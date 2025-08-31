「“チーム＝巡環状態”になっていますか？」： 組織行動科学(R)の最新調査が示す、成果を高めるチームの条件

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)のリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 甲畑智康）は、最新調査レポート「“チーム＝巡環状態”になっていますか？」を公開しました。本調査は、33.8万人・980社の行動データをもとに、成果を高めるチームの条件を明らかにしています。

■調査の背景

多くの職場では「役割分担」が強調される一方で、チーム全体が巡環的に機能しているかは十分に問われてきません。今回の調査では、ベテランの意識、メンバーへの影響、チーム全体の姿を比較し、「巡環状態」と「分断状態」の違いを可視化しました。

■主な調査結果

■示唆

ベテランの意識- 巡環状態：前後工程を想像し、自然に声をかけ合う- 分断状態：自分の役割に区切り、他メンバーに関心を持たないメンバーへの影響- 巡環状態：「どうだった？」と聴かれ、答えるために事実確認→関係性・技能が向上- 分断状態：声をかけられず、次工程との関係性や技能向上が生まれない全体の姿- 巡環状態：問題が発生した際にも、個人を責めずに皆で解決しようとする- 分断状態：効率は高いが、問題発生時には責任を押し付け合う。人が定着せず取引も増えない

この結果から、チーム成果を高めているリーダーは「人が動く理由」を理解し、意識的に巡環状態をつくっていることが分かりました。つまり、効率的に役割をこなすだけでなく、相手を思いやり、次工程を想像するふるまいが、組織の信頼や取引拡大につながっているのです。

リクエスト株式会社は、組織行動科学(R)の研究をもとに、企業現場における「巡環状態」の実装を支援していきます。今回の調査は、現場リーダーが“人の動く理由”を理解し、行動でチームを変えていく出発点となります。

