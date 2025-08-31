スマホタイムもデスクワークも、体にやさしく快適に！姿勢を支える新アイテムが登場！

Hansheng Technology Co., Limited

日常の中で、気づかないうちに私たちは長時間同じ姿勢を続けています。

スマホをうつぶせで操作して首や腕がつらくなったり、デスクワークで腰に負担を感じたり…。

そんな「ちょっとした不快感」こそ、毎日の疲れを積み重ねる原因になります。



今回ご紹介するのは、そんな日常の悩みに寄り添う新アイテム。



お家のゴロゴロする時間を更に快適に--「ゴロゴロまくら」

・開発ストーリーズ

現代社会は常にスピードを求められ、仕事や学業、日々のタスクに追われることが当たり前になっています。そんな慌ただしい毎日の中で、誰もが大切にしているのは、自分だけの「ごろごろ時間」ではないでしょうか。



小説や漫画を読みふけったり、好きなゲームやアニメを楽しんだり、ただ何もせずぼんやりと横になる--そのひとときは、心と体を解きほぐすための大切なリセットタイムです。



しかし、せっかくのリラックスタイムも「首や肩が痛い」「体勢が落ち着かない」といった小さな不快感によって台無しになってしまうことがあります。私たちはその点に着目し、「ごろごろ時間を、もっと心地よく過ごせるアイテムをつくりたい」という想いから、この商品の開発がスタートしました。



単なるリラックスグッズではなく、「現代人の暮らしに寄り添い、ごろごろ時間をより豊かにする」ことを目指し、試作を重ねながら細部にまでこだわりました。結果として誕生したのが、今回ご紹介する新商品です。



忙しい毎日にこそ、自分を解放できるごろごろ時間が必要です。その時間を、より快適に、より自分らしく楽しんでいただけるように--私たちはそんな願いを込めて本製品を開発しました。

・スマホ世代におすすめ！3つのリラックス活用法

Scene 1 スマホ・漫画タイムに

現代のライフスタイルでは、ベッドやソファでスマートフォンを操作したり、マンガや小説を楽しんだりする時間が、ちょっとした癒やしのひとときです。しかし、長時間同じ姿勢で過ごすと、首や肩に負担がかかり、思うようにリラックスできないこともあります。

このリラックス枕は、中央が凹んだ立体構造により、うつ伏せでも呼吸を妨げず、腕や首に余計な力を入れずに快適に使用できます。マンガを読みふけったり、動画を観たり、小説に没頭したりする際も、自然に身体を支えて長時間でも疲れにくいのが特長です。

さらに、首にフィットする設計により、頭部の重みを利用した自然なストレッチが可能。スマホ操作による首の疲れやこりを軽減し、より快適な“ごろごろ時間”をサポートします。

ベッドやソファでのリラックスタイムを、自分だけの心地よい時間に変える、この枕は毎日のごろごろ時間に欠かせないパートナーです。

Scene 2 「そのまま眠れる」おやすみ枕に

日常のちょっとした休憩も、この枕があればそのまま快適な睡眠へと導かれます。頭部をやさしく支える3Dサポート形状と二層構造のメモリーフォームが、頭部をやさしく支え、体圧を均一に分散。首や肩への負担を軽減し、リラックスした姿勢を自然に保ちます。

仰向け・横向きのどちらの姿勢でも安定感があり、寝返りを打っても快適。高さも好みに合わせて調整できるため、ストレートネックや肩こりで従来の枕に満足できなかった方にもおすすめです。

日々の疲れを癒やし、深い眠りをサポートすることで、翌朝の目覚めもすっきり。毎晩の睡眠時間が、自分だけの質の高いリラックスタイムに変わります。

Scene 3 足用まくらとして

仕事や立ち仕事でむくんだ脚や、長時間のデスクワークで疲れた足は、少し小腿を高くして休ませるだけでも血流が促され、疲労回復につながります。この枕は、L字のデザインにより脚をのせるだけで自然に高さが保たれ、軽く持ち上げた状態でリラックスできる設計です。

脚を安定させる自然なカーブ形状と適度な硬さにより、膝やふくらはぎに負担をかけず安定感をキープ。日々の疲れを溜め込まず、脚のむくみやだるさを軽減することで、夜の睡眠もより快適に。



忙しい毎日だからこそ、自分を解放できる時間をもっと大切にしたいもの。今回ご紹介した多機能枕は、眠るときも遊ぶときも、あなたの姿勢にやさしく寄り添い、ごろごろするひとときをより快適に。

「ちょっとした時間を、もっと自分らしく、もっと心地よく」--そんな想いを込めた新しいライフスタイルアイテムを、ぜひ体験してみてください。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF4634L1

【美姿勢革命】座るだけで背筋がピーン!--「Tillmulya 姿勢矯正椅子」登場！

スマホやデスクワーク、在宅勤務など…長時間の座り姿勢による猫背や腰の不調に悩んでいませんか？

そんな日々を変えるのが、「Tillmulya 姿勢矯正椅子」です。

このチェアは座るだけで骨盤を理想的な角度に導き、背筋を自然に伸ばすことができます。

専門家チームが5年かけて研究した成果をもとに生まれた、革新的な設計です。

長時間座っても疲れにくく、体も心もリラックス。

今日から始める新しい座り方の習慣で、あなたの毎日をもっと快適に、もっと健康に。

商品の魅力ポイント

𝓟𝓸𝓲𝓷𝓽1 5年かけて専門家と共に開発された『至高のクッション』

Tillmulya 姿勢矯正椅子は、5年間にわたる研究と開発を経て誕生したチェアです。

今回、理学療法士の平田聡也先生からもご推薦をいただいております。

・両翼設計により背もたれが体にフィートし、姿勢矯正効果が高まります。

・骨盤後傾と腰椎後弯化を防止するのに役立ち、理想的な姿勢に矯正することが可能になります。

専門家に認められていることが、このチェアの大きな魅力であり、安心して毎日の生活に取り入れられるポイントになっています。

𝓟𝓸𝓲𝓷𝓽2 進化した2025年最新モデル

新モデルでは、さらに2つの改良を追加しました。

・鳥の翼のような背もたれデザイン：従来の背もたれよりも体にフィットし、背中全体を支えることで長時間座っても疲れにくく、自然な姿勢を維持できます。

・取り外し可能なカバー：汚れても簡単に洗える仕様で、長期使用でも清潔さを保ちやすく、衛衛生面でも安心です。

𝓟𝓸𝓲𝓷𝓽3 座り心地とサポート力の両立

何千回ものテストを重ね、さまざまな体型や座り方にフィットする絶妙な硬さを実現しました。

・高反発クッション：体圧を均等に分散し、心地よく体を支える

・通気性の高い素材：蒸れにくく、オールシーズン快適に使用可能。

・腰椎サポート：背筋を伸ばしつつ腰への圧迫感を大幅に軽減

𝓟𝓸𝓲𝓷𝓽4 軽量＆コンパクトで使いやすい

わずか960gの軽量設計で、女性やご高齢の方でも手軽に持ち運び可能です。

リビングや寝室、オフィスはもちろん、出張先や車内など、あらゆる場所で快適にご使用いただけます。

サイズは 40×30×35cm とコンパクトで、座椅子・床・ソファ・オフィスチェアなど幅広い環境に対応。

軽さと堅牢さを兼ね備えた「使い勝手の良さ」で、毎日の継続使用を後押しします。

姿勢と健康の深い関係

長時間の悪い姿勢は、肩こり・腰痛・頭痛など、さまざまな不調を引き起こす原因になることが、医学的にも明らかになっています。

特に猫背や巻き肩は胸郭を圧迫し、呼吸が浅くなることで血流や代謝の低下を招くとされ、日常生活における疲労や集中力の低下にもつながります。

----------------------------------

一方で、正しい姿勢を保つことは、筋肉や関節への負担を軽減するだけでなく、集中力の維持や疲労感の軽減にも直結します。

Tillmulya 姿勢矯正椅子は、座るだけで背骨と骨盤を理想的な位置に導き、健康面にもポジティブな影響をもたらす【新しい生活習慣】を、手軽に実現します。

こんな方におすすめ！

新しい座り方で、心も体も軽やかに

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160017/table/7_1_3d2a0d663f093d7a4b00e908d03801ee.jpg?v=202508310255 ]

姿勢は「意識して直す」ものから、「座るだけで整える」時代へ。

Tillmulya 姿勢矯正椅子は、忙しい日常の中でも無理なく取り入れられる、新しい健康習慣を提案します。

毎日のちょっとした座り方を変えるだけで、体も心もリフレッシュ。

腰痛や猫背のお悩みを和らげ、快適で健やかなライフスタイルへと導きます。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCX5HVN3

くつろぎの新基準──究極のクッション、ついに登場！【Z01】

仕事に家事に追われる毎日…ちょっとした「休む時間」が心と体を支えてくれる。

そんな何気ないひとときを格別に変えるのが、この新しいクッションです！

座った瞬間、まるで雲に包まれるようなやわらかさに、思わず笑みがこぼれるはずです。

○米国医学博士監修による信頼の設計

本製品は、米国の医学博士が長年の経験に基づき監修した設計思想を取り入れています。

座る人の健康と快適性を第一に考えたアプローチによって、腰や骨盤への負担をやわらげながら、長時間の着座を快適にすることを目指しました。

○低反発ウレタン素材

高品質の素材を採用し、長時間を座っても変形しない。

体圧が1点に集中することにより体の一部に力が集中し、腰痛や骨盤の歪みの原因になる可能性があります。

均一に体圧分散を行うことで体への負荷を軽減する効果が期待できます。

○優れた機能性

１.人間工学：人間工学に基づいたU形デザインで腰への負担軽減。

２.お手入れが簡単：カバはファスナー式で、簡単着脱可能です。洗濯機丸洗いもOK（本体は不可）です。

３.通気性抜群カバー：通気性の良いメッシュ生地を採用して、長時間使っても蒸れにくいです。

４.滑り止め粒付き：カバーの底面には、滑り止めと粘着防止の粒がついていて、ずれを防ぎます。

○多用途で日常にフィット

オフィスチェア、車のシート、フロアクッションとしてなど、さまざまな場面で活躍します。

硬い椅子で腰やお尻が痛くなる方、長時間座り続ける方にも最適です。

○差がつくギフトにも最適

実用的で毎日役立つアイテムだからこそ、大切な人への贈り物にもおすすめです。

母の日や父の日、誕生日や敬老の日など、幅広いシーンで喜ばれます。

シンプルなデザインはどんな生活空間にもなじみ、世代を問わず安心して贈れるアイテムです。

あなたの「くつろぎ方」を、ただ快適にするだけでなく、唯一無二の体験へ──。

Next-Levelなクッションを、ぜひあなたの暮らしに。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDKN9Y8C

姿勢を効果的にサポート！「三角クッション」

仕事終わり、家でスマホを見たり、テレビを観たり、本を読んだり…そんな時間は、毎日のちょっとした癒やし。しかし、知らず知らずのうちに首・腰・お尻に負担がかかり、疲れがたまっていませんか？

そんな方におすすめなのが、Tillmulyaの三角クッションです。三角形の形状で、仰向けや横向き、うつ伏せなどさまざまな姿勢をしっかりサポート。自然で楽な姿勢を保ちつつ、腰や背中への負担をやわらげ、「理想の姿勢」「腰への負担軽減」「腰痛ケア」がラクに叶います。



逆流性食道炎や胸やけに悩む方へ

日本人に多いとされる「逆流性食道炎」。食後に横になると、胸やけやゲップ、吞酸といった不快感に悩まされる方も少なくありません。そこで開発されたのが、本製品の傾斜クッションです。専門家と共同で設計され、最終高さ26cm・傾斜角20度という絶妙な角度で上半身をやさしく支え、逆流を効果的に予防します。実際に使用した方からは「夜中に目が覚めることが減った」「朝起きたときの快適さが違う」といった声も寄せられており、睡眠の質改善にも期待できるアイテムです。

通常品より10cm幅広く

経済産業省の資料によると、日本人の平均的な肩幅は、女性が39～41cm、男性が42～46cmの目安になります。Tillmulya三角クッションは幅を62cmに拡大し、女性も男性もゆったり使えるサイズ感です。

呼吸をサポートし、より快適な睡眠環境へ

仰向けで眠る際に呼吸がしづらく、夜中に何度も寝返りを打ってしまう――そんな悩みを抱える方に注目されているのが「三角クッション」です。上半身をやさしく持ち上げることで気道を確保し、空気の流れをスムーズにサポート。鼻や喉への圧迫を軽減し、呼吸をラクにすることで、一晩を通して安定した眠りへと導きます。

6WAYの多機能設計で、健康と快適さを両立

横向きに置けば安眠枕や足枕として、縦向きに置けば腰枕や背もたれとして使用可能です。仰向け・横向きいずれの姿勢でも体にぴったりフィットし、血流を促進してリラックス効果を高めます。妊婦の方や高齢者、長時間寝たきりの方にも適しており、日常のさまざまなシーンで“ちょっとした快適さ”を提供する万能アイテムとして活躍します。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJZ2M2G