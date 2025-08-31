ハイクラスリラクゼーションサロン「Queensway LUX」季節の変わり目のお疲れを癒す9月限定『極上 全身カスタマイズ＆ヘッドコース』提供開始

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS（代表取締役社長：塚田 正之／東京都新宿区市谷仲之町3-5）が運営するハイクラスサロン「Queensway LUX」では、2025年9月限定で『極上 全身カスタマイズ＆ヘッドコース』を提供いたします。

全国29店舗展開しております英国式リフレクソロジーサロンQueenswayでは日本人好みのちょっぴり強めな“イタ気持イイ”刺激を基本に、日本人に合うリフレクソロジーを徹底的に追及した技術を提供しております。

Queenswayのハイクラスサロンという位置づけであるQueenswayLUX（クイーンズウェイリュクス）。

暑さで体調を崩しやすいこの季節。Queensway LUXでは、セラピストが一人ひとりのお疲れに合わせて施術をカスタマイズ。

五感を満たすこだわりの施術とアイテムで、深いリラクゼーションへと導きます。

全国29店舗を展開する「Queensway」の上質な技術をベースに、“イタ気持ちイイ”日本人好みのリフレクソロジーをご体感いただけます。



【コース内容】

ウエルカムドリンク：ハーブコーディアル エルダーフラワー

エルダーフラワーエキスとレモン果汁の爽やかな風味

使用オイル：アロマセラピーアソシエイツ「ライトリラックス」

心地よいリラックス感を与えるラベンダーとイランイランの優しい香り。

心身の緊張をほぐし安らぎに満ちた気持ちに。男性でも楽しめます。

施術後にはスキャルプスプレーですっきり感をプラス

アフターティー：DARVILLES OF WINDSOR「カモミール」

マーガレットのような可愛い花を咲かせるカモミールはリンゴを思わせる優しい香りとほのかな甘みがあります。緊張を解きほぐし気分をリラックスさせたい時に。

季節の変わり目の不調に

「Queensway LUX」では、お客様一人ひとりに寄り添った特別なリラクゼーション体験をご用意しております。

ご自身をいたわるひとときを、ぜひこの機会にお楽しみください。

また、初めてご来店されるお客様向けに、お試しいただきやすい「フット＆首肩リフレ」プランもご用意。忙しい日々の合間にも心と身体を整えるひとときをお届けします。

本プランは、Queenswayが誇るフット・リフレクソロジーに加え、疲れがたまりやすい首・肩周りをケアする内容となっており、トータル40分（施術時間30分）と、忙しい方でもご利用いただきやすい設定となっております。

皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。

【コース内容】

■コース名：極上カスタマイズ全身コース

■提供期間： 2025年9月1日（月）～9月30日（火）

■所要時間：

オイル全身 105分（施術80分）

スキャルプスプレー付き

税込25,410円

■使用アイテム：

ウエルカムドリンク＞ハーブコーディアル エルダーフラワー

施術オイル＞アロマセラピーアソシエイツ ライトリラックス

アフターティー＞DARVILLES カモミール

※詳細は公式ウェブサイトまたは店舗までお問い合わせください。

【コース内容】

■コース名：新規限定「フット＆首肩リフレ」

■提供期間： 2025年9月1日（月）～9月30日（火）

■施術内容：フットリフレクソロジー＋首肩ケア（施術30分）

ミントハーブウォーター付き

■所要時間：40分（施術30分） 税込8,250円

■対象：QueenswayLUXを初めてご利用されるお客様

※詳細は公式ウェブサイトまたは店舗までお問い合わせください。

【会社概要】

商号 ： 株式会社BEST HERBS

代表者 ： 代表取締役 塚田 正之

所在地 ： 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-5

設立 ： 1996年7月

事業内容： 【英国式リフレクソロジーサロンQueensway(クイーンズウェイ)】、【Queensway LUX(クイーンズウェイリュクス)】、【GINZA BODY CARE（ギンザボディケア）】 、【美楽温泉SPA HERBS】 、【総合フィットネスジム BEST STYLE FITNESS】などの運営

URL ： https://www.best-herbs.jp/