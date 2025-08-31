韓国ダーマコスメブランド「Centellian24（センテリアン２４）」9月Qoo10メガ割に参加！

株式会社JD JAPAN

韓国ダーマコスメ「Centellian24（センテリアン２４）」が2025年8月31日（日）17:00よりスタートするQoo10メガ割に参加します！



新しい企画が勢ぞろいの今回のメガ割は「ショッピングの秋！」にふさわしい企画をご用意！ この秋は“自分磨き”もショッピングも欲張りに楽しむチャンスです！

■商品紹介



エキスパート マデカクリーム アクティブリニュー PDRN クリーム（50ml）

（通常価格：4,600円/メガ割価格：2,520円）

Centellian24のベストセラー「マデカクリーム」がさらに進化。

大人気美容クリエイター「Nana」と共同開発したPDRN配合クリームが登場します。

うるおいとハリ感をサポートし、集中ケアを叶える自信作です。



マデカクリーム タイムリバース フルムーンエディション

（通常価格：2,850円/メガ割価格：2,280円）

※累計販売7,900万個突破の韓国ベストセラークリーム、秋シーズン限定パッケージで登場！秋を感じさせる“月”と、可愛い韓国のトラをあしらった限定デザインパッケージ。

通常の50mlに加えて、+15mlの増量サイズでご用意しました。



東国製薬の核心成分TECAを30,000ppm配合。季節の変わり目でゆらぎやすい肌をやさしく整え、健やかでうるおいのある肌へ導きます。



※累計販売基準：2015年4月～2025年7月までの販売実績

■メガ割情報

■メガ割限定特典

・日替わり特価＆ビューティー家電最大61％OFF

＋その他多数の特典をご用意！

■開催期間

・センテリアン24公式ショップ限定プレメガ割：8月28日（木）21：00 ～ 8月31日 16:59まで

★ショップクーポン20％発行でメガ割前にお得に購入可能です！★

・メガ割期間：2025年8月31日（日）17:00 ～ 9月12日（金）まで



■ショップクーポン

秋のお買い物をもっと楽しく♪ちょっとしたご褒美感覚で、お得にショッピングしてください。

【プレメガ割期間中：8月28日21時~8月31日16時59分まで】

・購入金額1,000円以上：20％OFFクーポン

【購入金額別割引クーポン】

1）購入金額100円以上：3%OFFクーポン

2）購入金額3千円以上： 5%OFFクーポン

3）購入金額5千円以上：7%OFFクーポン



【限定クーポン】

メガ割スタートクーポン：（8/31 17:00~8/31 19:00）

・購入金額6千円以上：15％

・購入金額8千円以上：30％

※期間内（２時間以内）にクーポンダウンロード&使用必須

メガ割エンドクーポン：（9/12 18:00~ 9/13 2:00）

・購入金額6千円以上：15％

・購入金額8千円以上：30％

※期間内（８時間以内）にクーポンダウンロード&使用必須

※金額基準はメガ割クーポン適用後価格基準となっております。

※本イベントは事前告知なしに終了および変更する場合もございます。

■購入特典

先着順&購入金額に合わせて豪華なプレゼントをご用意！「買うほど嬉しい」特典をお楽しみください。

※金額基準はメガ割クーポン適用後価格基準となっております。

※本イベントは事前告知なしに終了および変更する場合もございます。

■ブランド紹介

Centellian24（センテリアン24）は58年の歴史のある韓国大手製薬会社「東国製薬：トウゴクセイヤク」から発売しているダーマコスメティックブランドです。 ※累計販売 7,900万個突破の韓国ベストセラークリーム「マデカクリーム」をはじめ、スキンケア全般からインナービューティーなど製薬会社の強みを生かして、消費者へ信頼のある多様な商品を展開中。オンラインだけではなく、日本各地のバラエティーショップへ販売進出を果たし、日本全国にCentellian24の認知度を広めています。



