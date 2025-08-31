【ソラジマ】2025年8月の新連載＆読切漫画まとめ

株式会社ソラジマ

株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎・前田儒郎、以下「ソラジマ」）は、2025年8月に新連載漫画を3作品公開しました。また、自社アプリ『ソラジマTOON』にて新たに公開した読切漫画6作品もご紹介します。

■8月の新連載漫画

『暴君一家の赤ちゃんですが、家族に溺愛されています』(C) もちだもちこ / SORAJIMA

▼作品はこちらから

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K1JCPRDVVB1FYFN93X8XQPKF

【ピッコマ】https://piccoma.com/web/product/189838

▼あらすじ

処刑台で命を落としたはずが、目覚めると赤ちゃんに転生していた！ 前世では国宝『魔水晶』を守る管理人だったが、濡れ衣を着せられ無念の死。 新しい人生は念願の貴族──けれど家族は冷酷非道な暴君一家!? しかも未来で滅亡する一家だった！ 「滅亡なんて絶対嫌！ 暴君一家を守らなきゃ！」 予想外に不器用な父親とのふれ合いが始まって--？ 前世の記憶を持った赤ちゃんが、生き延びるために全力サバイバル！

『鏡花の桜』(C) 京崎真琴 / SORAJIMA

▼作品はこちらから

【コミックシーモア】https://www.cmoa.jp/title/331951/

▼あらすじ

～命尽きるとき、あなたは最期に誰を想いますか？～

桜の花が散るように、誰にでもやがて訪れる別れのとき。

去り行く者は、誰に何を伝え、何を残し、何を託すのか。

残された者は、何を想い、何を背負って生きていくのか。

江戸吉原一の遊女・咲耶太夫（さくやだゆう）の眼を通して紡ぐ、江戸の人々の"喪失"と"再生"の物語。

『100の魔石の大賢者』(C)︎ 長月観・綾峰欄人 / SORAJIMA

▼作品はこちらから

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K3MQZZ7W8HTNB1ZYE9D1G9C5

【LINEマンガ】https://u.lin.ee/KRXvcPh/pnjo

【めちゃコミック】https://mechacomic.jp/books/213817

【ebookjapan】https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/916072/

▼あらすじ

生活魔法しか使えない少年・トーリは、病気の兄を支えるため、冒険者ギルドで下働きをしていた。

倒せるのはスライム程度で、得られる魔石もわずか。

日銭を稼ぎながら、ギルドメンバーからの理不尽な扱いに耐える毎日を送っていた。

そんなある日、彼は洞窟で“喋る本”と出会う。

「キミは“本物の魔石”を取りたくないか？」

その言葉が、トーリの運命を大きく変えていく。

--生活魔法使いの“魔石無双”譚、ここに開幕！

※綾峰欄人の「欄」は、正しくは旧字体です。

■8月の読切作品

『エルフ×サバイブ』(C) 宇野朴人 / SORAJIMA

▼作品はこちら

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K1HK0RZQ1GN2ZZA3TF520FQ5

▼あらすじ

少女は乾いていたーー

荒野を棒切れ一本で歩くエルフの少女：テア。

なぜか魔法の才能がなく、水すら満足に出せないテアは、今まさに生き倒れる寸前。

エルフの恥だと耳をもいで生涯を終えようとしたその時、目の前に現れたのは、現代の服装をまとった一人の男：ダンだった。

軽いノリとは裏腹に、何やら物知り顔なダン。荒野の巨大モンスターに襲われながらも、テアはダンに導かれ、次第に荒野をサバイブしていく。

そしてーー生き残った先で見つけた、テアの新たな可能性は...！

『お値引き料理系男子 尾根くんの今日の一皿』(C) 蓑虫けむし / SORAJIMA

▼作品はこちら

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K2145T627K8NWTP7N927Y1YZ

▼あらすじ

お気に入りのラジオを聴きながら、お値引き食材と冷蔵庫にあるもので。

オトクに、おいしい日常ごはん。

特別じゃない日の、ちょっと嬉しい一皿をおすそ分け。

『初代様の帰還～史上最強が1000年後の子孫に転生する～』(C) 美紅 / SORAJIMA

▼作品はこちら

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K2K4RDKCF0HVZSEZAJQMJ1TP

▼あらすじ

ただ強さを求め、最強となったエルドラゴン家初代当主、ギルファス・エルドラゴンは、永遠に武を追い求めるため、神竜が守護する不老不死になると噂される果実を食べていた。

しかし、その噂とは異なり、ギルファスの体は歳をとり、最後は息子に看取られながら、息を引き取ったはずだった...。

目が覚めると、ギルファスは千年後のエルドラゴン家に赤子とし転生していた─！？

『公爵家の4兄弟と家族になった』(C) yukiha / SORAJIMA

▼作品はこちら

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K3G4K31MV5KKKZPAVD63FRFJ

▼あらすじ

「お母さんの再婚相手は、公爵様!?」

母の再婚で公爵家の令嬢となったアネリーゼは、ある日突然4人の兄弟と一緒に暮らすことに!?︎

慣れない公爵家での生活に意地悪な使用人たち、さらに兄弟たちはそれぞれ厄介な問題をかかえているようで──？

不器用な兄弟たちと“他人”から始める、あったかホームファンタジー！

『ゼロの神童』(C) 細音啓 / SORAJIMA

▼作品はこちら

https://sorajimatoon.com/comics/01K3MM329BVSDHMW0VEMEHJZJB

▼あらすじ

『1兆円を稼ぐ』

世界最強の男・剱(つるぎ)キレンはある目的のため、ダンジョン攻略を生業とする開闢者(バスター)として、荒稼ぎしていた。

ある日、ダンジョン内でロストした開闢者の救出にあたっていると、奇妙な敵と遭遇する。

圧倒的な実力でこれを退けるが、敵の死の間際に呪いをかけられてしまい、次に目覚めると彼は少年の姿に若返ってしまうー！

『死神侯爵と花嫁契約』(C) ねずみ / SORAJIMA

▼作品はこちら

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K3MN4B37A6VFX8BFGFJ3EBMG

▼あらすじ

「結婚式なんてもう時代遅れ」

そんな価値観が蔓延する王国で、破産寸前の結婚式屋を営むヘレナ

花嫁たちを泣かせまいと日々奮闘する彼女に持ち込まれた縁談の相手は──結婚式を衰退させた葬儀屋、死神侯爵リベル！？

仕事への誇りと、抗えぬ恋の行方が交差する、ウェディング・ラブストーリー！

『ソラジマTOON』ダウンロードURL

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id1640456167

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sorajima.soracomi

Web: https://sorajimatoon.com

■ソラジマでは作品持ち込み募集中！

ソラジマでは「即決！掲載チャレンジコース」と「縦読みフィードバック希望コース」の2つの持ち込み窓口を用意しています！

タテ読み漫画で多くの実績を出しているソラジマで、一緒に新たなヒット作品の創造にチャレンジしませんか？

持ち込みはこちら :https://sorajima.jp/mochikomi

株式会社ソラジマ

2019年に設立した株式会社ソラジマは、

・ログライン「誰もがバカにする、大きな夢を叶えてみせるー。」

・ミッション「今世紀を代表するコンテンツを創るー。」

を掲げ、オリジナルのタテ読み漫画（Webtoon）の制作を行っています。



現在、160以上の作品を配信しており、Webtoon発祥の韓国をはじめとして北米や中国などの世界11カ国・地域の漫画アプリにも配信しています。



2021年公開の『シンデレラ・コンプレックス』は地上波で実写ドラマ化、『傷だらけ聖女より報復を込めて』は2025年にアニメ放送が開始し、タテ読み漫画の垣根を超えた実績も順調に積み上がってきています。



社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp



