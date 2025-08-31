【脱毛サロンストラッシュ 協賛】豪華音楽イベント『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2025』にて来場者限定プレミアムチケットをプレゼント。

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する脱毛サロン「ストラッシュ」は、豪華音楽イベント『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2025』に協賛することをお知らせいたします。協賛にあたり、ご来場いただいた方限定でプレミアムチケットを配布いたします。

本イベントは2025年9月1日（月）、KT Zepp Yokohamaにて開催され、総勢19組の人気アーティストが出演。音楽とパフォーマンスで夏を盛り上げ、多彩なステージで観客を魅了します。

｜ご来場者様限定プレミアムチケット概要

【特典内容】

配布されたチケットのQRコードより、ご来店のご予約をされた方には、以下の特典をご用意しております。

【特典１.】

マイクロスコープを使用した無料肌診断

【特典２.】

選べる脱毛1ヶ所プレゼント

（指、手の甲、両腕、ワキ)

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

POINT１. ISGトリプルアタック脱毛

毛周期に関係なく施術ができ、従来と比較し脱毛にかかる期間を短縮しました。

以下の3つを組み合わせた自社独自の脱毛方式「ISGトリプルアタック脱毛」が圧倒的な効果を実現します。

1.うぶ毛もしっかり脱毛できる「SHR脱毛」

2.太い毛や黒ずみケアができる「IPL脱毛」

3.CICA・コメ発酵液など47種類もの美容成分が配合された「STスーパージェル」

POINT２. 自分にあったプランをえらべる！

お客様のご状況にあわせて「都度払い制・回数制・月額制」の中からお好きなプランをお選びいただくことができますので、はじめての方でも安心して通っていただけます。

POINT３. 予約が取りやすい

ストラッシュ独自の予約管理方法により、最短2週間～1ヶ月での予約の取りやすさを実現しました。お客様のご都合にあわせて通い続けていただける運営体制を整えています。

POINT４. お客様を守る新サービス『前払金保証(https://stlassh.com/guarantee/)』

ストラッシュでは、お客様に安心して通っていただけるよう、株式会社日本保証が提供する『前払金保証』を導入しています。万が一、サロンの経営上の理由などで施術が継続できなくなった場合でも、未消化分の料金を保証いたします。

｜『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2025(https://oubaitouri.co.jp/summerfestival2025)』開催概要

詳細はこちら :https://stlassh.com/

タイトル ：シンセレ SUMMER FESTIVAL 2025

公演日 ：2025/9/1（月）

会場 ：KT Zepp Yokohama（https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/）

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

開場／開演：9/1（月）12:00開場／13:00開演

主催 ：シンセレ実行委員会

主幹 ：POCKETDOL STUDIO

企画／制作：株式会社桜梅桃李

株式会社PIW

合同会社Fate Creation

撮影協力 ：株式会社Candee

株式会社PIW

特別協力 ：株式会社合縁楽縁

P.EN.S株式会社

認定NPO法人フローレンス

｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*¹】女性脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

イベント詳細はこちら :https://oubaitouri.co.jp/summerfestival2025脱毛サロンストラッシュ脱毛サロンストラッシュ

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*²以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、ほとんど痛みがなく、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*³の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*¹ 調査年月：2024年9月27日、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*² 2025年1月時点の累計実績

*³ 商標取得

＜会社概要＞

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

