英会話スクールRefletが子供むけに、大人気ゲームのMinecraft（マインクラフト）を用いたオンライン英会話スクールを開始。

株式会社ルフレ

神奈川県内にて、子供向けの英会話スクール「Reflet（ルフレ）」を展開する株式会社ルフレ(神奈川県鎌倉市 代表取締役：工藤 雅弘)が、子供向けにMinecraft（マインクラフト）を用いたオンライン英会話スクールを開始いたしました。

今回のオンライン英会話スクールでは子供達から絶大な人気を誇るMinecraftとルフレの英語メソッドを掛け合わせ、ゲームを行いながら英語を学ぶ仕組みとなっています。

私たちは「楽しいこと」が最大の学びだと掲げており、「遊び」から始めることで英語を「覚える」から「やってみる」に繋がると考えております。

私たちは今後も「英語で遊ぶ」を通し、多くのお子様に新しい価値観の提供を行なってまいります。

子供のゲーム時間を英語力に変えませんか？

■Minecraftオンライン英会話スクールについて

マイクラ×ルフレメソッドで夢中のまま英語が話せる子に。

【場所】オンラインでの実施のため、ご自宅やお好きな場所で受講が可能です。

【時間】1コマ50分

【対象年齢】5歳～小学6年生

【料金】

グループレッスン：月4回12,000円～、マンツーマンレッスン：月4回 15,000円～

【体験レッスン】

実際のレッスンと同じ内容でご案内をしている無料の体験レッスンを行っています。

予約は公式LINEアカウントにご連絡をお願いします。

公式サイト：https://kids.reflet.site/

公式LINE：https://page.line.me/795tupvg?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/795tupvg?oat_content=url&openQrModal=true)

■Refletについて

少人数クラスと固定担任制で、日本語を話せる外国人講師が丁寧に見守りながら、お子さまの個性と成長に寄り添う英会話スクールです。「英語を学ぶ」から「英語で遊ぶ」をコンセプトに、ただ英語を覚えるだけではなく「使える英語」を身につけることを目指しています。



そのために、TBL（タスクベース学習）とCLIL（内容言語統合型学習）の海外で最先端のカリキュラムを導入し、生徒が主体的に学び、実際の場面で役立つスキルを養うプログラムを提供しています。

公式サイト：https://reflet.site/

公式LINE：https://lin.ee/l7WebG5

■株式会社ルフレについて

商号：株式会社ルフレ

代表者：代表取締役 工藤 雅弘

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-11-3F

設立：2022年12月

事業内容 ：子供向け英会話スクールの運営

URL：https://reflet.site/