【9月1日より提供スタート】味覚の秋！食欲の秋！2025年秋・大江戸温泉物語で楽しむ季節のバイキング

大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社

全国に71施設を展開する大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：橋本 啓太）が運営するホテル・宿では9月1日より秋・冬のバイキングがスタートいたします。

味覚の秋にぴったりのバイキングメニューをご用意。季節を感じる食材をふんだんに使用した、幅広い年齢層にお楽しみいただけるメニューとなっております。

食欲が止まらない秋。お好きなメニューをお腹いっぱいお召し上がりいただけるのもバイキングの醍醐味です。この機会にぜひ大江戸温泉物語グループをご利用ください。

■季節のバイキング

提供期間：2025年9月1日（月）～2026年2月28日（土）

提供施設：大江戸温泉物語スタンダードシリーズ、大江戸温泉物語Premiumシリーズ 、大江戸温泉物語わんわんリゾートシリーズ、TAOYAブランドの全70施設

※大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園は会席料理のため除きます

※オープン前のホテルは営業開始後の提供となります

詳細はこちら https://x.gd/q0Qnw

和洋中さまざまな秋冬メニュー！

バッテラの酢飯に黒ゴマしゃりで味のアクセントをひと工夫した「サババッテラ」。スパイスとメープルシロップの相性がベストマッチの「メープルチキン」。「豚肉と根菜のオイスターソース炒め」「サーモンとクリームチーズのサラダ」や「林檎ゼリー」「小豆のババロア」など和洋中、デザートまでさまざまなメニューをお楽しみいただけます。

※写真はイメージです。ホテル・宿により提供内容は異なります

季節を感じるメニューが登場！

肌寒くなってくるときに恋しくなる鍋。鍋の代表「おでん」をスペインピンチョス風でご提供します。甘さが増す「焼きいも天ぷら」や「かぼちゃとキノコのミートソースグラタン」など季節を感じるメニューも登場します。

※写真はイメージです。ホテル・宿により提供内容は異なります

ご当地グルメもリニューアル！

ホテルレオマの森ではチキンをじっくりオーブンで焼いた「骨付き鳥のオーブン焼き」、南紀串本では好評のまぐろづくしメニューに「まぐろのレアカツ」が追加となります。そのほか、一部のホテルでは、ご当地グルメもリニューアルいたします。

※写真はイメージです。ホテル・宿により提供内容は異なります

※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

あわづグランドホテル、ホテル蘭風、Premium 白浜彩朝楽では「大江戸三つ星バイキング」を開催中！

大江戸温泉物語グループの自慢のバイキングが、未だかつてない豪華食材にこだわった「大江戸三つ星バイキング」。7月より開催中のあわづグランドホテル、ホテル蘭風ではご好評いただいております。

そして、いよいよ９月からPremium 白浜彩朝楽でもスタートいたします。もちろん9月より秋メニューも登場！

「キングサーモン握り」「トリュフパスタ」「秋刀魚一本焼き」など秋メニューをはじめ、市場直送の海鮮や黒毛和牛などの豪華食材、その土地ならではのご当地グルメを思う存分ご堪能ください。

■大江戸三つ星バイキング 秋メニュー提供期間

提供期間：2025年9月1日（月）～2025年11月30日（日）

提供施設：あわづグランドホテル、ホテル蘭風、Premium 白浜彩朝楽

詳細はこちら https://x.gd/7fO7r

※写真はイメージです。ホテル・宿により提供内容は異なります

※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

【会社概要】

■会社名 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 橋本 啓太

■事業内容 全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国71施設。2025年8月現在）

■URL https://www.ooedoonsen.jp/corporate/