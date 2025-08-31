【松江発】おしゃれママと子どものための体験型POP UPイベント「u」｜人気の子ども服・グルメ・ワークショップなど全２０ショップが集結！【9/23 松江市 Loomにて開催】

株式会社ビドルインターナショナル2025 SSシーズンのイチオシコーディネート。

開催概要

2025年9月23日(祝・火)に松江レンタルスペースLoomにて開催

“都会のようなイベントを山陰でも”--

そんなママたちの想いから生まれた、おしゃれママとキッズのためのイベント『u』。

SNSでも話題となった初開催に続き、ついに第2回を9/23松江で開催！

センスある子供服のPOPUPを中心に、人気ショップの限定販売、親子で楽しめるワークショップや参院のグルメも登場。

子育て中のママとキッズが"おしゃれ・体験・出会い"を楽しめる、1日限定の特別な時間をお届けします。

「u」(ユー)

開催日時： 2025年9月23日(祝・火)10:00-15:00 (こども服エリアのみ9:30-チケット制)

開催場所： Loom - Space/Store

〒690-0843 島根県松江市末次本町４６ 松江京店RGBビル 2F

アクセス： JR松江駅から徒歩約15分

近隣に京店商店街のコインパーキングあり

お問合せ： munこどもふく 代表 中村 未夢 (mun.kodomofuku@gmail.com)

「 u 」 Instagram :https://www.instagram.com/u_connects_us?igsh=MXR0cXhtZDZxN3RzaA==

イベントの特徴

おしゃれママとキッズのためのイベント『u』「おしゃれで感度の高いイベントを、山陰から。」

Instagramなどで見かける、都会のおしゃれで感度の高いイベントたち。

「私たちも行ってみたい」――そう思いながらも、距離や子育ての都合でなかなか足を運べない山陰のママたち。だったら、自分たちの手で“行きたくなるイベント”をつくろう！そんな想いから生まれたのが、この新しいローカルイベント『u』です。

子どもと過ごす日常の中に、ほんの少しの“非日常”と“ときめき”を。子ども服を通して、ママたちの「好き」と「つながり」を紡いでいく。日々の育児に追われるママたちに、「今この瞬間の親子時間を、もっと豊かに」感じてもらえるきっかけを届けたい。

そんな願いを込めて、私たちはこのイベントを企画しました。

1回目開催の様子。平日にもかかわらず、朝から多くの方にお越し頂きました。

こんな人にオススメ！- 家族でちょっと特別なお出かけがしたい- 日常を離れて“ときめき”や“出会い”を感じたい- 山陰にも都会のようなセンスある空間が欲しいそんな気持ちを持つすべてのママキッズにぴったりです！1回目開催の様子。会場の奥ではフードエリアとイートインスペースを設け、お子様連れでも休憩しながらゆっくりお買い物。

主催者コメント

子育て中でも、自分らしくおしゃれを楽しみたい。そんなママたちの“あったらいいな”から生まれたのが、このイベント『u』です。

“都会のようなイベントを、山陰でも”。そんな想いからスタートしたこの企画が、SNSを通じて多くの方に共感いただき、今回で2回目の開催となります。

今回は、SNSで話題の全国の人気ショップと、山陰で活躍する素敵な作家さん・お店が松江に大集結。県内外の“いいもの・かわいいもの”を、実際に手に取って感じていただける特別な1日になります。

SNS全盛の時代だからこそ、リアルな出会いや体験を大切にしたい。『u』が、ママたちとキッズにとって、心が動くきっかけになりますように。

Loom オーナーコメント

LoomでのPOP-UPプランを設計していた際、想定していたのはチャレンジショップレベルの利用だと思っていたのですが、第一回の「 u 」のレベルの高さには正直驚きました。

主催３ブランドのアイテムセレクトやコーディネートはもちろんかわいいものばかりですが、出店ブランドの構成もとても魅了的な内容で、本当に地元で子育てをするママさん達に寄り添って作り込んだのが伝わりました。前回が初回開催にもかかわらず、来場者の多さがそれをまた証明していたと思います。

最初のチャレンジだったので、来場頂いたお客様にご不便をおかけした点や反省点もありましたので、私もチーム「 u 」の一員として(笑)、今回の２度目の開催に向けて、さらにパワーアップさせて来ました！

「 u 」の皆さんと、一緒に出店される多くの方とも一丸となり、前回より更に満足度の高いPOP-UPイベントにしていきますので、ご期待ください。山陰のパパさん、ママさん、是非ご家族みんなで遊びに来てください！

『u』のブランド、取り扱いアイテムたち

会場に関する各種情報

◾ お取り扱いアイテム

子供服

ベビー、キッズ用品

雑貨

木製おもちゃ

ドール人形

フォトアイテム

アクセサリー

焼き菓子・スイーツ

おにぎり

サンドイッチ

コーヒー

◾ 対応決済方法- こども服エリアは、現金、クレジットカード、各種電子マネーをご利用いただけます。- その他エリアについては、出展者によって異なりますので、各ブースにて直接ご確認ください。◾ 会場内

給湯室、ベビーカー置き場スペースあり

◾ 駐車場について

提携の駐車場はございません。付近の有料駐車場をご利用ください。

出店者紹介（順不同）

◾ ファッション（こども服）- 韓国こども服（主催） @toitoitoi.selectshop- 韓国、海外こども服（主催）@cafune_select- セレクト、オリジナルこども服（主催）@m_kodomofuku◾ 雑貨・ワークショップ・体験型- ハンドメイド雑貨 @whale_calf87- ベビーキッズ用品/シャカシャカキーホルダーWS @_kinoco.bo- 生地/毛糸 ヘアゴムWS @puchi.fabric- 耳ツボジュエリー @lupo_matsue◾ フード＆スイーツ- おむすび/米粉のおやつ @omusubistand.wa10- マフィン/バスクチーズ @mahalo_321y- コーヒー/ソフトドリンク @drip_and_gulp_coffee i- ヴィーガン&グルテンフリーのお菓子 @okashiya_hitokuchi- おからドーナツ/おからコロッケ @okadashoooten_matsue- 焼き立てサンド/モクテル @moc_yonago.mocktail◾ 委託販売- 木製スイーツ @gaogao_sweets_shop- ウォルドルフ人形 @little_yuyu__- アクセサリー @a.m.u.made- ペーパークラフト/木製アイテム @uroco.works- エコレザーママグッズ @tonto3373- ベビー&キッズアクセサリー @__.regalino第一回目開催のフードエリアの様子。おしゃれなマフィンやその場で丁寧に淹れてくれるハンドドリップコーヒーは最高です。

Loom - Space/Storeについて

ドロップインや月額メンバーシップ専用のコワーキングスペースまちとビジネスを編む複合拠点

『Loom』は、島根県松江市にある複合型レンタルスペースです。イベント、ポップアップストア、ギャラリー、そしてワークスペースとして、用途に合わせた空間を自由にご利用いただけます。多種多様な用途や規模に対応できる豊富なプロ機材や設備を完備。短時間から長期まで対応可能な柔軟なプランをご用意しています。

ビジネスの拠点として、または創作活動やコミュニティイベントの開催場所として、あらゆるシーンにフィットできるクリエイティブな空間です。会員プランには、業務支援やネットワーキング、各種特典が充実しており、初めてご利用になる方にも安心して選んでいただける環境が整っています。『Loom』で一緒に、あなたのアイデアや挑戦を塑像していきましょう。

