《新連載 試し読み》ひたむきに生きる“無双メイド”と隠れイケメン公爵が紡ぐ、胸熱ファーストラブ・ストーリー『万能メイドと公爵様の楽しい日々』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『万能メイドと公爵様の楽しい日々』（原作：佐倉涼 / 漫画：内田ぱる / キャラクター原案：ウラシマ / 構成：伊藤テリヤキ）が2025年8月31日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

ひたむきに頑張る女の子の姿って、つい応援したくなりませんか？

“無双メイド”と公爵様の楽しい日々を、あなたも一緒にのぞいてみましょう！

『万能メイドと公爵様の楽しい日々』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年8月31日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

■あらすじ

隠れイケメン公爵×無双使用人のファーストラブ・ストーリー

リリカは5歳で両親を亡くし、かつて王宮で使用人をしていた老婆ヘレンに引き取れた。

以来、一人でも生きていけるようにと使用人の仕事を教わる。

17歳になったある日、

リリカは変人と名高いルクレール公爵ウィルジアの屋敷に住み込みで働くことになった。

荒れ放題の屋敷で嬉々として働くリリカ。

すると優秀であるという噂が王国中に広まっていき…！？

隠れイケメン公爵と無双使用人の楽しい日々が今始まる！

■みどころ

5歳で両親を亡くしたリリカ。孤児院に行くか、それともメイド修行をするか――幼いながらも「ここで生きていきたい」と自分の意思で選び取る姿がかっこいいんです！

いざ修行が始まれば、食事の準備に洗濯、掃除、庭の手入れと、やることは山ほど。けれどリリカは根を上げるどころか、「もっとできるようになりたい」と前を向く。そのひたむきさに、読んでいるこちらまで胸が熱くなります。

そして17歳になったリリカは、ついに”無双”メイドに成長！念願の仕事先は、まさかの悪名高き公爵邸で……！？彼女の新たな挑戦に期待が膨らむ第1話です。

リリカの奮闘を、一緒に応援したくなること間違いなし！

『万能メイドと公爵様の楽しい日々』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#万能メイド」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2423

『万能メイドと公爵様の楽しい日々』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜更新予定。

■マンガアプリPalcy概要

＼読みたいマンガが無料で読める！／

少女・女性マンガアプリ Palcy（パルシィ）

もっと、好きな、わたしと、セカイへ

新規DLでボーナスチケット30枚プレゼント！

▼Palcy公式HP

https://palcy.kodansha.co.jp/

▼Palcy公式SNSアカウント

X（旧Twitter）：@palcy_jp (https://twitter.com/palcy_jp/ )

Instagram ：@palcy_pr (https://www.instagram.com/palcy_pr/ )

▼アプリダウンロード

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id1339588178