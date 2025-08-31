スケートボードから指スケまで！豪華パフォーマンスと無料体験を楽しめるアーバンスポーツ体験イベント in ららぽーと安城

株式会社MoveXイベント公式サイト :https://freestyle-space.com/school/anjo/

株式会社MoveX（本社：東京都品川区）は、親子で楽しめる体験型アーバンスポーツイベント「クロススポーツパーク in ららぽーと安城」を、2025年9月20日（土）・21日（日）の2日間、ららぽーと安城（愛知県安城市）にて開催します。

本イベントは、スケートボード、BMX、フリースタイルバスケ、ブレイキン、そして指スケまで、いま話題のアーバンスポーツを一度に体験できるスペシャルな2日間。トッププレイヤーによる迫力のパフォーマンスを間近で観られるだけでなく、自分自身で挑戦できる体験会を通じて、アーバンスポーツの魅力を肌で感じられます。

■注目ポイント

無料で楽しめる体験会（9/20・21 11:30～16:00）

- 初めての方でも安心して挑戦できるよう、プロによるレクチャーとレベル別プログラムを用意。小さなお子さまから大人まで、誰もが「できた！」を実感できます。

パフォーマンスステージ

- 前半：9/20（土）・21（日） 13:30～13:50- 後半：9/20（土）・21（日） 16:00～16:30

白熱のスペシャルコンテンツ

- 9/20（土） 17:00～20:00 指スケ大会「UAGカップ」- 9/21（日） 17:00～20:00 カルチャーミックスバトル「FREESTYLE SPACE」UAGカップ（FINGERBOARD COMPETITION）FREESTYLE SPACE

■イベント概要

イベント名：クロススポーツパーク in ららぽーと安城

日程 ：2025年9月20日（土）・21日（日） 11:30～20:00

会場 ：ららぽーと安城 1F SEASONスタジアム（スタジアムコート）

住所 ：〒446-8530 愛知県安城市大東町9-30

参加費 ：無料

対象年齢 ：年齢制限なし（BMXは自転車に乗れるお子様が対象）

主催 ：FREESTYLE SPACE 実行委員会 | (株)MoveX

参加方法 ：クロススポーツパーク公式LINEを友達追加し、トーク画面からお申込みください。

■体験スケジュール

■11:00 - 13:30 / 14:00 - 16:00

スケートボード / BMX / フリースタイルバスケ / ブレイキン /指スケ

■パフォーマンス

１.13:30 - 13:50 フリースタイルバスケ / ブレイキン

２.16:00 - 16:30 スケートボード / BMX

■パフォーマー

スケートボード | HIRONORI ITO、RIKU SUZUKI

BMX | YASUHIRO UEHARA、SONA YOSHIMURA、SHIYU ORIKAWA

フリースタイルバスケ | Chiharu, Dak, ISSEI

ブレイキン | SHOWSK,YAMATO

■協力

三井ショッピングパーク ららぽーと安城

■イベントサイト

https://freestyle-space.com/school/anjo/



■注意事項

クロススポーツパークとは

- 混雑時は待ち時間が発生する可能性があります。- 体験参加には参加同意書へのサインをお願いしております。未成年者は保護者の同意が必要です。- 内容は予告なく変更となる場合があります。※タイムテーブルは進行状況等により前後する場合がありますので、予めご了承ください。

「クロススポーツパーク」は、これまでに累計57,000人以上（2025年5月31日時点）が参加したアーバンスポーツ体験イベントです。全国各地で開催されており、場所を問わず多様なスポーツを一堂に体験できることが特徴。子どもたちが新しい興味や可能性を発見できる絶好の機会となっています。

スケートボード、BMX、ブレイキン、パルクール、ダブルダッチなどの人気競技から、フリースタイルバスケ、フリースタイルフットボール、けん玉まで、多彩な種目が体験可能。プロによるレクチャーを受けながら、アーバンスポーツの楽しさと魅力を存分に味わうことができます。

週末のイベントにぜひいらっしゃって下さい！子連れイベントとして大人気のクロススポーツパークは、家族みんなで楽しめる週末イベントとしておすすめです。

株式会社MoveX

社名：株式会社MoveX (2025年2月18日に株式会社イーシーナから商号を変更）

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役 鴇崎魚彦

設立年月日：2017年2月

主要事業：スポーツエンタメ事業、スクール事業



アーバンスポーツやストリートカルチャーの魅力を活かし、新たな文化とコミュニティを日々生み出している。

アーバンスポーツ体感イベント「クロススポーツパーク」や、マルチスポーツ教室「クロススポーツアカデミア」、フリースタイルカルチャーミックスバトル「FREESTYLE SPACE」、ストリートカルチャーの祭典「TOSHIMA STREET FES」など、多彩な事業を展開。さらに企業・自治体との連携によるプロモーション事業を通じ、イベント企画やメディア戦略を駆使して地域活性化にも貢献し、新たな価値の創出に取り組んでいる。