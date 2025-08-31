隠れ家フレンチで味わう深夜めし。『LORE』が９月の新メニュー「アクアうどん」の販売を開始！

株式会社ローレ東京アクアうどん ※深夜営業限定

飲食店・宿泊業を営む株式会社ローレ東京（本社：東京都港区六本木7-19-1 代表取締役：土屋剛芳）は、2025年9月1日より、「深夜のフレンチ食堂」にて、深夜限定の新メニューの販売開始することをお知らせいたします

新プランの目的・背景

今回登場するのは、深夜の小腹を満たすにふさわしい特別な3品。

お客様の多様なニーズにお応えし、特定の顧客層に向けた価値ある体験を提供することを目的としております。

アクアうどん：魚介の旨味を凝縮したフレンチ仕立ての一杯。

フォアグラサンド：濃厚なフォアグラを贅沢に使用した、リッチな夜のごちそう。

金メンチ：金目鯛を使用した特製メンチカツ。秘伝の煮付けタレを使用し、外はサクサク、中はふっくらジューシーに仕上げました。

深夜ならではの特別感と食べやすさを意識したラインナップで、夜更けに立ち寄るお客様の“ご褒美めし”として楽しんでいただける内容となっています。

フォアグラサンド

金メンチ

個室

概要

販売開始日：2025年9月1日（月）

販売時間：深夜限定（21:00～翌3時予定）

販売商品：アクアうどん、フォアグラサンド、金メンチ

担当者コメント

[株式会社ローレ東京／代表取締役 土屋 剛芳]

深夜にふと立ち寄って、温かい食事や少し贅沢な一皿を楽しんでいただけるようにと考えました。『深夜のフレンチ食堂』ならではの新しい夜の楽しみ方を、ぜひご体験ください。

■店舗情報

店名：LORE（ローレ）

住所：東京都港区六本木7‐19‐1

営業時間：DN: 18:00-23:00 （L.O20:00)

深夜営業: 21:00-4:00（L.O: Food 3:00 Drink 3:30)

定休日：月曜日、火曜日(第2、第4)

お問い合わせ：03-6434-0974

MAIL： info@roppongi-lore.com

URL： https://roppongi-lore.com/

INSTAGRAM： loreroppongi