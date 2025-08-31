10/12（日）ホーム テゲバジャーロ宮崎戦にて「TRUE」によるスタジアムライブが決定！

株式会社松本山雅

株式会社松本山雅（所在地：長野県松本市）は、10月12日（日）14:00キックオフの「2025明治安田J3リーグ第31節 テゲバジャーロ宮崎戦」において、アニソンシンガーとして活躍する「TRUE」様によるスタジアムライブを実施することが決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

多くの方にスタジアムライブをお楽しみいただくため、メディアの皆様には広く報じていただければ幸いです。

■TRUE様からコメント動画

https://youtu.be/OIrRbRTR6Fk

「長野県出身の私！

地域の皆さんに愛される松本山雅のスタジアムで歌えること、とても光栄に思っております！

地域に根ざしたクラブ、選手の皆さん、そして熱い応援を届けるサポーターの皆さんの情熱に負けぬよう精一杯歌います！

サッカーで、音楽で、心を一つにしましょう！」

■TRUEプロフィール

2014 年に“TRUE”としてアーティストデビュー。

「バディ・コンプレックス」オープニングテーマを皮切りに多数のアニメ主題歌を担当。

激しく熱い楽曲から、壮大なバラードまであらゆるタイプの楽曲を歌いこなす。

2025年1月13日(月・祝)にはデビュー10周年の集大成を飾る

『TRUE 10th Anniversary Live Sound! Final ～集大成～』を開催し大好評のうちに幕を閉じた。

2025年5月からは、アーティストデビュー11年目の幕開けとなる

『TRUE Live Tour PLAY! vol.1 -ReCoda-』を国内3都市・国外5都市にて開催。

2026年2月には京都・東京にて

「セルフカバーLIVE vol.1 -みほのうた-」

「TRUE Live Tour PLAY! vol.2 -つるのうた-」

の開催が決定している。

そしてTRUEの代表作のひとつでもある

「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」主題歌『Sincerely』は

音楽配信サイトのストリーミング総再生回数は約4000万回を達成。

全世界でも注目を浴び海外のアニメイベントステージにも出演する等、飛躍を続けている。

“唐沢美帆”名義で作詞家としても活躍。

【TRUE公式サイト】https://true-singer.com

【TRUE X】@miho_karasawa(https://x.com/miho_karasawa)

■対象試合

【日時】2025年10月12日（日） 14:00キックオフ

【大会】2025明治安田J３リーグ第31節

【対戦】松本山雅FC vs テゲバジャーロ宮崎

【会場】サンプロ アルウィン

■ライブについて

詳細は、松本山雅FC公式サイト／公式SNSや特設ページ（準備中）に決定次第、順次掲載いたしますので、ぜひご覧ください。

■観戦チケット

ライブ観覧には、松本山雅FC 対 テゲバジャーロ宮崎の観戦チケットが必要です。

〇チケット販売スケジュール

【クラブガンズ「超」先行販売】9月20日（土）8:00～23:59

【クラブガンズ先行販売】9月21日（日）8:00～9月23日（火・祝）23:59

【一般販売】9月24日（水）～10月12日（日）

※販売予定枚数に達し次第、販売終了となります。

チケット購入はこちらから(https://www.yamaga-fc.com/2025ticket)