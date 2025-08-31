【STPR】「AMPTAKxCOLORS」、初の実写MV『NUDIE…』公開！撮影時のプチレポートも！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、弊社所属の超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」による楽曲『NUDIE…』のMusicVideoをAMPTAKxCOLORSのYouTube公式チャンネルで、2025年8月30日(土)22:00に公開したことをお知らせいたします。

この度公開した『NUDIE…』は、2025年5月にリリースされたアルバム『RAINBOWxCOLORS』に収録され、ライブの人気曲として披露されてきた人気ナンバーです。多くのリスナー（ファンの呼称）さんが待ち望んでいた映像化が、グループ初の実写MVとして実現しました。

MVでは、楽曲の世界観を「水」で抽象的に表現。形がなく、触れそうで触れられない「水」が、メンバーの艶やかなダンスや吐息交じりのボーカルと相まって、リスナーさんの心を揺さぶります。

いつも明るく元気な「AMPTAKxCOLORS」が、これまでのイメージとは一転、大人っぽくクールな一面を披露し、新たな魅力を引き出しています。この特別なMVを、ぜひご覧ください！

【MV】『NUDIE...』 / AMPTAKxCOLORS[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bCLtTKnqfkw ]

YouTube：https://youtu.be/bCLtTKnqfkw

Vocal：AMPTAKxCOLORS

Music：Funk Uchino/Toshiya Hosokawa/SILLY TEMBA/ Gigi

Lyric：Funk Uchino/Gigi

Arrangement：Toshiya Hosokawa/SILLY TEMBA

Music Video Producer：Yamashita Yuta

Music Video Director：Seiya Ito

Production：MAZRI inc.

■初のMV撮影に挑んだAMPTAKの撮影現場プチレポート

■場面写

- グループ初の実写撮影ということもあり、多くのスタッフが見守るなかでの歌唱シーン撮影には緊張した様子も。- 普段の元気で明るいAMPTAKxCOLORSとは異なる、スタイリッシュで大人びた衣装やロケーションでの撮影に、思わず照れくさそうな笑いを見せる場面もありました。- メンバーの「まぜ太」と「あっと」は企画担当として、監督・制作スタッフとメンバーとの間をつなぐ調整役にもチャレンジ。こうした立ち位置を担うのは二人にとって新たな経験でした。

■AMPTAKxCOLORS Profile

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人(あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ)が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。グループ名の「AMPTAK」はメンバーの頭文字に由来。

活動当初から動画配信に加えて音楽活動も精力的に行っており、ユニットを結成してわずか2ヶ月後の2022年12月にパシフィコ横浜国立大ホールで1stワンマンライブを開催。2023年5月には配信限定1stEP『RAINBOWxCOLORS』をリリース。TOKYO DOME CITY HALLで行った2ndワンマンライブでは、追加公演もあわせた全3公演が満員御礼。さらに、2024年3月には東名阪計9公演の1st LIVE TOURを行い全公演ソールドアウト！

2025年4月に1stフルアルバム『AMPTAKxレインボーロード中77％』をリリース。これを記念し、2025年5月にはぴあアリーナMMにて自身初となるアリーナワンマンライブを開催し、2日間で約24,000人を動員、大成功を収めた。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ampxtak

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:ampxtak/

公式LINE：https://lin.ee/c0BgCRP

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/