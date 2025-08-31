韓国からやってきたアイヒールヴィーナス乳酸菌！本田仁美とQoo10メガ割コラボ実施！

AIDEN LAB Co., Ltd.

日本Qoo10と韓国オリーブヤングで連日１位を記録しているアイヒールが今回の9月Qoo10メガ割で日韓大人気アイドルの本田仁美とコラボを実施する明かした。

*韓国オリーブヤング : 2025年5月8日 健康機能食品部門で1位を記録、当日販売数737個

2019年に韓国で発売を開始したアイヒール ヴィーナス乳酸菌は韓国オリーブヤングの健康食品ランキングで１位を獲得し、日本Qoo10では健康食品・サプリカテゴリーで１位を獲得し、Qoo10累計販売個数は10万個以上超える製品だ。韓国だけではなく日本でも多くの人気を誇り、昨年Qoo10を通して進出した韓国女性由来の特許乳酸菌だ。今まで”女性”乳酸菌という特別な概念がなかった日本で優秀な製品力と効果で熱い反応と支持を受け、日本進出してから約１年で大人気製品となり、今回のメガ割で本田仁美と初コラボを実施する。

*日本Qoo10 : 2025年3月12日 食品／サプリ部門 午前1時時点で1位を記録、当日販売数2,331個

コラボ期間は8/31~9/12であり、メガ割に合わせたイベントや可愛い限定ギフトを贈呈予定だ。アイヒール ヴィーナス乳酸菌は健康な韓国女性由来の特許乳酸菌3種を配合した韓国特許製品で女性特有の悩み解決や善玉菌を補い、ストレスなく軽やかに過ごすためのサポートをしてくれる。

健康的で華やかなイメージを持つ本田仁美が実際に製品を試して気に入ったことから、今回のコラボが決定した。アイヒール関係者は「本田仁美とのコラボはとても光栄であり、普段からアイヒールを応援してくださり、韓国と日本は様々な面で最も似ているため、これからもさらに多くの日本女性にアイヒールを飲んで健康になって欲しい。」「今回のメガ割期間を活用してメガ割特価や秋限定デザインのおまけ等の様々な特典を準備したので女性の皆さんにはアイヒール×本田仁美のメガ割特別コラボの機会を活用してくれたら嬉しい」と伝えた。

