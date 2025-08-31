【セミナー開催報告】 第1回トラック新法解説セミナーを2025年8月29日（金）にオンラインで開催しました｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2025年８月29日（金）15：00～16：00、 運送会社・物流会社の経営者を対象にした「トラック新法解説セミナー」をオンラインで開催しました。

このような方にご参加いただきました

- 法改正で自社にどのような影響があるか知りたい- コンプライアンス遵守や労務管理が正しくできているかに不安がある- 運行管理は担当者に任せており、内容や効率が適切なのかわからない- 2024年の法改正と合わせて、新法・時流を改めて押さえておきたい

開催概要

- 開催日時：2025年8月29日（火）15：00～16：00- 開催方法：オンライン（zoom）- 参加料金：無料- 参加料金：運送会社・物流会社の経営者

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、「物流の先進モデル企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」(https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/)を運営しています。

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

