『オーバーロード』原作のスマホゲーム「MASS FOR THE DEAD」でイベント『赤き衣、激力の象徴』を開催！【激力の王】モモンガが新登場！
■イベント『赤き衣、激力の象徴』開催！
【開催期間：8/31 (日) 11:00 ～ 9/14 (日) 14:59】
魔導王として他国と頻繁に交流する事となった時に備え、
外交用衣装のバリエーションを増やそうと試みるモモンガ。
メイドのフィースに衣装を選ばせた際、つい口にした誤魔化し
が、またぞろ意図せぬ深読みによる、新たな試練の幕を開く。
イベントボーナスキャラクターは「★5【激力の王】モモンガ」「★5【甘々な愛妻】アルベド」「★5【明るい庶務部長】シャルティア」「★5【神の影武者】パンドラズ・アクター」の4体！
メダル獲得にお役立てください！
イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
■イベント召喚『有償限定『赤き衣、激力の象徴』ステップアップ召喚-モモンガ-』開催！
【開催期間：8/31 (日) 11:00 ～ 9/14 (日) 14:59】
『有償限定『赤き衣、激力の象徴』ステップアップ召喚-モモンガ-』では、
新登場のコラボ限定★5キャラ【激力の王】モモンガをピックアップします！
STEP8でコラボ限定★5キャラ【激力の王】モモンガ1体が確定！
イベント『赤き衣、激力の象徴』ではボーナス最大「140%」を所持しています！
《新登場キャラクター》
★5【激力の王】モモンガ
《限定排出＆ピックアップ★5キャラクター》
NEW★5【激力の王】モモンガ
[復刻]★5【甘々な愛妻】アルベド
[復刻]★5【明るい庶務部長】シャルティア
[復刻]★5【神の影武者】パンドラズ・アクター
詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
■『赤き衣、激力の象徴キャンペーン』開催！
【開催期間：8/31 (日) 11:00 ～ 9/14 (日) 14:59】
『赤き衣、激力の象徴キャンペーン』を実施！
期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします！
▼赤き衣、激力の象徴キャンペーンログインボーナス
≪ログインボーナスアイテム≫
・1回目 金貨 × 1000000
・2回目 強竜石・大 × 30
・3回目 金貨 × 1000000
・4回目 指南書・上位 × 30
・5回目 無償混沌石 × 100
・6回目 早駆の砂時計 × 10
・7回目 強化物資・大 × 20
・8回目 エピゴノイの指輪 × 10
・9回目 ダグザの宝剣 × 5
・10回目 無償混沌石 × 200
▼赤き衣、激力の象徴キャンペーンミッション
特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます！
ミッションの報酬には、「限界突破素材」や「混沌石」が含まれておりますのでぜひ挑戦してみてください！
詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。
※一部画像は開発中の画面です。
※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。
■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL
App Store（iOS） ：https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675
Google Play(android) ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/
DMM GAMES ：https://overlord-game.com/dmg_temp
最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。
ゲーム公式Twitter：https://twitter.com/overlord_ch
■ゲーム概要
タイトル ： MASS FOR THE DEAD OVERLORD
ジャンル ： 異世界ダークファンタジーRPG
配信日 ： 2019年2月21日
対応OS ： Android 5.1以降 / iOS 10 以降
価格 ： 基本プレイ無料 (アイテム課金型)
ゲーム公式サイト ： https://overlord-game.com
ゲーム公式Twitter ： https://twitter.com/overlord_ch
(C)丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード製作委員会
■会社概要
商号 ：株式会社テンクロス（英語表記：tencross,Inc.)
代表者 ： 代表取締役 塚田典和
所在地 ： 東京都新宿区揚場町2番18号 ブリエ飯田橋6階
事業内容 ： ゲーム事業
URL ： https://www.tencross.co.jp/