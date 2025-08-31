【FC大阪】大嶽直人監督 退任のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、2025年8月31日をもって、双方合意のもと、大嶽直人監督との契約を解除することなりましたのでお知らせいたします。


なお本日よりトップチーム 藪田光教ヘッドコーチが暫定的に指揮を執りますので、あわせてお知らせいたします。




【大嶽直人監督 プロフィール】




名前：


大嶽 直人（OTAKE Naoto）



役職：


トップチーム 監督



生年月日：


1968/10/18（56歳）



出身地：


静岡県



指導者資格：


JFA Proライセンス



選手歴：


1984-1987　　東海大学第一高校


1987-1991　　順天堂大学


1991　　　　　全日空サッカークラブ


1992-1997　　横浜フリューゲルス


1998-2001　　京都パープルサンガ



代表歴：


1991　　　　　ユニバーシアードサッカー競技シェフィールド大会 日本代表


1992　　　　　第10回 AFCアジアカップ 日本代表（優勝）


1993　　　　　FIFAワールドカップ アメリカ大会 アジア予選 日本代表


1994　　　　　第12回アジア競技大会 日本代表（ベスト８）


　　　　　　　 ※1992～1995 日本代表 国際Aマッチ通算 1試合0得点



指導歴：


2001　　　　　京都パープルサンガ 普及部 コーチ


2002-2005　　京都パープルサンガ コーチ


2006　　　　　京都パープルサンガ ユース コーチ


2007　　　　　京都サンガF.C. U-13監督


2008　　　　　横浜F・マリノス ユース コーチ


2009　　　　　明治学院大学体育会サッカー部 監督


2010-2012　　伊賀フットボールくノ一 監督


2013-2015　　ギラヴァンツ北九州 コーチ


2016-2017　　京都サンガF.C. ヘッドコーチ


2018-2021　　伊賀フットボールくノ一 監督


2022-2023/8　鹿児島ユナイテッドFC 監督


2024～　　　　FC大阪 トップチーム監督



コメント：


日頃よりFC大阪への温かいご声援、そして多大なるご支援をいただきありがとうございます。


リーグ戦再開後、勝利できず大きな責任を感じております。


選手・スタッフをはじめ、ファン・サポーターの皆さま、パートナーの皆さま、そして近藤社長・岡崎副社長をはじめとするクラブに関わる全ての方々と共に戦えたことを心より感謝申し上げます。


FC大阪の更なる飛躍、そしてJ3優勝、J2昇格を心から願っております。


本当にありがとうございました。




大嶽 直人




代表取締役社長 近藤祐輔 コメント：


日頃よりFC大阪へのご支援、ご声援を賜り、心から感謝申し上げます。



この度、大嶽監督との契約を解除し、残りのシーズンを戦うことに致しました。


クラブとして『優勝』を目指す中で、後半戦の戦いぶりやチームの現状を総合的に見た結果、新たな体制で挑戦していく必要があると判断し、このたびの決断に至りました。



大嶽監督のもと、昨シーズンはクラブ史上初のプレーオフ進出を果たすことができ、今シーズンも前半戦では好成績を収め、クラブの成長を大いに感じさせていただきました。



これまでの大嶽監督のご尽力に心から感謝するとともに、引き続きクラブ一丸となって目標達成に向けて邁進してまいります。




【藪田光教ヘッドコーチ プロフィール】




名前：


藪田 光教（YABUTA Mitsunori）



生年月日：


1976/05/02（49歳）



出身地：


神奈川県



指導者資格：


JFA Proライセンス



選手歴：


1992-1994　読売日本SCユース


1995-1998　ヴェルディ川崎


1999　　　　横浜FC


2000-2005　ヴィッセル神戸


2006　　　　アビスパ福岡


2007　　　　横浜FC


2008　　　　FC岐阜



指導歴：


2009-2010　横浜FCスクールコーチ


2011-2012　横浜FCジュニアユース U-13監督


2013　　　　横浜FCジュニアユース U-14監督


2014-2015　横浜FCユース コーチ


2016　　　　横浜FCジュニアユース U-15監督


2017　　　　広州富力U-14 監督（中国）


2018　　　　広州富力U-15 監督（中国）


2019　　　　広州富力U-16 監督（中国）


2020-2022　東京ヴェルディユース コーチ


2023-2024　東京ヴェルディユース 監督


2025～　　　FC大阪 トップチーム ヘッドコーチ



代表歴：


1995　　　　U-20日本代表




