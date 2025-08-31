【1日先着20名】本格江戸前寿司が1貫250円で食べられる！？破格の原価提供「赤酢寿司15品＼3,800コース」を六本木駅徒歩30秒の本格江戸前寿司屋 鮨 無垢で予約受付開始┃鮨カゲロウプロジェクト
鮨カゲロウプロジェクト開催内容
六本木交差点から30歩、
日比谷線の4a出口から徒歩1分以内の超好立地に店を構える本格江戸前寿司屋の鮨 無垢/鮨 白銀
このお店の一角を間借りして、
１貫が約250円という破格の原価でお寿司のコースを期間限定で提供いたします。
内容は時間帯によって2種のコースに分けていて、
ひたすらお寿司を堪能する
鮨カゲロウ15貫コース 3,455円（税込3,800円）
と、
季節の料理を挟みながらコースの流れ全体を楽しむ
鮨カゲロウ＋（プラス）16品コース4,545円（税込5,000円）
をご用意しております。
定員数が少ないので、
ぜひこの機会を逃さずご利用いただければと思います！
今すぐ予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/sushi-hakugin/reserve
Webのみの受付でお電話でのご予約問い合わせは承っておりませんのでご容赦ください
プラン詳細
◆鮨カゲロウ15貫コース 3,455円（税込3,800円）
※内容は一例です。仕入れ状況により変わることがございます。
水蛸の握り
平目の握り
真鯛の握り
勘八の握り
真鯵の握り
帆立の握り
かますの握り
本鮪の握り
春子鯛の握り
イカの握り
小肌の握り
〆鯖の握り
漬けマグロの握り
白身トロたくの手巻き
穴子の手巻き
◆鮨カゲロウ＋（プラス）16品コース4,545円（税込5,000円）
※内容は一例です。仕入れ状況により変わることがございます。
季節のお浸し
水蛸の握り
平目の握り
真鯛の握り
季節のお造り
勘八の握り
真鯵の握り
帆立の握り
季節の一品
かますの握り
本鮪の握り
春子鯛の握り
小肌の握り
奥久慈卵黄白身トロたく小丼
穴子の手巻き
お吸い物
今回、鮨 無垢/鮨 白銀の一部を間借りしての営業になりますので、
そこで扱うお飲み物も追加で注文することも可能です。
実施内容詳細
◆六本木 鮨 無垢/鮨 白銀
カウンター越しに提供ができるテーブルと、
カウンターの一部のみをお借りして提供いたします。
※お席の指定はできませんのでご容赦ください
◯営業日
9月1日（月）～9月30日（火）
◯営業時間
全日：12時～22時30分
※最終入店、受付は20時30分までとさせていただきます
※要事前予約、定員に達し次第終了とさせていただきます
◯定員
1日20名様限定
※借りられる席数が限られているため、
1名様か、2名様のみのご案内となります。
◯価格
鮨カゲロウ15貫コース 3,455円（税込3,800円）
※お席は70分制とさせていただきますのであらかじめご了承ください
鮨カゲロウ＋（プラス）16品コース 4,545円（税込5,000円）
※お席は1時間40分制とさせていただきますのであらかじめご了承ください
◯住所
東京都港区六本木7丁目14-7
トリニティビル B1F
※六本木交差点より 徒歩30秒
ビルの１階が星乃珈琲店さん、２階が大戸屋さんになっていて、
そのビルから地下にお進みください。
鮨カゲロウプロジェクトとは
本格江戸前寿司店、
・鮨あさひ
を手掛けたチームが、国内のみならず世界に通用する人材を輩出するための、実践の場として設けた期間限定のプロジェクト。
期間限定でたびたび開催していて、ついに10000名を超えるお客様に破格の寿司コースを堪能していただくことができました。
この鮨カゲロウプロジェクトは、若手スタッフたちが一貫ずつ丁寧に握り上げる本格的な寿司を都内屈指の立地で開催しています。
破格の原価での提供ということもあり、普段は手が届かないような高級寿司を手軽に楽しむことができます。
提供するネタは上記の高級店と同様のクオリティかつ核となるシャリには熟成赤酢を使用しているため、一貫ごとに口の中に広がる味わいが格別です。
※プロジェクト名は、限られた期間でカゲロウのごとく現れては消える様を表し、カゲロウは地面から空気が炎のようにゆらゆらと揺らめいて立ち上って見える状態を指すので、熱量という意味合いも込めて名付けられました。
今回間借りする六本木 鮨 無垢/白銀のご紹介
2022年11月16日にOPENして以来、国内外問わずたくさんの寿司好きを楽しませ続けている江戸前寿司屋
“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” として、
出口によっては六本木駅から徒歩1分以内の超好立地にもかかわらず、
20品のコースを1万円未満で提供するお店です。
なので、
こちらのコース自体もコスパの良さが評判で、とてもおすすめです。
日本酒にも力を入れていて、
寿司コースに合わせたSAKEペアリングプランも提供しております。
お店が広いので、
それぞれ内装等が異なる2つの店舗に分けて運営するという面白い試みをしているお店です。
鮨カゲロウプロジェクト運営会社情報
◯人材募集中
将来自分の寿司店を持ちたい方や海外で活躍したい方、
日本酒やサービスを学びたい方、積極採用中です！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w9h7W9gNMxM ]
◯採用案内詳細
https://billionfoods.co.jp/recruit
https://sushi-asahi.com/recruit
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◼︎設立：2012年3月
◼︎URL： https://billion-foods.studio.site