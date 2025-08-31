【カレー大學の井上学長がテレビ朝日「スーパーJチャンネル」で『カレートレンドとスパイス』で出演】番組内容を9月27日開校「カレー大學総合学部」で解説！テレビでは語りつくせなかった情報を公開します！

株式会社カレー総合研究所

テレビなどメディアでお馴染みのカレーコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（代表：井上岳久／東京都渋谷区）は、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」（８月２１日放送）で『当大學学長の井上岳久が出演し「カレートレンドとスパイス」を説明しました。カレーの中核となる必須科目のスパイスについて詳細を解説しました。これを記念し、カレーを総合的かつ体系的に学ぶことのできるカレー大學総合学部の通学講座を9月27日（土）に開校しますが、番組では語りつくせなかった「スパイスの世界」について特別に解説することを決定しました。

カレー大學、2000人超の卒業生がカレー業界を席巻！

日本のカレービジネスを変革する「カレーのプロ」を養成

カレー大學は、単なる料理教室ではありません。カレーの商品開発や店舗経営など、ビジネスに特化した実践的なカリキュラムを提供しています。

これまでに2000人を超える卒業生を輩出しており、彼らは食品メーカー、飲食店、コンサルティング会社など、カレー業界の最前線で活躍しています。

卒業生たちは、まさにカレー業界を支える「キーマン」として、日本の食文化に新たな風を吹き込んでいます。

カレー大學HP :https://currydaigaku.jp/

日本で唯一といえるカレーのプロフェッショナル育成機関で、ビジネス成功確率の高いカレーの専門家、及びカレーの幅広い知識を有するカレー愛好家を目指しましょう！

■「カレー大學 総合学部」講座概要

講座名： カレー大學総合学部

開講日： 9月27日（土）10：00～17：00

受講料： 35,000円（税別）

形 式： 通学講座

場 所： 渋谷

目 的： １.カレーの知識・奥深いカレーの世界を広めカレーの文化の発展を図る。

２．カレーの知識を深めることで、 カレー店経営やレトルトカレーの開発などの

ビジネス的な局面から、家庭でのパーティ、食べ歩きなど趣味の局面まで、

さまざまな面で役立てさせる。

３．目標として、日本全国にカレー業界を牽引する「カレー伝導師」を育成する。

内 容：６科目/５時間、認定試験

１.「カレー概論 カレーとはいったい何か？」

２.「カレー歴史学 カレー日本史とカレー世界史」

３.「カレー社会学 カレーに関する文化」

４.「カレー商品学 売られているカレー商品」

５.「カレー調理学 カレー調理の基本」

６.「カレー食べ歩き学 正しいカレーの食べ歩き方」

備 考：カレー大学院の卒業生が中心に講師を務める

特別講座となります。

≪カレー大學とは？≫

日本で広く愛される国民食「カレー」は、もともと海外から伝来した料理でありながら、今では全国各地でご当地カレーが親しまれています。カレーは、チェーン店から個人経営の専門店まで幅広く展開され、毎日食べ歩くファンがいるほどの人気を誇ります。そんなカレーについて体系的に学べる教育機関が「カレー大學」です。カレー好きな人やカレーをビジネスとして展開したい人にとって、この大学は理想的な学びの場となっています。

カレー大學を創設したのは、カレー業界の第一人者であり、学長を務める井上岳久氏です。井上氏はかつて「横濱カレーミュージアム」のプロデュースを手がけ、多くの飲食店や企業に対してカレー関連のコンサルティングを行ってきた人物です。カレーを愛する人々の「カレーをもっと知りたい」という熱意に応えるため、2014年にカレー大学を開設しました。井上氏が大学設立に踏み切ったもう一つの理由は、「カレーなら簡単にビジネスで成功できる」という誤解を抱き、失敗する人が多いことに気づいたからです。「趣味や家庭料理の延長でカレーのビジネスに挑むのは、無免許運転のようなもの」と井上氏は警鐘を鳴らしています。

カレー大學の「総合学部」は、カレーの基礎を1日集中の講義で学べるプログラムです。この講義では、カレーの定義や歴史、社会における位置づけ、商品の研究、調理方法、さらにカレーの食べ歩きについてまで、幅広く知識を深めることができます。例えば、カレーの定義について井上氏は「日本では99％の人がカレーの定義を知らない」と話します。この講義を通じて、カレーがどのように国民食と呼ばれるまでになったのか、その背景や魅力に触れることができます。

また、カレー大學の講義内容には「カレーの社会学」も含まれており、日本社会におけるカレーの特異な立ち位置についても学びます。たとえば、カレーが戦前の軍隊や戦後の学校給食で採用されたことが、日本での普及のきっかけとなり、家庭料理として広がったといわれています。日本特有のカレー文化が醸成され、国民の多くが「カレーが食べたくなる」という感覚を持つようになった理由を紐解くことができるのです。井上氏は、日本においてカレーが国民食とされる背景には「スパイスの習慣性」も一因である可能性があるとしながら、アメリカなど他国ではそこまで普及していないことを例に挙げ、日本独自の文化背景も指摘しています。

↑全国からカレーの有志が受講しています！

さらに、カレー大學では「調理学」や「食べ歩き学」も学びます。カレー好きは「作る派」と「食べ歩く派」に分かれることが多いですが、カレー大学ではどちらも楽しむための基本知識を教えています。特に「食べ歩き学」では、井上氏の豊富な経験に基づいた「カレーの系統を理解するための食べ歩きの法則」を学びます。この講義では、単に有名店を巡るのではなく、「自分の嗜好に合ったカレーの探し方」を学ぶことが特徴です。カレーは非常に個人の嗜好が強く出る料理であるため、まず自分の好みを分析し、それを基準にすることで、自分に合ったカレーをより深く楽しめるようになります。

カレー大學の受講者は、講義を受けるだけでなく、認定試験に合格すると「カレー伝導師」の資格を取得できます。この資格を得ることで、さらに自分のカレー知識を深め、ビジネスや趣味で活かすことができるのです。認定試験は講義内容をしっかり学べば合格しやすく、現在までに9割以上が合格しています。カレー愛好家にとっては貴重な知識と資格が得られるため、多くの人が満足しています。

↑カレー専門の料理研究家の中尾先生のスパイスカレーの作り方の人気講座

カレー大學の講座を修了した多くの受講者は、カレー業界で新たな挑戦をしています。たとえば、鹿児島の建設会社がレトルトカレーの開発に取り組み、地域の名産である黒豚を使った「黒豚プレミアムなキーマカレー」を発売し、地元で評判となりました。また、アウトドア向けのカレーを開発した企業もあり、カレーのビジネス展開はさまざまな分野に広がっています。カレー大学での学びが、日本のカレー文化をさらに豊かにし、地域や企業のアイデアと融合していることがうかがえます。

こうして「カレー大學」は、単なるカルチャースクールにとどまらず、日本のカレーシーンを支える存在として成長しています。カレーの奥深さを学び、自らのビジネスや日常生活に役立てたい人にとって、カレー大学は特別な学びの場であり、今後もその役割を広げていくことでしょう。

↑カレー大學講義風景「元代ゼミ人気講師で今やカレー大學看板講師の湯浅先生の白熱の講義」↑カレー商品学「カレールウの正体を知る」↑カレー調理学「おいしいスパイスカレーの作り方がわかる」↑メイン講師はご存知、カレー界の第一人者の井上岳久学長

↑卒業証書もらえます！「カレー伝導師/ディプロマ」↑カレー界で活躍する有名人を多く輩出！（写真は「一条もんこ」さん）↑カレー大學でインドへの短期留学もします！

