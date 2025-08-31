規格外野菜と果物を美味しく活用！独自だしと合わせた「オフィスで野菜」オリジナルドレッシングが新登場

株式会社KOMPEITO

株式会社KOMPEITO（東京都品川区、代表取締役CEO 渡邉瞬 以下、KOMPEITO）が展開する食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)“「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」は食品ロス削減の取り組みとして、千葉県産の規格外野菜や果物を活用したオリジナルドレッシング全4種を、2025年9月より提供開始いたします。





本商品には、当社が鰹節専門店「にんべん」と共同開発したKOMPEITOオリジナルのだしを使用。素材本来の風味を活かしながら、環境にも配慮した”サステナブルなドレッシング“として提供します。

■開発の背景

日本では年間約464万トン（※）の食品ロスが発生しており、中でも規格外野菜・果物は、味や品質には問題がないケースが多いにも関わらず形やサイズの違い等によって市場に流通できず、廃棄されてしまうケースが少なくありません。

KOMPEITOは、「世の中にシゲキをつくる」をミッションに掲げ、働く人の健康だけでなく、持続可能な社会の実現にもつながる商品開発を推進しています。

今回のオリジナルドレッシングは、規格外野菜・果物の新たな活用の形として開発されました。

※農林水産省・環境省 2023年度推計

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/250627.html

■オリジナルドレッシングの特長

・千葉県産の規格外野菜、果物（梨、ミニトマト、さつまいも、大根）を使用

・香料不使用で自然な風味をそのまま引き出す製法

・鰹節専門店「にんべん」と共同開発したKOMPEITOオリジナルだしを使用し、素材の旨みをアップ

＜ラインナップ（全4種）＞

・梨のフレンチドレッシング

規格外梨と北海道産玉ねぎを使用。フルーティで爽やかな香りが楽しめます。

・さっぱりおろしドレッシング

規格外大根を30%使用。ゆずペースト＆レモン果汁の爽やかさとだしの旨みでさっぱりお召し上がりいただけます。

・トマトと梨の中華ドレッシング

規格外ミニトマトと梨を使用、木桶仕込み醤油とごま油、国産チキン・ホタテ・しいたけの旨みでコク深く仕上げました。

・さつまいもの胡麻ドレッシング

規格外紅はるかを使用。紅はるかのやさしい甘みと香ばしい胡麻の相性が抜群です。

梨のフレンチドレッシング

■ 株式会社KOMPEITO

商品企画開発グループ 担当者コメント

「“オフィスで野菜”の中でもサラダは、サービス開始当初から一番人気の商品です。だからこそ、ここにしかない特別な一品にしたいと考えました。規格外野菜や果物を有効活用することで食品ロス削減に繋げつつ、素材の味を活かした美味しさとサステナブルを両立させたドレッシングが完成しました。オフィスで働く皆さまに、安心してお楽しみいただければ嬉しいです。」



■ 提供開始日・対象商品

・提供開始：2025年9月～

・対象商品：「ミニサラダ」、「サラダごはん」に添付

規格外野菜や果物を活かした商品開発を進め、食品ロス削減に寄与するとともに、働く人々が健康的に楽しめる“サステナブルな食の福利厚生”を提供してまいります。

■ OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）について https://www.officedeyasai.jp/(https://www.officedeyasai.jp/)

OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食(R)“サービスです。現在では全国で累計約20,000拠点以上に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。

■ 運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://www.officedeyasai.jp/

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国で累計約20,000拠点以上に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND」

