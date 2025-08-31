京やわた聖地巡礼・ロケ地めぐり スタンプラリー

一般社団法人八幡市観光協会

今年６月公開の大ヒット映画「国宝」をはじめ、京都府八幡市が舞台になった映画やドラマ、小説などのゆかりの地をめぐる「京やわた 聖地巡礼・ロケ地めぐりスタンプラリー」。

市内各所のスタンプポイントを周遊して、物語の舞台にちなんだオリジナルスタンプを集めよう！

スタンプ５個以上を集めた方には参加賞とお楽しみ抽選、スタンプ10個以上を集めた方には、抽選で8名様に「京都府八幡市特産品詰合せ（5000円相当）」をプレゼント！

スタンプ14個すべてを集めた方には、コンプリート賞として抽選で１名様に「京都吉兆松花堂店のお食事券（1万円相当）」が当たるチャンス！

京やわた 聖地巡礼・ロケ地めぐりスタンプラリーパンフレット表紙

京やわた 聖地巡礼・ロケ地めぐりスタンプラリーパンフレット中面

【スタンプポイント１.～７.】

１.石清水八幡宮参道ケーブル

ドラマ『京阪沿線物語～古民家民泊きずな屋へようこそ～』ロケ地

2021年1月から12話放送（テレビ大阪）

出演：小西桜子 中村俊介 ほか

石清水八幡宮参道ケーブル

京阪沿線物語スタンプ

２.石清水八幡宮

映画『燃えよ剣』ロケ地

2021年10月公開（東宝・アスミック・エース）

監督：原田眞人 出演：岡田准一、柴咲コウ、鈴木亮平ほか

石清水八幡宮

ロケ地となった参道

「燃えよ剣」スタンプ

３.やわた走井餅老舗（スタンプ設置場所）・たこ焼きいっちゃん

映画『ぼくは明日、昨日の君とデートする』ロケ地

やわた走井餅老舗

（スタンプ設置場所）

ぼくは明日、昨日のきみとデートするスタンプ

４.松花堂庭園・美術館

小説『京都寺町三条のホームズ8 』ゆかりの地

2017年9月発売（双葉社）

著者：望月麻衣

松花堂庭園・美術館

京都寺町三条のホームズ8 スタンプ

５.レストラン百花園

映画『国宝』ロケ地

2025年6月公開（東宝）

監督：李相日 出演：吉沢亮、横浜流星、渡辺謙ほか

レストラン百花園

レストラン百花園

国宝スタンプ

６.飛行神社

連続テレビ小説『舞い上がれ』ゆかりの地

2022年10月～2023年4月放送（NHK）

出演：福原遥、横山裕、山下美月ほか

飛行神社

物語に登場した合格祈願の御守り

舞いあがれ！スタンプ

７.流れ橋

映画『レジェンド＆バタフライ』ロケ地

2023年1月公開（東映創立70周年記念作品）

監督：大友啓史 出演：木村拓哉、綾瀬はるか ほか

流れ橋

【ボーナスポイント１.～７.】

１.レストラン百花園での食事（精算時にレジにて押印）

百花園のハンバーグステーキ

２.四季彩館 農産物直売所での買い物（精算時にレジにて押印）

JA京都やましろ農産物直売所（四季彩館敷地内）

３.四季彩館内レストラン八幡家での食事（精算時にレジにて押印）

４.松花堂庭園の入園利用（支払時に庭園受付にて押印）

松花堂庭園

５.松花堂美術館ミュージアムショップでの買い物（精算時にレジにて押印）

ミュージアムショップおみなえし

６.走井餅老舗での買い物または飲食（精算時にレジにて押印）走井餅

７.たこ焼きいっちゃんでの飲食（精算時にレジにて押印）たこ焼きいっちゃんのたこ焼き

スタンプを集めて豪華賞品をGET！

京やわた 聖地巡礼・ロケ地めぐり スタンプラリーオリジナルサコッシュスタンプ５個以上集めると

もれなく参加賞を進呈。

さらにその場の抽選で20名様に

オリジナルサコッシュをプレゼント！

八幡市特産品詰合せ5千円相当（写真はイメージです）スタンプ10個以上集めると

抽選で８名様に

「八幡市特産品詰合せ（5千円相当）」

をプレゼント！

「松花堂弁当」スタンプ14個コンプリートで

抽選で１名様に

「京都吉兆松花堂店お食事券（1万円相当）」

をプレゼント！

詳しくは、こちらからイベント詳細ページをcheck！

「京やわた 聖地巡礼・ロケ地めぐり」公式WEBページ