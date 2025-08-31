【秋季限定】神戸の生田神社にて切り絵御朱印など秋季限定御朱印６種を授与！！

1.令和７年９月限定御朱印について

生田神社

「むすび育む宮」生田神社（兵庫県・神戸市）にて令和７年９月１日（月）より切り絵御朱印２種・四輝（しき）朱印をはじめ、秋季限定の御朱印６種を授与いたします。

９月限定御朱印６種切り絵御朱印【花鳥風月】切り絵御朱印【花鳥風月】

この御朱印は、花や鳥、風や月といった秋の美しい風景をイメージし、切り絵にて調製いたしました。

涼しく清らかな風に吹かれ季節の花である桔梗とダリア、渡り鳥ジョウビタキ、澄んだ夜空に輝く月が織りなす秋の美しい情景を表現しております。

お受けになった皆様が、季節の移ろい、美しさを感じていただき、お幸せにお過ごしになりますことをお祈り致します。

※桔梗の花びらの一部を通常のレーザーカットではなく、レーザーの出力を調整し紙を削る技法（ハーフカット）を用いて他には無い表現をしております。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。





授与期間：令和７年９月１日～９月３０日※状況により無くなる場合もございます。初穂料：１，０００円https://ikutajinja.official.ec/items/116788755切り絵御朱印【仲秋の名月】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なものです。

旧暦の８月１５日に見える月を指す「仲秋の名月」の文字を配し、日本の伝統行事である十五夜のお月見をイメージして、切り絵にて表現致しました。

仲秋の名月に照らされ美しく色づく秋の情景の様に、お受けになった皆様が彩りある日々をお過ごしになります事をお祈り致します。

※令和７年の仲秋の名月は１０月６日です。



授与期間：令和７年９月１日～１０月６日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/116545895

切り絵御朱印【仲秋の名月】四輝朱印【錦秋】四輝朱印【錦秋】

秋の風景を「エッチング加工」の複雑な煌めきで表現した御朱印。

生田大神との尊い御神縁に結ばれ、秋の香りや空気を感じ、全てのものが彩り鮮やかに光り輝くように、実り多き心豊かな季節となりますことをお祈りいたします。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和７年９月１日～１０月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/117321284

９月限定御朱印【月夜】

この御朱印は、神戸の夜空に煌々と輝く満月、境内に麗しく咲く敦盛の萩、秋の趣を感じる上品で清らかな様子をデザインし、調製したものです。

この月が、良き御縁に結ばれる穏やかな月となりますことをお祈りいたします。

※A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和７年９月１日～９月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/117322171

９月限定御朱印【月夜】９月限定御朱印【ながつき】９月限定御朱印【ながつき】

この御朱印は、秋を代表する可憐で繊細な花「コスモス」が、彩り華やかに咲く様子を神戸の街に配し、秋の美しい情景を表現し調製したものです。

この新たな月が、心華やかに麗しい月となりますことをお祈りいたします。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和７年９月１日～９月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/117322026

秋季限定御朱印【秋詣】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なものです。

縁むすびの神である御祭神「稚日女尊」を中央に揮毫し、社紋の八重桜と本年の干支の「巳」、秋を代表する紅葉やイチョウをまわりに配した、清らかなイメージの季節限定の御朱印です。

お受けになった皆様の健康と幸せをお祈り致します。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和７年９月１日～１１月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/117321393

２．限定御朱印の郵送について

秋季限定御朱印【秋詣】

郵送をご希望の方は下記の生田神社限定御朱印の郵送ページにお進み下さい。

https://ikutajinja.official.ec/

３．生田神社について

生田神社

地元神戸では「いくたさん」と呼ばれ親しまれている生田神社。神功皇后摂政元年（西暦２０１年）三韓よりの帰途、今の神戸港の沖合で船が進まなくなった為に神占を行ったところ、稚日女尊が現れ、「私は活田長峡国に居りたい」と申されたので、海上五十狭茅によって祀られました。縁結び、健康長寿、商売繁盛、家内安全をはじめ、恋愛成就や安産祈願の御利益があり、神戸の守り神として広く御崇敬いただいております。



生田神社

住所：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通１－２－１

電話番号：078-321-3851

URL：https://ikutajinja.or.jp/