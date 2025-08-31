2025年8月31日グランドオープン！東京・下北沢に100%ヴィーガンベーカリー「TOKYO VEGAN BAKES」が誕生。

株式会社CHRISTINA JAPAN

アートとカルチャーが息づく東京・下北沢に、ベーカリー業界の常識を覆す100%ヴィーガンベーカリー「TOKYO VEGAN BAKES（トーキョーヴィーガンベイクス）」が誕生。

このプロジェクトは、東京を代表する2つのヴィーガンベーカリーブランド、Te cor gentil (テコールジャンティ) と Universal Bakes (ユニバーサルベイクス) の出会いから始まりました。

かつて競合とされていた両ブランドは、「日本から世界へ」という大きな志のもとに手を取り合い、技術と経験を持ち寄ることで、これまでにない新たなフードカルチャーを創出することを決意しました。

8月30日に行われた「レセプションパーティー」の様子。

どの商品にも、乳や卵を使わないからこそ引き立つ、日本の大地が育んだ素材の風味が生きています。

心も体も喜ぶヴィーガンパンを通じて、誰もが安心して楽しめるひとときをお届けするとともに、動物にも地球にも、人にも優しいパン作りを地域の皆さまと共に育んでまいります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

店舗情報

店舗名：TOKYO VEGAN BAKES (トーキョーヴィーガンベイクス)

所在地：〒155-0031

東京都世田谷区北沢３丁目１９－２０ reload内 2階 10区画 (下北沢駅より徒歩4分)

営業時間：10:00～18:00

定休日：月曜日・火曜日

Instagram： @tokyoveganbakes

https://www.instagram.com/tokyoveganbakes/

株式会社N Vec

“ VEGAN is not a trend ー it’s the future. ”

N vecは、このビジョンを掲げ、ヴィーガンを一過性の流行ではなく、未来のスタンダードとして広げていくことを目指しています。食の多様性や環境への配慮が求められる今、私たちは“選択肢のひとつ”としてのヴィーガンではなく、“当たり前”のライフスタイルへと変えていく存在でありたいと考えています。持続可能な地球を守り、すべての人が笑顔で生きられる未来のために。N vecは、明るく元気な地球を次世代へつなぐ道を切り拓いていきます。