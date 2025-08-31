【cars サクセスセミナー】リピート率20％UPで売上を伸ばす！顧客管理DX成功ノウハウ

cars 株式会社

自動車整備業界では、車検や点検の入庫リピートをいかに確保するかが経営の大きな課題となっています。

しかし実際の現場では、顧客管理が担当者の経験や勘に依存しており、属人化による引き継ぎの難しさや対応漏れが問題視されています。さらに、デジタル化の必要性は感じていても、ITやツールに不慣れで導入に踏み切れない経営者も少なくありません。

こうした背景を受け、cars株式会社は 自動車整備業界向け顧客管理DXツール「cars MANAGER」 を活用し、実際にリピート率20％アップを実現したノウハウを公開する「cars サクセスセミナー」を開催いたします。



本セミナーでは、実際の画面デモ を交えながら、デジタルが苦手な方でも安心して取り組める顧客管理の仕組みづくりを、わかりやすく解説します。「顧客管理システムって難しそう…」「パソコンやツール操作に自信がない」──そんな方でも大丈夫です。

本セミナーでは、自動車業界のAI社員「cars MANAGER」が実際に成果を上げている 顧客管理DXのノウハウ を、システムの実画面をお見せしながら、わかりやすく解説します。

サクセスセミナーでわかること

対象

開催概要

セミナーの詳細を見る :https://cars-enjoy.com/biz/manager/webinar-contact/2508.php?utm_source=prtimes0906- 実際の画面を見ながら理解できる「顧客管理の基本操作」- 顧客データを活用してリピート率を20％アップさせた具体例- 「誰でも使える」簡単な仕組みで属人化を防ぐ方法- すぐに現場で使える、顧客管理の実践テクニック- 車検入庫など、リピート顧客を安定的に増やしたい経営者の方- 属人化に頼らず、組織として売上基盤を強化したい経営者・責任者の方- ITやデジタルが苦手でも、売上改善の具体策を知りたい経営者の方- 日時：9月4日（木）14:00～15:00- 形式：オンラインセミナー（Zoom配信）- ※PCが苦手な方でも、リンクをクリックするだけで参加できます- 参加費：無料- アーカイブ配信：あり（見逃しても安心）- 登壇者：cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 ユニットリーダー 稲垣 勉

※定員に達した場合は、ご参加をお断りさせていただくことがございますので、お早めにお申し込みください。

※競合企業およびセミナー対象とは無関係と判断した場合は開催のご案内を控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

スケジュール

「cars MANAGER」について

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

「cars MANAGER」サービスサイト：https://cars-enjoy.com/biz/manager/

※「cars MANAGER」はcars 株式会社の登録商標です。

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。