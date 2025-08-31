音楽で遊ぶボードゲーム「HITSTER(ヒットスター）」、発売前のモニター30名を募集！

株式会社ジーピー

お客様各位 2025年8月31日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

音楽を聴いてリリース年を当てるゲーム「HITSTER（ヒットスター）」

！！！モニター募集！！！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、常務取締役：米川秀治）は、

『HITSTER 日本語版』を2025年11月(予定)の発売に伴い、実際に本ゲームを遊んで頂き、その感想を配信頂けるモニターを30名募集します。

応募はこちらから ※〆切９月末予定

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBNpNGr2RDnH8oZGj71txzND6elhnAHihmxQPQ-bGAKHeiqQ/viewform?usp=dialog

◆HITSTER（ヒットスター）とは

「HITSTER」は、専用アプリを経由してSpotifyで音楽が再生されます。全308曲を収録、昭和の懐メロから最新2024年の楽曲を収録しているので、幅広い世代で遊べます。

「聞いたことがある！」という楽曲を中心にヒット曲をセレクトしました。曲を詳しく知らなくても、大まかな年代を当てるゲームなので、誰でも簡単に遊べます。

参考までに収録曲の一部をご紹介いたします。※リストは順不同

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51468/table/26_1_41260711554cb6cac7c195a0a0ef9f0e.jpg?v=202508311125 ]

◆製品情報

製品名：HITSTER 日本語版 価格：3,600円（税込3,960円）

発売日：2025年11月予定 ※正式な発売日は９月中旬頃に発表いたします

JANコード：4543471004789

プレイ人数：2-10人 対象年齢：16歳以上 プレイ時間：30分以上

URL：https://www.gp-inc.jp/boardgame_hitster.html

※予約開始、モニター応募、並びに追加情報等は2025年９月中旬を予定しております

⇒情報配信、モニター応募をご希望される方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBNpNGr2RDnH8oZGj71txzND6elhnAHihmxQPQ-bGAKHeiqQ/viewform?usp=dialog)にメールアドレス登録ください。

⇒Xでも配信します、ご希望される方は右記のGP公式X(https://x.com/gpinc_jp)をご覧ください。https://x.com/gpinc_jp

◆世界累計300万個越えの大ヒット音楽ゲーム「HITSTER」、ついに日本語版が発売！

この曲、いつだっけ？ヒット曲を聴いて遊ぶ音楽ゲーム♪

スマホのアプリを使って音楽を再生、それを聞いてリリースされた年を予想し時系列に並べるだけ！

昭和の懐メロから2024年の最新楽曲まで、日本でヒットしたあらゆる年代の曲を300曲以上収録！

世代を超えて誰もが遊べる新感覚の音楽ゲームです。

※「HITSTER」では無料の「HITSTERアプリ」と「Spotify」を使用して音楽を再生します

※「HITSTER」は、専用アプリを通じてSpotifyで音楽を再生して遊ぶゲームです

※ゲームで流れる曲の時間は30秒のみです（Spotify Premium会員ならフルコーラスで聞くことが可能となります）

※下記紹介動画は英語版

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wc7k2JIE8Ok ]

◆遊び方

１，ＤＪ役が曲をかける

ミュージックカードを引いて、アプリでＱＲコードを読み込んで曲を再生しよう♪

２，カードを時系列順に並べる

その曲がリリースされた年を予想して、自分のライムラインに並べよう♪

３，カードを表に返す

カードを表にして、書かれている年が正しく時系列順に並んでいればカードをゲット！

上記1-3を各プレイヤーごとに繰り返し、誰よりも早く10枚を集めた人が勝ち！

※その他、協力ゲームなど遊び方多数収録。

※写真は英語版

・「HITSTER（ヒットスター）」について

2022年オランダで誕生した「HITSTER」は、2023年オランダのベストセラーゲーム１位を獲得したことを皮切りに、瞬く間に全世界に広がり、2024年時点で30カ国以上、累計300万個以上を売り上げる脅威の大ヒットボードゲームとなりました！

そして、ついに2025年年末（予定）に、ジーピーから正規日本版が発売となります。

#1 Best-Selling Game in the Netherlands in 2023 & YTD August 2024 (NPD)

・アプリについて

「HITSTER」では無料の「HITSTERアプリ」と「Spotify」を使うため、スムーズにプレイするにはQRコードが読み取れて、インターネット接続ができるスマートフォンやタブレットが必要となります。なお、Spotify Premium会員（有料）ならフルコーラスが聞けたり、音楽再生が楽になったりと遊び方が広がります。

※HITSTERアプリの正式公開は9月下旬予定

・収録曲について

収録曲については、カラオケ「パセラ」様からご提供頂いた再生ランキングデータをベースに、一般に公開されているヒットランキング、Spotifyでの再生数、各世代からのヒアリング結果を元に308曲を選定いたしました。

なお、音楽データはSpotifyで再生できる曲をベースにしているため、世代のヒット曲でも再生できない曲またはシステムなどの諸事情の理由により収録できなかった曲も多数ございますが予めご了承ください。

※データ提供：株式会社ニュートン カラオケパセラ

◆初公開イベント：東京おもちゃショー2025

東京おもちゃショー2025（8/28-31）にて、「HITSTER」を初公開いたします。

その他、「仮面ライダーショーギ」、新作「ウボンゴ」など魅力的な商品もございますので、ぜひ弊社ブースにお越しください。

※ブース番号：東京ビッグサイト 西ホール3-33

◆内容物

ヒット曲が収録された「ミュージックカード」308枚

遊び方を広げる「トークン」37個

※遊び方はWebにて公開

https://www.gp-inc.jp/boardgame_hitster.html

◆コピーライト

(C)2025 GP Inc. Japan.

◆お問い合わせ先

株式会社ジーピー 広報担当：米川、和田

Webサイト：https://www.gp-inc.jp/

TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp