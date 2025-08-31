【クラウドファンディング100％達成】DVシェルター改修プロジェクト！ネクストゴールに挑戦中！

特定非営利活動法人オリーブの家

NPO法人オリーブの家が進める「母と子と小さな命のためのDV保護シェルター改修プロジェクト」は、開始から51日！

ついに目標の200万円を達成しました。

ここまで応援いただいた皆さまのご厚意に、心より御礼申し上げます。

本プロジェクトでは、DVから逃れる母と子、そしてペットが「共に安心して暮らせる居場所」を整えることを目指しています。母子だけでなく家族同然のペットも受け入れるシェルターは全国的にも少なく、避難をためらう被害者を後押しする大きな力となります。

しかし、現場にはまだ課題が残されています。特に、冬の寒さ対策や高騰する水道光熱費、さらには送迎などの交通費は、避難者の生活を守るうえで欠かせません。そのため、オリーブの家はネクストゴール【230万円】に挑戦しています！

ネクストゴールの使い道

追加3万円

冬の寒さ対策・電気代節約のための消耗品購入

（こたつ、厚手カーテン、プチプチ、電気毛布など）

追加10万円

車を持たない避難者のための1年間のガソリン代

（入居時や病院・行政手続き・買い物の送迎支援）

追加30万円

シェルターの年間水道光熱費の補助

・達成の喜びを伝えるスタッフ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tAmCtWUvtvw ]



＼ ソニー銀行スポンサー！ GIVING for SDGs クラウドファンディングに挑戦しています ／

「母と子と小さな命のために」 ネクストゴール挑戦！目標金額230万円

▼ソニー銀行公式サイト https://sonybank.jp/?cid=cf_gfs037_22

#GIVINGforSDGs #ソニー銀行 #母と子と小さな命を守るシェルター

#ネクストゴール挑戦 #クラウドファンディング達成 #DV支援

団体名：認定NPO法人オリーブの家

所在地：岡山県

代表者：理事長 山本礼知

設立：2011年（東日本大震災をきっかけにシェルター活動開始）

2017年NPO法人設立。

事業内容：DV被害者の保護・支援、DVシェルター運営、子ども支援活動、ひとり親家庭支援。