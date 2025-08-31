【COCO DEAL】8/31（日）宮田聡子が魅せる、洗練されたスタイルで新しさを纏う初冬カタログvol.1を公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は8/31（日）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「No.（ナンバー）」を公開いたします。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/cocodeal/winter_catalog_0831?utm_campaign=WinterCatalog2025_1pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

気づけばいつも気になってしまう、あの数字。

実は、それには特別な意味があるかもしれません。

“No.1”は唯一無二の存在感、“No.7”は神秘的な魅力、“No.12”は特別なムード…。

数字が織りなすストーリーをジャケットやニットアップ、アウターに込め、しなやかで洗練されたコレクションをお届けします。

纏うたびに、新しい「わたし」と出会える-

COCO DEALと一緒にあなただけのNo.と出会ってみませんか？

ONE-PIECE \17,600KNIT \9,900 / SKIRT \12,100BLOUSON \16,500 / SHIRT \9,350 / SKIRT \13,750TOPS \7,700 / PANTS \13,200TOPS \8,250 / SKIRT \11,000CARDIGAN \10,450 / PANTS \14,300CARDIGAN \10,450 / PANTS \13,200ONE-PIECE \19,800

staff credit

Model_Satoko Miyata

Photograph_Yasutomo Sampei

Styling_MAKIKO ITO

Hair&makeup_NAYA

Design_ma-h gra

Direction_Norihiro Yamane (NVY)

Creative_Agency CICELY

・宮田聡子さんプロフィール

宮田聡子(ミヤタ サトコ) モデル

1988年9月12日生まれ、福岡県出身

数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。

趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。

インスタグラム@miyatasatoko

・ココ ディールについて

アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。

自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと

ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。

