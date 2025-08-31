おにぎりこんが 日本橋高島屋店がついに9/1グランドオープン！！

株式会社FBIホールディングス

株式会社FBIホールディングスが運営する「おにぎり こんが」が9月1日に日本橋高島屋 S.C 新館（東京都中央区日本橋2丁目5-1 B1F）に12号店をオープンすることが決まった。

代表である合田が⽼舗おにぎり専門店で1年間の修行を終え、独立したのがおにぎり こんがである。

修行を行った⽼舗おにぎり専門店は3時間もの行列ができるおにぎり屋さんとして話題となり、数々のメディアやSNSに取り上げられた。

おにぎり こんがは蒲田店を起点に⾚坂Bizタワー、⽻田空港第2・第3ターミナル、今年7月には汐留シティセンター店、8月には大手町ワン店と今年度は5月から5カ月連続で新店舗をオープンしている。

2018年9月25日に日本橋高島屋 S.C. 新館がオープン

日本橋高島屋店ではレギュラーメニューの28種類に加え、9/1より販売開始となる秋季限定商品「鶏シャキレンコン」の販売も行う。

今回の秋季限定商品はX(旧Twitter)で75万人以上のフォロワーを誇る、野菜インフルエンサーの「青髪のテツ」さんが考案した具材を使った、おにぎりこんが初のコラボ商品となる。

蓮根のシャキシャキ感、鶏肉のジューシー感を同時に味わえる逸品となっている。

代表・合田正伸の"こんが"への思い

おにぎりは、日本ではいろんなシーンで登場します。

みんな、思わず笑顔になるいろいろな思い出があるはずです。遠足の時、運動会の時、部活の差し入れ、炊き出しなど。

思い出すのはポジティブなイメージが大半です。

そんな日本の育んだ食文化はなんと！二千年前からあるのです。それがおにぎりなのです。

私の修行時代も、今もそうですが、おにぎりそのもののポテンシャルは素晴らしく、こんがのおにぎりを食べる方々の顔は、みなさん笑顔です。お客様の幸せそうな顔を見ると、本当にこのビジネスを始めてよかったと、私を初めスタッフ全員がそう感じています。 私は、作りたてのおにぎりは、気持ちが伝わるものと信じております。

そんな日本の「おにぎり」はファーストフードというよりも、スマイルフード。

スマイルフードであるおにぎりを日本中、世界中に広めていくことができる。そう思っています。おにぎりといえば「こんが」と言ってもらえる世界を作るのが、今の目標です。

それがおにぎりこんがの使命とも思っています。

さあ！二千年後の人類へ！このおにぎりが世界に広がる新たなおにぎり文化の始まりです！

〇店舗情報

おにぎりこんが 日本橋高島屋店

住所：〒103-6190 東京都中央区日本橋2丁目5-1 日本橋高島屋 S.C 新館B1F

交通手段：東京メトロ銀座線・東西線「日本橋」駅直結、JR「東京駅」八重洲北口から徒歩5分

お問い合わせ：045-286-5406

予約可否：可(テイクアウトのみ)

営業時間：10:30～20:00(L.O19:30)

支払方法：現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード

○Instagram

https://www.instagram.com/onigiri_konga_nihonbashi?igsh=c3RzYWZsYW82cTUz

〇運営会社

株式会社FBIホールディングス［https://fbih.jp/］