【Qoo10メガ割】 韓国のダーマコスメブランド「バノバギ」、 8月31日から9月13日まで開催されるQoo10のメガ割に参加 全品最大62%OFF & 新製品のPDRNライン3種発売

株式会社バノバギ

皮膚科専門医が皮膚科学に基づいて作ったダーマ。バノバギコスメティック（BANOBAGI Cosmetic）は、2025年8月31日（日）の17:00から9月13日（木）の01:59まで開催されるビッグイベント、「Qoo10メガ割」に参加することになりました。今回のイベントでは、全品最大62%OFFでお買い求めいただけ、新発売されるPDRNライン3種も初公開されます。

今回のメガ割では、人気インフルエンサーがすすめる「バノバギマスクパック」が、リーズナブルな価格でお買い求めいただけます。「プレミアムインジェクションマスク」を3箱お買い上げの方には、肌のコンディションに合わせてお使いいただける「スキンブースターマスク」4種のうち1種をランダムでプレゼントいたします。

また、「プレミアムインジェクションマスク」1箱と一緒に、毎朝手軽にお使いいただける「ミルクシスルリペアシカクイックシートマスクプラス」か、シートマスクとスリーピングマスクが一度にできる2in1の「DXマスク」をセットでお買い求めいただくと、最大46%OFFされます。さらに、ベストセラーの「ビタジェニックゼリーマスク」3枚と、ホワイトニングに役立つ「アルファラディアンスライン」4種のポーチを追加でプレゼントするなど、多様な特典も準備されています。バノバギのマスクパックが気になっていた方は、今回のイベントをぜひチェックしてみてください!

また、今回のメガ割では、バノバギの新しいスキンケアである「PDRNライン」3種が発売されます。「PDRNライン」は、3世代の微生物由来のPDRNと多様な成分を配合して独自に開発した、バノバギの弾力集中成分「b-PDRN(R)」を主成分としています。「PDRNコラーゲンゲルマスク」、「PDRNリフティングアンプル」、「PDRNアンチエイジングクリーム」の3種で構成されており、弾力・保湿・改善・リフトアップなどを持続的にケアします。夏から秋へと向かう季節の変わり目、乾燥して弾力が低下した肌をパーフェクトにサポートします。

・「PDRNコラーゲンゲルマスク」：b-PDRN (γ)(R)を150,000ppm配合。肌にやさしく密着し、時間が経てば経つほど肌に有効成分が吸収されて透明になる、35gの高濃縮ハイドロゲルシートで効果的な弾力・保湿ケア

・「PDRNリフトアップアンプル」：b-PDRN(α)(R)を210,000ppm配合。べたつきなくスピーディーに吸収されるので、毎日使っても負担なく肌内部の弾力をケア

・「PDRNアンチエイジングクリーム」：b-PDRN(β)(R)を290,000ppm配合。糸のように伸び、深いシワの奥まで浸透し集中的に弾力をケア

メガ割期間中に発売される新製品3種は、最大35%OFFのお買い得なプライスでお買い求めいただけます。季節の変わり目のスキンケアでお悩みの方は、今回Qoo10の公式ショップで「PDRNライン」をチェックしてみてください。

この他にも、メガ割期間中にバノバギの製品をお買い求めになられると、すべてのお客様にバノバギの製品を試してみることができる多様なサンプルポーチをプレゼントいたします。7,000円以上お買い求めの際には「アルファラディアンスライン」の4ステップのキットをプレゼントするなど、多様なイベントと特典がありますので、今回のメガ割をお見逃しなく!

バノバギは、絶え間なく日本のお客様のニーズに合った新製品を開発しております。下半期の流通業の展示会で販路を拡大し、日本の流通チャンネルの拡大に取り組む予定です。また、様々なインフルエンサーと協力し、信頼度の高いコンテンツを制作してブランド認知度を高めていく予定です。

- 「プレミアム インジェクションマスク」の商品紹介

複合プレミアムインジェクション（注射）成分を配合した、専門プレミアムセラピーマスクパック

・️皮膚科の複合ケア成分を配合

・️家で楽しむプレミアムセラピー

・️食品医薬品安全処が認証した機能性化粧品

・️肌にやさしくしっかりと密着するハイブリッドシースルーホイルシートで効果的に成分を吸収

- ゴールドプロポリスプレミアムインジェクションマスク・️肌の浄化と解毒に優れた24k成分を配合・️プレミアムゴールドセラピー成分（プロポリスエキス、ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキスなど）の配合で、肌にたっぷりと栄養を供給・️シワと弾力が低下した肌、栄養が足りなくハリがない肌、トラブル肌におすすめ- シルクパールプレミアムインジェクションマスク・️ミネラル豊富なパールエキスの配合で、肌のバリア膜を強化し肌のトーンを明るくする・️高い保湿効果がある加水分解シルク成分の配合で、しっとりとツヤのある肌に仕上げる・️色素が沈着した肌、くすんだ肌、乾燥してカサついた肌におすすめ- イベント情報2025年9月のメガ割イベント製品は、下記の公式ホームページでお買い求めいただけます。- 実施対象：【公式】banobagi Qoo10 : https://www.qoo10.jp/shop/BANOBAGI- イベント期間：8月31日（日）17:00 ~ 9月13日（木）01:59１. プレミアムインジェクションマスク 3箱セット通常価格 10,041円割引価格 3,850円 49%OFF**wクーポン適用可1 バノバギベストマスクパックセットプレミアムインジェクションマスクをお買い求めになられた後に、追加でミルクシスルリペアシカクイックシートマスクプラス、DXマスクをお買い求めになられると、よりリーズナブルなプライスでゲットできます!・プレミアムインジェクションマスク（5枚入り）2,561円 → 1,520円 40%OFF*・プレミアムインジェクションマスク（5枚入り）+ ミルクシスルリペアシカクイックシートマスクプラス（30枚入り）5,532円 → 2,970円 46%OFF*・プレミアムインジェクションマスク（5枚入り）+ DXマスク（7枚入り）5,461円 → 3,170円 41%OFF**wクーポン適用可2 PDRNコラーゲンゲルマスク 2,640円 → 1,920円 27%OFF3 PDRNリフティングアンプル 4,200円 → 2,800円 33%OFF4 PDRNアンチエイジングクリーム 4,500円 → 2,890円 35%OFF- バノバギについて

バノバギは、バノバギメディカルグループ（バノバギ整形外科、皮膚科、プチ、エステ、毛髪移植クリニックなど）30人のビューティーコンサルタントが数年間のノウハウで開発したダーマコスメティックブランドだ。 正しい価値、正しい成分、正しい製品を作ろうという哲学を基に、世界14カ国余りのオン・オフラインチャンネルに流通しているグローバルビューティーブランドでもある。 日本国内ではプレミアムコスメティックのセレクトショップクリマレや楽天モールを始め、様々な流通チャンネルに入店し、販売活動や広報を行う予定だ。