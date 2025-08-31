【岡山大学】岡山大学JAZZ研究会が久米南町で初単独ライブを開催！

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年8月24日、本学JAZZ研究会が久米南町コミュニティーセンターホールで初の単独ライブを開催しました。今回の演奏会は、音楽の楽しさや文化を発信し、地域活性化を目指す「音楽で久米南町を元気にする会」（代表：近藤多美子）の呼びかけにより実現したものです。



演奏会には、ジャズ愛好家の那須保友学長も会場に駆けつけました。当日は猛暑の中、100人を超える観客が集まり、全16曲の熱演で観客の熱気は冷めやらず、アンコール曲のEarth, Wind & Fireの「September」の演奏で会場は大いに盛り上がり、盛況のうちに幕を閉じました。



来場した久米南町の田中容子さんは、「選曲もチームワークも良く、暑さやストレスが吹き飛ぶような楽しい時間でした。またぜひ聴きたいです」と感想を語りました。また、JAZZ研究会の部長の大久保颯拓さん（法学部3年）は「今後も地域の方と触れ合える機会に積極的に参加して、ジャズや音楽そのものの魅力を我々の演奏を通して伝えていければいいなと思います」と今後の抱負を述べました。



なお、今後は、8月31日に開催の「第26回中四国ジャズフェスティバル」、10月5日に開催される「おかやまジャズストリート2025」への参加が予定されています。それぞれの舞台でどのような表現を見せてくれるのか、今から楽しみです。ご関心のある方は、ぜひ足をお運びください。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

当日の演奏会の様子

JAZZ研究会と那須保友学長で記念撮影

久米南町の位置（googlemapより）

◆参 考

・岡山大学JAZZ研究会

https://support.st.okayama-u.ac.jp/clubs/club/33

・第26回中四国ジャズフェスティバル

https://x.com/13Orph_Jz_Orch/status/1953355135897207289

・おかやまジャズストリート2025

https://www.ocac.jp/oarts/event/899/

