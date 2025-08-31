【スマイルセール開催】GETPAIRR「PND-N95」期間限定31％OFF ─ 11.4インチ大画面でCarPlay＆Android Autoをもっと自由に

惠州凌鹰智能科技有限公司発売以来、最大級のお得価格！この機会にぜひお試しください。スマイルセール開催！31％OFFでお得に手に入るチャンス！

スマイルセール情報

🔖 割引率：31％オフ！

🔖 キャンペーン期間：2025年8月29日（金）～ 9月11日（木）

💰 通常価格：23,580円（税込）

💰 セール価格：16,280円（税込）【7,300円OFF／31％OFF】

🛒 商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDQH6WW

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FHDQH6WW

GETPAIRR（ゲットペアー） は、11.4インチ大画面ポータブルディスプレイオーディオ 「PND-N95」 を、Amazonスマイルセールの対象商品として特別価格でご提供します。

ケーブル不要でCarPlay／Android Autoを利用でき、YouTubeやNetflixなどの動画も車内で楽しめる本モデルが、期間限定で 31％オフ（23,580円 → 16,280円） に。

日常のドライブを、もっと快適で楽しい時間に変えるチャンスです!

11.4インチ大画面ディスプレイ ｘ タッチパネルで直感操作

PND-N95は11.4インチのワイドディスプレイを搭載し、地図も動画も大迫力で表示できます。高解像度1920×720パネルにより細部まで鮮明で、長時間の運転でも見やすさをキープ。タッチ操作にも対応し、スマホのような直感的な操作感で誰でもすぐに使いこなせます。

Androidシステム搭載

Androidシステムを内蔵し、YouTubeやNetflix、Prime Video、Disney+などのアプリを直接インストール可能。スマホを経由せずにストリーミング再生ができるので、通信の安定性も高く、車内が一瞬でエンタメ空間に変わります。自由度の高い使い方を叶える一台です。

PIP機能で同時表示

PND-N95はPIP（Picture in Picture）に対応し、ナビと動画を同時に表示できます。

地図を確認しながらYouTubeを再生したり、同乗者が動画を楽しみつつ運転者はナビに集中することも可能です。

効率的で快適な車内空間を演出し、エンタメと実用性を両立します。

ワイヤレスCarPlay＆Android Auto

有線接続はもう不要！

PND-N95はワイヤレスでCarPlayとAndroid Autoを利用でき、SiriやGoogleアシスタントを使って目的地検索や音楽操作もハンズフリーで可能です。

乗車と同時に自動接続されるため、ドライブがぐっとスマートに。

日常運転をより快適にサポートします。

多彩な入出力ポート

AV-IN、AUX、Type-C、TFカードスロットなど拡張性に優れ、バックカメラや外部ストレージとも簡単に連携できます。

保存した動画や音楽を大画面で再生できるのも魅力です。

Type-Cでスマホの急速充電も可能です。

日常の使い勝手を大きく広げる拡張性が特徴です。

自由に選べるオーディオ出力

PND-N95はBluetooth送信、FMトランスミッター、AUX、本体スピーカーと4種類の音声出力に対応。

車種や環境に合わせて最適な方法を選べるため、古い車でも安心して利用可能。

動画も音楽もクリアなサウンドで楽しめ、車内エンタメ体験を一層引き上げます。

幅広い車種に対応

12～32V対応で、セダン・SUV・トラック・ピックアップまで幅広く設置可能。スタンドやケーブル類も同梱されており、購入後すぐに使用できます。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合には、交換または返金にて速やかに対応いたします。

その他ご不明点やご相談は、カスタマーサポート窓口までお問い合わせください。📩

📧 メールサポート：contact@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）