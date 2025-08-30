【南阿蘇村新規開業】築150年の古民家が、南阿蘇の新たな滞在拠点に──「THE 離泊 南阿蘇 水の御宿」2025年9月8日プレオープン。

株式会社りとまる

株式会社りとまる（所在地：長崎県壱岐市、代表取締役：奥村洋行）は、南阿蘇に新たな宿泊施設「THE 離泊 南阿蘇 水の御宿」を2025年9月8日（月）にプレオープンいたします。

南阿蘇の大地と水の恵みに寄り添うように泊まる──。

本施設は、南阿蘇の自然と文化が息づく古民家を、現代の感性で再生した特別な場所です。

この地で受け継がれてきた暮らしの営みと歴史を尊重し、過去と未来をつなぐ宿泊体験をお届けします。ご予約・詳細は公式サイト（https://ritomaru.co.jp/minamiaso/）をご覧ください。

築150年を超える古民家阿蘇五岳を一望できるロケーション板の間の寝室からの眺望二階寝室からの眺望

「THE 離泊 南阿蘇 水の御宿」は、築150年以上の歴史ある古民家を丁寧にリノベーションし、趣ある佇まいと現代の快適性を融合させた空間を実現しました。

宿からは雄大な阿蘇五岳と外輪山の稜線が一望でき、夜には満天の星が広がります。

すぐそばには外輪山から流れる小川のせせらぎ。 川の水音に耳を澄ませながら、のどかな山あいの景色や民家の佇まいを眺める時間は、格別の安らぎをもたらします。

当施設が位置する南阿蘇には、名水百選に選ばれた「白川水源」をはじめ、阿蘇五岳を一望できる「草千里ヶ浜」や、神秘的な雰囲気で知られる「上色見熊野座神社」、南阿蘇鉄道の「トロッコ列車」など、多彩な観光スポットがあります。

また、乗馬やトレッキングなどのアクティビティも充実しており、春には苺狩り体験をはじめ、季節ごとの自然を満喫していただけます。

日本名水百選の白川水源まで車で約15分草千里が浜まで車で約30分上質な寛ぎのためのプライベートSPA。

趣向を凝らしたリラクゼーションエリアを備え、阿蘇五岳を望む半露天風呂では寝湯でゆったりとお寛ぎいただけます。また、サウナも横になってゆったりと楽しめる仕様に。水深にこだわった水風呂は、しっかりとした水圧で血管や細胞を刺激、入浴後の解放感を高めます。温冷のコントラストが巡りを促し、心身をより深くリフレッシュしていただけるよう設えました。

アメニティはニューヨーク発のフレグランスブランド「Le Labo（ル・ラボ）」をご用意。特別なひとときをお過ごしください。

さらに、オイルトリートメントや整体、ヨガなどのトリートメントメニューも、提携セラピストによる施術としてご用意しております。

ご滞在を通じて、心と体の調和をより一層深めていただけます

サウナでは横たわってゆったりと眺望を楽しめる設備充実のSPA阿蘇五岳の雄大な眺めと、降り注ぐ星空を独り占め

宿の2階は、伝統的な小屋組を活かした開放感あふれる空間。

ここからは雄大な阿蘇五岳の山並みと満天の星を一望できます。朝は井戸水で淹れた香り豊かなコーヒーとともに、格別の眺望をお楽しみください。

宿の特徴・サービス内容- 寝室は4室、最大10名様までご宿泊可能。大人数でも快適に過ごせる広々空間- 寝湯を備えた半露天風呂、横たわることのできるサウナと水深に徹底してこだわった水風呂- 南阿蘇の豊かな水源からの井戸水を飲料水、半露天風呂、水風呂に使用- ヴィラ各所から阿蘇五岳・外輪山の絶景を一望- 屋根付きスペースで鉄板焼きを楽しめます（焼きサービスあり）。南阿蘇の新鮮な野菜、あか牛などを購入してフリースタイルの鉄板焼きを。- 冬は薪暖炉付きのダイニングで団欒- ペット用アメニティ完備／室内フリーは勿論、ノーリードで遊べる広大な空間- 日本の伝統的な小屋組による開放的で広がりある空間- Coming…地元シェフによるケータリングサービス半露天風呂2階からもマウンテンビューと星空を望める6月頃には庭にブルーベリーが実る2階は小屋組を活かした天井高の空間1階 囲炉裏ダイニングにはプロジェクタも完備。2階 ライティングデスクオープン記念キャンペーン

オープンを記念して、2025年9月8日（月）～11月7日（金）の期間中、公式サイトからの予約並びにInstagramフォロー＆滞在風景の投稿をしていただいたお客様の中から、抽選で3組の方にグループ施設のペア宿泊券をプレゼントいたします。詳細は後日Instagramにて投稿いたします。

この機会にぜひ「THE 離泊 南阿蘇 水の御宿」で、ペットとともに過ごす贅沢な時間を体感してください。

全天候型の屋根付きスペース。鉄板焼きが楽しめる雄大な景色を楽しめるプライベート空間アメニティ Le Labo（ル・ラボ）囲炉裏・暖炉付リビングはプロジェクターで動画が楽しめる

プレオープン日：2025年9月8日

グランドオープン日：2025年10月7日

＜施設概要＞

■名称：「THE 離泊 南阿蘇 水の御宿」

■住所：熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字岸野4152番地1 敷地面積：5929平方メートル

■部屋数：1日1組限定、2階建て一棟貸切りタイプ

■定員／料金（税込）/間取り

平日2名様素泊まりプラン85,000円税込～ 定員10名様（1名様追加ごとに＋15,000円～）

【1階：283.51平方メートル 】

・カウンターキッチン

・和室1：＜寝室＞ 16.10平方メートル

・和室2：＜寝室＞ 15.74平方メートル

・和室3：＜寝室＞ 20.04平方メートル

・囲炉裏リビングルーム 17.76平方メートル

・ダイニング 21.05平方メートル

・キッチン 11.43平方メートル

・トイレ3室

・バスルーム

・洗面所

【2階：48平方メートル 】

・寝室 ツインベッドルーム

【ペット宿泊】：すべてのペットとご宿泊いただけます。無料。頭数制限無し

【設備】：冷凍冷蔵庫、炊飯器、電子オーブンレンジ、トースター、ケトル、TV、調理器具一式、掃除機、エアコン、洗濯乾燥機（洗剤、柔軟剤付）、アイロン＆アイロンボード

【アメニティ】：バスアメニティ一式、スキンケア一式、ドライヤー



■チェックイン：15:00～

■チェックアウト：10:00

＜ ご予約＞

ご予約は、下記の公式サイトより。

https://ritomaru.co.jp/minamiaso/

今回、お得なオープン記念プランを公式予約サイトにて販売いたします。

【プレオープン記念 30%OFF プラン】 宿泊期間：2025年9月8日～2025年10月6日まで

【グランドオープン記念 20%OFF プラン】 宿泊期間：2025年10月7日～2025年11月6日まで

販売開始期間：2025年8月30日～各プラン宿泊日当日まで

国内・海外オンライントラベルエージェント（OTA）からも随時販売開始予定です。

今後の展開

株式会社りとまるは、空き家や別荘、公共施設を活用した宿泊施設の展開を進め、リノベーションを通じて地域資源の価値を最大限に引き出します。「今ここ」でしか味わえない特別な体験の提供を目指します。

「日本を端っこから元気にする」という理念のもと、自然と共に暮らす喜び、地域との深いつながりを大切にしながら、訪れるすべての人に笑顔と感動を届けるまちづくりを進めてまいります。

＜ 当社 株式会社りとまる | 離泊について ＞

株式会社りとまる | 離泊は、『 離島に新たな価値を創造する集団 』であり、「今あるものを大切に」し、離島に新たな価値を創造します。生きとし生けるものに笑顔と感動を届け、島で暮らす喜びを実現する集団です。日本を端っこから元気にします。



社名：株式会社りとまる | 離泊

代表者：代表取締役社長 奥村 洋行

設立：2020年11月27日

所在地：長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦772-1

事業内容：宿泊業、飲食業、コンサルティング業、まちづくり・地方創生事業

資本金：10,000,000円

取引金融機関：十八親和銀行

https://ritomaru.co.jp/