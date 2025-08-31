【しゃぶしゃぶどん亭】9月4日(木)より販売開始！大人気だったあのメニューが期間限定で復刻！「かつとじ鍋膳」「おろしかつ煮鍋膳」が再登場！！

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営するしゃぶしゃぶレストラン「しゃぶしゃぶどん亭」では、2025年9月4日(木)より29店舗にて、お客様からの熱いご要望にお応えし、ランチタイム限定で懐かしの人気メニュー「かつとじ鍋膳」「おろしかつ煮鍋膳」を期間限定で復刻販売いたします。

「昔食べたあの味をもう一度味わいたい」というお客様からの声にお応えし期間限定で復刻いたしました。どん亭らしい“鍋仕立て”にこだわり、ご飯とお味噌汁がついた満足度の高い鍋膳メニューとして、ご提供いたします。懐かしさと安心感を兼ね備えた「かつとじ鍋膳」と、「おろしかつ煮鍋膳」で心もお腹も満たされるランチタイムを、ぜひお楽しみください。

かつとじ鍋膳 \980(\1,078)

ふっくらと揚げたジューシーなとんかつを、どん亭特製のわりしたで煮込み、ふんわり玉子でとじた王道の一品です。

どん亭創業当初からあるメニューを3年ぶりに復刻販売！甘辛の旨みと卵のやさしい味わいがご飯にぴったりな一品です。

おろしかつ煮鍋膳 \980(\1,078)

ふっくらと揚げたジューシーなとんかつを、旨み豊かな和だしでじっくり煮込み、さっぱりとした大根おろしを添えた一品です。

そのままでも軽やかにお召し上がりいただけますが、別添えのおろし生姜や七味で味の変化を楽しめるのも魅力です。コクと爽やかさが調和した、ランチにぴったりのさっぱりした一品です。

【概要】

■期間 ：２０２５年９月４日(木)～在庫終了までの終日ランチタイム(～16時まで)毎日販売

■対象店舗 ：「しゃぶしゃぶどん亭」武蔵浦和店・前橋岩神店を除く29店舗

■URL ： https://www.don-tei.jp/news_detail.html?num=874

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp

事業内容：ステーキ・しゃぶしゃぶを中心とする料理および飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。