±Ñ¹ñ¼°¥ê¥Õ¥ì¥¯¥½¥í¥¸ー¥µ¥í¥ó Queensway¡¢ 9·î¸ÂÄê¥³ー¥¹¡Ö½©¤Î¤ªÈè¤ì²ò¾Ã¥ê¥Õ¥ì¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒBEST HERBS¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÍÅÄ ÀµÇ·¡¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ29Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë±Ñ¹ñ¼°¥ê¥Õ¥ì¥¯¥½¥í¥¸ー¥µ¥í¥ó¡ÖQueensway¡Ê¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¦¥§¥¤¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡Ö½©¤Î¤ªÈè¤ì²ò¾Ã¥ê¥Õ¥ì¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ29Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹±Ñ¹ñ¼°¥ê¥Õ¥ì¥¯¥½¥í¥¸ー¥µ¥í¥óQueensway¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤Î¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶¯¤á¤Ê¡È¥¤¥¿µ¤»ý¥¤¥¤¡É»É·ã¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦¥ê¥Õ¥ì¥¯¥½¥í¥¸ー¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤·¤¿µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖQueensway¡Ê¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¦¥§¥¤¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î2025Ç¯9·î¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡Ö½©¤Î¤ªÈè¤ì²ò¾Ã¥ê¥Õ¥ì¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÇÍð¤ì¤¬¤Á¤Ê¿´¿È¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤Î¥³ー¥¹¤Ï¡¢
ÌÈ±ÖÎÏ¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥í¥Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯Ìþ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¥³ー¥¹³µÍ×¡Û
¢£¥³ー¥¹Ì¾¡§¡Ö½©¤Î¤ªÈè¤ì²ò¾Ã¥ê¥Õ¥ì¡×
¢£Äó¶¡´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎQueenswayÅ¹ÊÞ
¢£¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡§¥Õ¥Ã¥È¡¦¥ê¥Õ¥ì¥¯¥½¥í¥¸ー¡Ê¥Ñ¥¦¥Àー¡õ¥ª¥¤¥ë¡Ë75Ê¬
¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¡õ¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¤Î¥¢¥í¥ÞÉÕ¤
¡Ê»Ü½Ñ»þ´Ö60Ê¬¡Ë
ÀÇ¹þ10,395±ß¢ªÀÇ¹þ9,790±ß
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒBEST HERBS
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÄÍÅÄ ÀµÇ·
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©162-0064¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ÃçÇ·Ä®3-5
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1996Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡Ú±Ñ¹ñ¼°¥ê¥Õ¥ì¥¯¥½¥í¥¸ー¥µ¥í¥óQueensway(¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¦¥§¥¤)¡Û¡¢¡ÚQueensway LUX(¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¦¥§¥¤¥ê¥å¥¯¥¹)¡Û¡¢¡ÚGINZA BODY CARE¡Ê¥®¥ó¥¶¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡Ë¡Û ¡¢¡ÚÈþ³Ú²¹ÀôSPA HERBS¡Û ¡¢¡ÚÁí¹ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à BEST STYLE FITNESS¡Û¤Ê¤É¤Î±¿±Ä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.best-herbs.jp