そごう横浜店開店４０周年　誕生祭

株式会社そごう・西武

■会期：２０２５年９月２日（火）～１０月６日（月）

■会場：そごう横浜店 各階=対象売場

※企画により、開催期間・販売期間が異なります。

そごう横浜店は、地域の皆さまに支えられて本年９月３０日(火)に開店４０周年を迎えます。

開店４０周年は「～伝統とみらい～」をテーマに、開店４０周年を記念したおかいものクマのパッケ

ージやプリントのスイーツをはじめ、地元企業とコラボした雑貨など、特別限定品を販売いたします。

また、期間中は初開催の催事や新店オープン、ビューティーに関する特別イベントなど、皆さまに楽

しんでいただける企画をご用意いたします。そごう横浜店は、地域の皆さまとともに横浜愛と未来を

つなぐ横浜のランドマークでありたいと考えております。開店４０周年のプロモーションを通して、

これからも地域の象徴として愛され続ける店を目指し、皆さまに笑顔とワクワクをお届けしたいと思っ

ております。

※本リリースの掲載画像はイメージ、価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご容赦ください。

(第１弾企画）

食品売場の限定品

●マーロウ／おかいものクマ缶入りビスコッティ １，８３６円

オリジナルレシピで焼きあげた人気のビスコッティ缶に、

そごう横浜店開店40周年アイコンのクマバージョンが限定で登場です。

●ヨコハマメモリーズ／おかいものクマデザインキャンディ 缶入 各６４８円

●ヨコハマメモリーズ／おかいものクマデザインキャンディ 箱入 各５４０円

横浜みやげのキャンディにおかいものクマをデザインした缶と箱が登場。

そごう横浜店開店４０周年の限定発売です。

マーロウヨコハマメモリーズ

●ガトー・ド・ボワイヤージュ／幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ

（おかいものクマ掛紙付き）（１０枚入） １，１８８円

幸せを受け止め満たしてくれる縁起物の馬蹄型のパイ１０枚入り。

そごう横浜店開店４０周年を祝っておかいものクマ掛紙のパッケージで登場です。

●ヨコハマメモリーズ／40th Anniversary スイートバウム ７５６円

そごう横浜店開店４０周年を記念した、オリジナルのおかいものクマを

パッケージにしたミニサイズのバウムです。

ガトー・ド・ボワイヤージュヨコハマメモリーズ

●アンテノール／ロール・ボヌール（１個）２，１６０円 <９月２日(火)～販売>

ふんわり、甘いロールケーキをそごう横浜店開店40周年のオリジナルデザインの

スリーブで包んだ限定品。

●ラデュレ／マカロン・おかいものクマ （１個）５４０円 <９月２日(火)～販売>

アンテノールラデュレ

●アンリ・シャルパンティエ／おかいものクマしあわせサブレ

（６個入り）９４０円 <９月２日(火)～販売>

●とんかつ まい泉／おかいものクマポケットサンド (１個) ４９７円 <９月２日(火)～販売>

アンリ・シャルパンティエとんかつ まい泉

●ＴＯＫＹＯチューリップローズ／チューリップローズ

（２個入、１箱、４０周年おかいものクマシール付き） ５４０円

●Ｎ.Ｙ.Ｃ.ＳＡＮＤ／Ｎ.Ｙ.Ｃ.Ｓ．プチギフトそごう４０thパッケージ２個入

（キャラメルサンド、マンゴーパッションキャラメルサンド各１個） ４８６円

ＴＯＫＹＯチューリップローズＮ.Ｙ.Ｃ.ＳＡＮＤ

●ポンパドウル／４０周年記念オリジナルエコバッグ （１個）５０１円

新店オープン

ポンパドウル

●「もとまちユニオンそごう横浜店」 ２０２５年９月５日(金)オープン

「もとまちユニオン」オリジナル商品やバイヤー厳選の輸入食品などを取りそろえています。

普段のお買い物から特別なお買い物まで多様なニーズにお応えします。

※画像はイメージ

・もとまちユニオン レコメンドセット<限定バッグ付き> ５，４００円

９月５日（金） ネイビーのみの販売

９月６日（土） グレージュのみの販売

各日先着５００セット、各日お一人さま１セット限り

※限定オリジナルバッグのみの販売はございません。

開店４０周年記念特別限定品

そごう横浜店開店４０周年を記念して、横浜に由来のあるブランドとBALL＆CHAIN

（ボール＆チェーン）がコラボレーション。数量限定で販売いたします。

●横濱ハーバー／BALL＆CHAIN コラボレーションバッグ ６，０５０円

ノスタルジックなイラストが楽しい、港横浜を代表するスイーツ、

ハーバーとコラボしたバッグです。

※９月２日（火）発売。 e.デパートは９月８日（月）から発売。

／地下２階＝洋菓子売場 横濱ハーバー

●ヨコハマ メモリーズ／BALL＆CHAIN コラボレーションバッグ ６，０５０円

横浜ブルーの模様を持つ横浜生まれのダルメシアン、

ブルーダルもおしゃれなバッグに変身。

※９月２日（火）発売。 e.デパートは９月８日（月）から発売。

／地下２階＝洋菓子売場 ヨコハマ メモリーズ

●萬珍樓／BALL＆CHAIN コラボレーションバッグ ６，０５０円

絵柄がかわいい横浜ブランドとのコラボバッグ。

※９月１９日(金)発売 e.デパートは９月８日（月）から発売。

／地下２階＝惣菜売場 萬珍樓

ビューティーウイークス 開店４０周年記念特別イベントなど

横濱ハーバーヨコハマ メモリーズ萬珍樓

～これからもキレイ体験を～

会期：９月５日（金）～１０月２日（木）

会場：１階＝ビューティーフロア

１階ビューティーフロアでは、開店４０周年を記念して、さまざまな特別企画を盛り込んだ

ビューティーウイークスを開催いたします。

◆そごう横浜店４０周年記念 RMK BASE MAKE UP EVENT

会期：９月５日（金）～１０日（水）

会場：１階＝ビューティーフロア ヨコハマ ビューティー ステージ

「自分らしい新たな魅力を引き立てる」RMKのメイクをご体験いただけます。

プレゼントや限定キットもご用意しております。

・そごう横浜限定 RMK ベースメイクキット２０２５

１０,６７０円～１４，３００円 ※数量限定

＜RMKアーティスト佐々木理によるメイクアップショー＞

日時：９月７日（日）午後３時から

【事前抽選予約制】

◆ランコム 秋への美肌作りセミナー

日時：９月１３日（土） １.午前１１時から、２.午後２時から

会場：１階＝ビューティーフロア ビューティールーム

定員：各回１０名さま

参加費：無料

夏のダメージをケアし、秋に向けての美肌作りケアを紹介いたします。

ご参加特典、限定キットをご用意しております。

※要予約。ご予約は抽選になります。

ご予約方法などくわしくはランコム係員にお問い合わせください。

＜９月５日（金）発売＞

・ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション （150ml） ９，９００円

ランコムの「回復科学発想テクノロジー」から生まれた、ハリツヤ湧きあがるような、

潤いシールド化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」。

秋のメイクを提案

◆ルナソル／カラーメイクアップショー

日時：９月１３日（土） 午後２時（約３０分） 参加費：無料

場所：１階＝ビューティーフロア ヨコハマ ビューティーステージ

メイクアップアーティスト：吉井 雅之

シーンに合わせたメイクをご提案

◆アディクション／専属アーティストによるメイクアップイベント

日時：９月１３日（土）・１４日（日） 各日１.午前１１時 ２.午後１２時３０分

３.午後３時 ４.午後４時３０分 ５.午後６時３０分 （各回約６０分）

場所：１階＝ビューティーフロア アディクション

定員：各回１名さま

参加費：無料

ADDICTION専属メイクアップアーティストによるメイクアップサービスをいたします。

お客さまのお悩みに合わせたメイクアップや、８月１日（金）発売の新アイシャドウを

使用したメイクを提案いたします。

メイクアップアーティスト：金 明奈

【事前予約制】

◆イヴ・サンローラン・ボーテ そごう横浜店開店４０周年記念 アーティストイベント

日にち：９月１３日（土）・１４日（日）

１階＝ビューティーフロア イヴ・サンローラン・ボーテ

定員：各回１名さま

参加費：無料

イヴ・サンローラン・ボーテ メイクアップ エキスパートによる、お客さまに

合わせたベースメイクをご提案いたします。

※要予約。店頭・お電話にてご予約を承ります。（直通０４５-４６５-２３６９）

＜８月２２日（金）発売 ＞

●オールアワーズ リキッド グロウ (各25ml、全10色) 各８，３６０円

崩れにくさで高い支持を得る「オールアワーズ」に新たなファンデーション

「グロウ」が誕生。

◆コスメデコルテ／ユース パワー エッセンス ローション デビューイベント

期間：９月１６日（火）～２２日（月）

場所：１階＝ビューティーフロア ヨコハマ ビューティー ステージ

新たに登場したエイジングケア※エッセンスローションをご紹介。

（※年齢に応じたお手入れのこと)

・ユースパワーエッセンスローション（１５０ｍｌ） １６，５００円

資生堂と一緒に、未来の美しさを創る体験をしてみませんか？

資生堂が取り組む「美しさと地球を守る」サステナ活動を体験できる

特別イベントを開催します。みなさまに楽しんでいただきながら、資生堂

研究員とともにサステナブルについて考えていきます

Shiseido Beauty Park (シセイドウ ビューティー パーク)

◆資生堂 「美しさと地球をつなぐサステナブル体験イベント」

～リサイクルから香りの創造まで、あなたのアイデアが未来を変える～

日時：９月３０日（火） １.午前１０時３０分～正午 ２.午後２時～３時３０分

定員：各回１０名さま

場所：Shiseido Beauty Park (シセイドウ ビューティー パーク)

(横浜市西区高島1丁目２番１１号 みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約２分)

【イベント内容】

1.資生堂のサステナビリティ活動のご紹介 (２０分)

・クレ・ド・ポー ボーテやSHISEIDOの詰め替え容器、BeauRingなど、

資生堂が進めるサステナブルな取り組みをご紹介します。

2.資生堂研究員と考えるサステナブル商品のアイディエーション （６０分)

・「化粧品容器から生まれ変わった消毒液」

リサイクル方法の違いを学びながら、リサイクル品への抵抗感を減らす

アイデアをディスカッション。薬膳茶を味わいながら意見交換を行います。

・「香り付け体験」

サステナブルな香料３種からお好きな香りを選び、消毒液に香りをプラスする体験を

お楽しみいただけます。

・「商品キャッチフレーズ選定」

商品のキャッチフレーズを考える参加型企画です。

【お申し込み方法】

９月５日（金）～９月１１日（木）の間に資生堂化粧品（クレ・ド・ポー ボーテ、SHISEIDO）

１５，０００円（税込）以上ご購入の方限定で店頭の応募用QRコードからお申込みいただけます。

＊応募用QRコードはクレ・ド・ポー ボーテ、SHISEIDOカウンターにございます。

＊お一人さま１回限りのご応募となります。

開店４０周年を記念した催事

開店４０周年記念 初開催

◆スイーツ博覧会

会期：２０２５年９月２日（火）～８日（月）

会場：そごう横浜店８階＝催会場 ※最終日は午後５時閉場。

そごう横浜店開店４０周年を記念して、今回初開催となるスイーツ博覧会を開催。

約５０店舗が出店するスイーツの祭典は、スイーツのオールジャンルが一堂にそろいます。

そごう横浜店開店４０周年限定メニューや商品も登場。

（一例）

★(埼玉)Kazu Bake／

イチジクとタコスとポテサラのパフェ ２，７５０円 (イートイン)

★(秋田)くら吉／フランボワーズミニョンヌモンブランどら焼き (１個) ７０２円 (実演)

秋田県産フランボワーズを使用。

甘酸っぱいどこか懐かしいがどら焼きに。

(埼玉)Kazu Bake(秋田)くら吉