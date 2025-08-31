【Qoo10メガ割×Naturecan】Naturecanの人気商品が最大70%OFF◎メガ割クーポン使用でさらにお得！！｜Naturecan

Naturecan株式会社

・8/31(日)17:00 ～ 9/12(金)23:59までQoo10にてメガ割が開催

・大人気CBDスキンケア商品・プロテインが最大70%OFF

・クーポン利用でさらに20％OFF!!

・THC成分ゼロ（検出限界以下）

・第三者機関による品質試験済み

Naturecan公式Qoo10ショップ :https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

Qoo10メガ割が開催！セール価格&クーポン利用で人気商品をお得にGET

英国発CBD専門店Naturecanは、8/31(日)17:00より開催されるQoo10最大のセール「メガ割」にて、人気商品のCBDスキンケア商品やクリアホエイプロテインをはじめとする数多くの人気商品を、最大70%OFFにて販売致します。

セール概要

■期間：8/31(日)17:00 ～ 9/12(金)23:59

■割引率：対象商品が最大70%OFF

■内容

CBDスキンケアや大人気プロテインがセール価格に

メガ割限定セットも登場

「メガ割20%OFFクーポン」の併用でさらにお得！

目玉商品の一部をご紹介



【メガ割限定特別価格】輝くツヤ肌セット - 23％OFF

\11,150→メガ割クーポン適用後価格 \6,799

コラーゲンペプチド オレンジ味、鉄分ドリンク Circle Feとプロテインシェイカー（国内製造）の3点セット。

忙しい毎日でも内側から美容と健康をサポートします。

【いくつになっても自信の持てる素肌へ】Gホワイト - 30%OFF

\2,650→メガ割クーポン適用後価格 \1,484

美容クリニックでも人気の酵母由来の成分が蓄積した肌トラブルのもとにアプローチ。

お肌だけでなく、全身の錆びつきを加速させたくない方にもおすすめのサプリメントです。

お酒をよく飲む方や、最近疲れが取れないという方もぜひご利用ください。

継続して摂取することで、明るく透明感のある肌を演出します。

【沖縄県産のマンゴー果汁パウダーを使用をふんだんに使用】ホエイプロテイン（WPC）沖縄マンゴーラッシー味 - 20％OFF

\4,990→メガ割クーポン適用後価格 \3,194

・1食分当たり約21 gの高たんぱく質

・糖質脂質を最大限カット

ジューシーなマンゴーと、さっぱりしたラッシーの組み合わせでゴクゴク飲める◎

沖縄産マンゴーパウダーがたっぷり配合されており、贅沢なリゾート気分が味わえます。

Naturecanについて



Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

