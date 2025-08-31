音楽プラットフォーム「NuSound」が事前登録者向けに先行リリース！同時に、リリース記念キャンペーンを実施！

ニューサウンド株式会社

ニューサウンド株式会社（本社：東京都渋谷区）は、アーティスト自身で音楽アルバムを販売・配信でき、ファンクラブ機能によるファンコミュニティも形成できる音楽プラットフォーム「NuSound(https://nusound.app)」（カタカナ表記：ニューサウンド）を、事前登録者向けに先行リリースしたことをお知らせいたします。

NuSoundとは？

NuSoundとは、ディストリビューターをはじめとする仲介業者を挟まなくても、アーティスト本人が直接音楽を配信・販売できる新しいプラットフォームです。

音楽に特化したプラットフォームのため、

- アーティストはマスター音源一つで試し聴き用のファイルも生成され、簡単に配信・販売ができる。- ユーザーは気に入った音楽をまとめたプレイリストを作成できる。

といった、音楽ファン向けの機能を多数搭載しております。

事前登録者向けに先行リリース

2025年8月5日までに事前登録をいただいたユーザー様を限定に先行リリースをいたしました。

事前登録者様にはいち早くアクセスしていただくことで、ご希望のアカウントの取得などが可能です。

一般公開は2025年9月6日（土）12時00分を予定しております。

リリース記念キャンペーンを実施

本日から2025年10月31日まで、アーティストの収益から徴収されるサービス手数料が、従来の10％から5％になります。

さらに、事前登録をいただいた方はなんと0％に！これを機会に、ぜひNuSoundをお試しください。

実施期間

2025年10月31日23時59分59秒まで

キャンペーン内容

アーティストにかかる手数料10％のところ、期間中は5%に。

さらに、事前登録をいただいた方は手数料が0％に。

NuSoundについて

サービスサイト: https://nusound.app

Xアカウント: https://x.com/NuSoundOfficial

運営会社

会社名: ニューサウンド株式会社

英語表記: NuSound Inc.

設立: 2024年10月11日

代表取締役: 白木 秀幸

企業サイト: https://nusound.co.jp