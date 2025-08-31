¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤Î²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡Ù2025Ç¯10·î15ÆüÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡¢°Ê²¼¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·À½ÉÊ¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥óNT¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤¬¿Íµ¤¤Î²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó¡Ù¤Î¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½é²»¥ß¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö39ch¡Ê¥ß¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢²ÎÀ¼¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¡Ø¥Ç¥â¥Õ¥ìー¥ºR¡Ù¡Êhttps://youtu.be/tiwKaoZ-4Kg¡Ë¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó V4X¡Ù¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÂÔ²Á³Ê¤ä¡¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ NT¡Ù¡Ø¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥í¥¹¥°¥ìー¥É²Á³Ê¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¹¥È¥¢¡ÖSONICWIRE¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ä¡Ë¡×¾å¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SONICWIRE¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://sonicwire.com/rinlen-nt
¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó¡Ù¤¬NT¥·¥êー¥º¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡ª
¢¨³«È¯ÅÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡Ù¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î²Î¤ï¤»Êý¤ò´ÊÃ±Áàºî¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë»Ù±çµ¡¹½¡ÖAutomatic Control¡×¡Ê*1¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤¬¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡Ø½é²»¥ß¥¯ NT¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤â¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤²ÎÀ¼¹çÀ®¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î²ÎÀ¼¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤Ç¤¡¢³Æ¥·¥ó¥¬ー¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊÔ½¸µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢NT¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤«¤éµ¡³£Åª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
*1¡Ë¡ÖAutomatic Control¡×¡§²Î¾§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌÜ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥«ー¥Ö¡¢¥Ó¥Ö¥éー¥È¡¢»Ò²»Ä¹¤äVoice Color¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÄ´À°¹àÌÜ¤ò¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡£
¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÉ½¸½ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¡ª
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¤¥¹¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç4¼ï¡£¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù³Æ¡¹¤Ë¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖOriginal¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÅÇÂ©¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¡ÖWhisper¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚRIN Original+¡Û¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢¶À²»¥ê¥ó¤é¤·¤¤¸µµ¤°ìÇÕ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÎÀ¼
¡ÚRIN Whisper+¡Û¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢´Å¤¯Ì´¸«¿´ÃÏ¤ÎÅÇÂ©À¼
¡ÚLEN Original+¡Û¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢¶À²»¥ì¥ó¤é¤·¤¤ÑÛ¡¹¤·¤¯¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼
¡ÚLEN Whisper+¡Û¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢Ñ³¤¯ÀÚ¤Ê¤¤ÅÇÂ©À¼
¤¤¤º¤ì¤â¿·³«È¯¤Î¥ê¥·¥ó¥»¥·¥¹µ»½Ñ¤Çºî¤é¤ì¤¿¹âÉÊ°Ì¤Ê¥Ü¥¤¥¹¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¼¤ÎÁÇÊÒ¤ÏÈ¯²»¤ÎÍð¤ì¤äÇËÃ¾¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥µ¥ó¥×¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¯²»¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¼¤Î¶¯¼å¡¦½À¤é¤«¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Èー¥ó¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¡ÖVoice Color¡×¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖVocal Morphing¡×¡ÖVoice Drive¡×¡ÖVoice Voltage¡×¡ÖSuper Formant Shifter¡×Åù¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ü¥¤¥¹¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤²ÎÀ¼É½¸½¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó¡Ù¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¥åー¥È¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÇÀÚ¤Ê¤¤À¼¿§¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò²Î¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº®¤¼¤¿É½¸½¡¢µ¡³£Åª¤Ê¥Á¥ÓÀ¼¡¢ÅÜ¤êÀ¼¤ä¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¡¢¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÎÀ¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖVocal Morphing¡×
É½¾ð¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î²»À¼¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë»ö¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤ÊÀ¼¤ÎÉ½¸½¤ä¡¢À¼¤Î»þ·ÏÎóÊÑ²½¡¢Ë¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¡£
¡ÖVoice Drive¡×
À¼¤Î¿Ì¤¨À®Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢À¼¤ÎÀª¤¤¤ä¼Á´¶¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡£±þÍÑ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤ä¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤âÉ½¸½²ÄÇ½¡£
¡ÖVoice Voltage¡×
À¼¤Î¥Ï¥ê¶ñ¹ç¤ä¡¢¶¯¤µ¡¿¼å¤µ¤ÎÀ®Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¼¤ÎÍÞÍÈ¤òºî¤ê½Ð¤¹¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡£
¡ÖSuper Formant Shifter¡×
¸µ¤ÎÀ¼¤Î¸ÄÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ËÀ¼¼ÁÊÑ²½¤µ¤»¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡£¼ÂÍÑÅª¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¡¢À¼¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤ä¡¢¥Á¥ÓÀ¼¤Ø¤ÎÊÑÄ´¤¬²ÄÇ½¡£
²ÎÀ¼¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¡Ø¥Ç¥â¥Õ¥ìー¥ºR¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tiwKaoZ-4Kg ]
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊVST3¡¢Audio Units¡Ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Üー¥«¥ë¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡ÖPiapro Studio NT2¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²»³ÚÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤ÊDAW¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖCubase LE¡×¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²»³ÚÀ©ºî¡ÊDTM¡Ë¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¡¢²»³Ú¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨³«È¯ÅÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¡¢¡À½ÉÊ³µÍ×¢¡¢¡
¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡Ù
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¥Úー¥¸¡§https://sonicwire.com/rinlen-nt
¡ÒÍ¥ÂÔÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó V4X¡Ù¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó V4X ¥Ð¥ó¥É¥ë¡Ù¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó V4X (incl. English)¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òSONICWIRE¤Ç¤´¹ØÆþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¯¥ê¥×¥È¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¥ÂÔ²Á³Ê¤Î15,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¯¥í¥¹¥°¥ìー¥ÉÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Ø½é²»¥ß¥¯ NT¡Ù¡Ø¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òSONICWIRE¤Ç¤´¹ØÆþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¯¥ê¥×¥È¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¥ÂÔ²Á³Ê¤Î16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔÈÎÇä¡¿¥¯¥í¥¹¥°¥ìー¥ÉÈÎÇä¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Í½Ìó¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÐ¾Ý¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡SONICWIREÃ´Åö
E-mail¡§sonicwire@crypton.co.jp
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢§¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó¡Ù¤È¤Ï¡¡https://piapro.net/
²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤Ç¤â²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¡ÊÊÌ¾Î¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2007Ç¯¤Ë³«È¯¡£°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÁÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÃå¤±¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Î½÷¤Î»Ò¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¤È¡¢Ã»¤¯¸å¤í¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¡È¤«¤¬¤ß¤Í¡É¡Ë
º£¤Ç¤Ï¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä3DCG¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó V4X¡Ù¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ø¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó NT¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖSONICWIRE¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ä¡Ë¡×¤È¤Ï¡¡https://sonicwire.com/
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö²»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢ÁÇºà¤ÎÁí¹ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¹¥È¥¢¡£¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¸æÍÑÃ£¤ÎºÇ¹âµé¥ªー¥±¥¹¥È¥é²»¸»¤«¤é¡¢À¤³¦¿Íµ¤No.1¥É¥é¥à²»¸»¡¢³Ú¶ÊÀ©ºîÍÑ¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà½¸¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë»È¤¨¤ë¸ú²Ì²»¡¢BGM¤Þ¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤ß¤Î¥½¥Õ¥È²»¸»¤ä¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤ò¡¢¡É¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦¤¹¤°¤Ë¡É¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼Ê¬Î¥¤Ê¤É¤Î²»À¼ÊÔ½¸¥µー¥Ó¥¹¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¿²»³Ú¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ëô¤ÏÀ©ºî¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£²»¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ÇîÇ·
½êºßÃÏ¡§¢©060-0003 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ3¾òÀ¾4ÃúÌÜ1-1 ÆüËÜÀ¸Ì¿»¥ËÚ¥Ó¥ë11F
Àß Î©¡§1995Ç¯7·î
¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤òÍ¢ÆþÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö²»¤Î¾¦¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¡Ö²»¡×¤òÃµµæ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢2007Ç¯¤Ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ò´ë²è³«È¯¤·¤¿¡£·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Êª»ö¤ò¡Ö¥Ä¥¯¥ë¡×¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êª»ö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤ò¡ÖÁÏ¤ë¡×¤³¤È¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤«¤é¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢3,000Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»À¼µ»½Ñ³«È¯¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî»ö¶È¡¢ÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.crypton.co.jp/