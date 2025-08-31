2025年下半期の運勢【突然ですが占ってもいいですか】彌彌告が占う、あなたの運勢と開運。大人気占い師・彌彌告が直接デザインしたオリジナルタロットが当たるプレゼントキャンペーンを公式占いサイトで実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年8月29日（金）より、運営する公式占いサイト「ホロスコープ｜彌彌告の占い」にて『2025年残り3か月キャンペーン』の提供を開始いたしました。

◆『ホロスコープ｜彌彌告の占い』URL：https://horoscope-mimiko.net/

2025年残り3か月キャンペーン

■キャンペーン概要

「占いマニアお墨付きの本当に当たる占い師」としても話題の彌彌告の公式サイト『ホロスコープ｜彌彌告の占い』では、皆様の秋から年末にかけての日々を充実したものにしていただくべく、「2025年残り3か月キャンペーン」を開催いたします！

本キャンペーンでは新規鑑定として「あなたの残り3か月」をじっくり占えるメニューを追加しました。今年の締めくくりを最高の形で迎えるために、今から準備を始めませんか？

またキャンペーン対象鑑定を占っていただきご応募いただいた方の中から抽選で5名様に、彌彌告が直接デザインに携わった「かわいいのに、はじめてでも使いやすい 覚えないタロットカード」をプレゼント。対象鑑定を購入し最後までお読みいただくと、既定の応募フォームが表示されますので、そちらより抽選にご応募ください。たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

※『2025年残り3か月キャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「ホロスコープ｜彌彌告の占い」（https://horoscope-mimiko.net/）への会員登録が必要です。

■キャンペーン期間

2025年8月29日（金）～2025年9月25日（木）17:00まで

■公式占いサイト『ホロスコープ｜彌彌告の占い』のご紹介

高い緻密さと正確さを誇るホロスコープ鑑定と、タロット占いをかけ合わせた占術を用いる彌彌告（みみこ）の公式サイトです。

「占いマニアお墨付きの本当に当たる占い師」としても話題の彌彌告が、精密なホロスコープで、あなたの本当の性格やあの人の本音まで超丁寧・超詳細に解説。知りたい答えは全て星たちが教えてくれます。TV番組「突然ですが占ってもいいですか？」で人気の占いをお手もとでご堪能ください。

■監修者紹介

代官山を拠点に13年間にわたり占いサロンを経営し、2万件以上の鑑定実績を誇る占い師・彌彌告（みみこ）。 幼少期からタロットカードと占星術に親しみ、独自の「彌彌告式読み解き法」を確立。 これにより女性誌「占いマニアお墨付きの本当に当たる占い師特集」にも取り上げられるなど、 その的中率と信頼性で多くの支持を集めている。

フジテレビ系列『突然ですが占ってもいいですか？』への出演や、 雑誌『ViVi』での「びび猫タロット」展開など、メディアでも幅広く活躍中。 著書『覚えないタロット』は、占い初心者からプロまで幅広い層に支持され、ベストセラーとなっている。 また、サロンでは「点と線で読み解くタロット講座」を開催し、その斬新かつ実践的なアプローチが好評を博している。

代官山や恵比寿を中心に訪れるクライアントは経営者やメディア関係者が多く、深い洞察と的確なアドバイスで多くの信頼を獲得。 タロットと占星術を通じて、クライアントの人生に光をもたらす存在として高く評価されている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：ホロスコープ｜彌彌告の占い

・販売料金 ：月額330円（税込）

・提供URL ：https://horoscope-mimiko.net/

