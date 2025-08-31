【COCO DEAL】8/31（日）宮田聡子が魅せる、洗練されたスタイルで新しさを纏う初冬カタログvol.1を公開
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は8/31（日）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「No.（ナンバー）」を公開いたします。
https://petal-online.com/brand/cocodeal/winter_catalog_0831?utm_campaign=WinterCatalog2025_1pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
気づけばいつも気になってしまう、あの数字。
実は、それには特別な意味があるかもしれません。
“No.1”は唯一無二の存在感、“No.7”は神秘的な魅力、“No.12”は特別なムード…。
数字が織りなすストーリーをジャケットやニットアップ、アウターに込め、しなやかで洗練されたコレクションをお届けします。
纏うたびに、新しい「わたし」と出会える-
COCO DEALと一緒にあなただけのNo.と出会ってみませんか？
ONE-PIECE \17,600
KNIT \9,900 / SKIRT \12,100
BLOUSON \16,500 / SHIRT \9,350 / SKIRT \13,750
TOPS \7,700 / PANTS \13,200
TOPS \8,250 / SKIRT \11,000
CARDIGAN \10,450 / PANTS \14,300
CARDIGAN \10,450 / PANTS \13,200
ONE-PIECE \19,800
staff credit
Model_Satoko Miyata
Photograph_Yasutomo Sampei
Styling_MAKIKO ITO
Hair&makeup_NAYA
Design_ma-h gra
Direction_Norihiro Yamane (NVY)
Creative_Agency CICELY
・宮田聡子さんプロフィール
宮田聡子(ミヤタ サトコ) モデル
1988年9月12日生まれ、福岡県出身
数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。
趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。
インスタグラム@miyatasatoko
・ココ ディールについて
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
