すなお”Sparkle pop”リリースツアー開催
2025年9月3日に発売される、すなお最新作”Sparkle pop”。それに伴った、リリースツアーの開催が発表された。
ツアーは全国7か所、10月3日の新潟公演から始まり、2か月をかけてツアーを巡り、12月10日に東京・新代田FEVERにてファイナルとなる。
すなおは2020年から活動する3ピースロックバンド。ポップ/インディー/フォーク/を内包した、独特なバランスで奏でられる爽やかな音像が特徴でありながら、ライブでは力強さのある演奏と圧倒的な歌唱力が話題を呼んでいる。2025年は全国各地のサーキットイベントやフェスに多数出演しており、この秋も各所を賑わせる予定だ。
2nd Mini Album「Sparkle pop」はポップに舵を切ったコンセプチュアルなアルバムになっている。すなおのポップスを十二分に堪能できるツアーとなることは間違いない。
ツアーは全箇所にゲストアクトが決定中。早めにチケットを予約しよう。
【ツアー概要】
すなお“Sparkle pop”リリースツアー
10月3日(金) 新潟 CLUB RIVERST
TELLECHO presents
「街のはずれで待ち合わせ vol.8」
「枕」release「枕を高くして寝よう」tour final
w/TELLECHO/知る権利/灰色ロジック/seek me
Open 18:00 / Start 18:30
10月24日(金)愛知 名古屋ell.SIZE
with GUEST
Open 18:00 / Start 18:30
10月31日(金)福岡 LIVE HOUSE Queblick
with GUEST
Open 18:00 / Start 18:30
11月15日(土)長野 Give me little more.
Open 18:00 / Start 18:30
11月24日(月・祝)京都 nano
with GUEST
Open 18:00 / Start 18:30
11月25日(火)大阪 寺田町Fireloop
with GUEST
Open 18:00 / Start 18:30
12月10日(水)東京 新代田FEVER
with GUEST
Open 18:00 / Start 18:30
Ticket Information (以下より予約可能)
チケット予約はこちら :
https://docs.google.com/forms/d/1VgBSvAW-rv7tKNP9_w7zUis9D6BTy2dTByTqnw7-KQs/edit
※10月3日公演はTELLECHOとの合同ツアー企画となり、e＋と上記URLにて予約可能。
12月10日公演に関してはe＋のみ対応
10月3日公演 e＋ 購入ページ :
https://eplus.jp/sf/detail/4389520001-P0030001
12月10日公演 e＋ 購入ページ :
https://eplus.jp/sf/detail/4391450001-P0030001
【Profile】
すなお
Vo.gt 大畑カズキ
Ba.アミ
Dr.ゆーや
2020年11月に大畑カズキとゆーやによって結成、サポートメンバーを迎え活動を開始。2022年2月に初ライブからサポートベースを担当していたアミが正式メンバーとなった。
ポップ/インディー/フォーク/を内包した、独特なバランスで奏でられる爽やかな音像が特徴でありながら、ライブでは力強さのある演奏と圧倒的な歌唱力が話題を呼んでいる。
2023年12月に初の全国流通版Full album「貝殻を広い集めるように」をリリース。
2024年春にはリリースツアーを敢行し、ファイナルワンマンを大盛況の内に終える。夏・秋にはデジタル配信シングルをリリースした。
2025年は全国各地のサーキットイベントやフェスに多数出演。
2025年9月3日には2nd Mini Album「Sparkle pop」をリリース。ポップに舵を切ったコンセプチュアルなアルバムになっている。
OFFICIAL HP(https://sunao.fanpla.jp/)
X (旧Twitter)(https://x.com/sunaoband444)
Instagram(https://www.instagram.com/sunao_band?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
YouTube(https://youtube.com/@sunao9887?si=6Avn5J9KcMUg6umX)
ライブ情報などは公式HPやSNSで随時発信しているので是非チェックしてほしい。