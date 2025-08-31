日常の一部としてサプリを取り入れる総合型ジム──イトマンスポーツスクエアが選んだオーダーメイドサーバーが、ジム全体のコミュニケーション活性化を実現

ドリコス株式会社



株式会社イトマンスポーツウェルネス（本社：千葉県柏市、代表取締役：永瀬 昭幸）が運営するイトマンスポーツスクエアにて、ドリコス株式会社が開発・提供するオーダーメイドサプリメントサーバーGRANDE（グランデ）を導入いただきました。

スタッフによる自然な推奨と、インストラクターの発信力が好循環を生み、幅広い年代・性別の会員層へ浸透。現在では約30店舗へ展開され、1店舗あたり月平均10万～15万円の売上を記録。会員との会話が生まれるサーバーとして、施設価値の向上とジム内コミュニケーションの活性化にも大きく貢献しています。

導入の背景と目的



イトマンスポーツスクエアでは、総合型ジムとして幅広い年齢層・運動レベルの会員が在籍しており、誰もが気軽に通える施設づくりを目指してきました。しかしながら、以前導入していた他社製のプロテインサーバーでは、顧客反応が芳しくなく、スタッフのメンテナンス負担も大きいという課題を抱えていました。

そうした中で注目されたのが、粉末タイプで扱いやすく、AIによるオーダーメイド提案が可能なサプリメントサーバー「GRANDE」です。体組成に基づき1万通り以上の配合から最適なサプリメントを抽出できるだけでなく、水道工事不要・設置場所変更可能・初期費用ゼロといった導入のしやすさから、施設運営の現場にも負担をかけることなくスムーズに導入が進められました。

ユーザーの反応と成果



GRANDE導入後、イトマンスポーツスクエアの各店舗では、会員からのポジティブな声が次々と寄せられています。特に、スタジオプログラム後などのタイミングでインストラクターやスタッフがGRANDEを自然に飲んでいる様子が、そのままリアルな口コミとなって広がり、「それ、なに飲んでいるんですか？」という声がきっかけとなって、多くの会員が興味を持って体験するようになりました。

女性を中心としたスタジオ会員の反応は特に良好で、「レッスン後の楽しみのひとつ」としてGRANDEを利用する姿も定着しつつあります。こうした自然な利用の流れが売上にもつながり、現在では1店舗あたり平均月10万～15万円の売上を記録。導入当初から30店舗以上へと展開が進むなど、施設の新たな収益軸としても効果を発揮しています。

また、スタッフが味や利用感を自分の言葉で伝えていることも、利用者の安心感につながっており、味に関する感想を通じた会員同士・スタッフとの会話が生まれることで、ジム全体のコミュニケーション活性化にも貢献しています。

インタビューの全文はこちら

導入のきっかけから、継続率アップの裏側、スタッフの接客方針やユーザーのリアルな声まで──

詳細は以下のURLよりご覧いただけます。

https://grande.fit/caseinterview/itoman-sports-square

ドリコス株式会社の会社概要

名称：ドリコス株式会社

本店所在地：東京都文京区湯島3-7-7 オーシャンズファイブ5F

代表取締役：竹 康宏

設立年月：2012年1月

資本金：2億4976万円（2025年7月現在）

事業内容：ヘルスケア領域において、データとハードウェアの掛け合わせにより、いつの間にか健康になる未来を目指す、ヘルスケアオートメーション事業を展開。現在、利用者一人一人に対し不足した栄養素を自動で推算、配合、抽出までワンストップで行うことのできる、世界初のオーダーメイドサプリメントサービスを展開するほか、顧客の持つソリューションにオーダーメイド性を加えて新たな価値創造を行う協業なども積極的に行っている。

コーポレートサイト https://dricos.jp

GRANDE (グランデ) https://grande.fit

株式会社イトマンスポーツウェルネスの会社概要

名称：株式会社イトマンスポーツウェルネス

本店所在地：千葉県柏市南柏中央3-2

代表取締役：永瀬 昭幸

設立年月：1990年11月30日

事業内容：(1)スポーツ施設、ゴルフ練習場、テニスコート、ゴルフスクール、テニススクール等の経営、 管理並びにスポーツ機器及びスポーツ用品の製造、加工、修理及び販売またはそれらの受託 (2)スポーツ施設、ゴルフ練習場、テニスコート、ゴルフスクール、テニススクール等の運営に関するフランチャイズ事業 (3)介護保険法に基づく居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業及び老人デイサービス事業 (4)鍼、灸、マッサージ、指圧、柔道整復の施術所の経営 (5)前各号の事業に付帯し又は関連する一切の業務

株式会社イトマンスポーツウェルネス：https://www.itoman-w.com/company.html

GRANDE導入店舗

・イトマンスポーツスクエア藤沢（https://www.itoman-w.com/fujisawa/）

・イトマンスポーツスクエア仙台（https://www.itoman-w.com/sendai/）

・イトマンスポーツスクエア春日部（https://www.itoman-w.com/kasukabe/）

・イトマンスポーツスクエア平塚（https://www.itoman-w.com/hiratsuka/）

・イトマンスポーツスクエア北松戸（https://www.itoman-w.com/kitamatsudo/）

・イトマンスポーツスクエアつくば（https://www.itoman-w.com/tsukuba/）

・イトマンスポーツスクエア江坂（https://www.itoman-w.com/esaka/）

・イトマンスポーツスクエア金沢文庫（https://www.itoman-w.com/kanazawabunko/）

・イトマンスポーツスクエア流山おおたかの森（https://www.itoman-w.com/nagareyama/）

・イトマンスポーツスクエア水戸（https://www.itoman-w.com/mito/）

・イトマンスポーツスクエア川口（https://www.itoman-w.com/kawaguchi/）

・イトマンスポーツスクエア南柏（https://www.itoman-w.com/minamikashiwa/）

・イトマンスポーツスクエア川口元郷（https://www.itoman-w.com/kawaguchimotogou/）

・イトマンスポーツスクエア浦安（https://www.itoman-w.com/urayasu/）

・イトマンスポーツスクエア茅ヶ崎（https://www.itoman-w.com/chigasaki/）

・イトマンスポーツスクエア公津の杜（https://www.itoman-w.com/kozunomori/）

・イトマンスポーツスクエア日進（https://www.itoman-w.com/nisshin/）

・イトマンスポーツスクエア札幌（https://www.itoman-w.com/sapporo/）