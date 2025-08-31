クラブ史上初！豊田スタジアム3試合連続チケット完売御礼

株式会社名古屋グランパスエイト

本日8/31(日)に開催される明治安田Ｊ１リーグ第28節 FC東京戦＠豊田スタジアムのチケットが全席種完売となりました。多くのグランパスファミリーの皆さまの熱い後押しに感謝いたします。

8/10(日)京都サンガF.C.戦、8/23(土)川崎フロンターレ戦に続き、今シーズン3試合目、ホームゲーム3試合連続での完売となります。

なお、豊田スタジアムでの名古屋グランパスホームゲームにおいて、3試合連続でのチケット完売はクラブ史上初となります。

「私たちのホームタウン、愛知県が名古屋グランパスをきっかけにひとつになれたら」という想いのもと開催している「鯱の大祭典」は、今年も多くのグランパスファミリーの皆さまに支えられ本日8/31(日)FC東京戦をもって最終日を迎えます。「鯱の大祭典」にご来場・ご協賛・ご協力いただいたすべてのグランパスファミリーの皆さまにあらためて御礼申し上げます。

本日の試合も熱い後押しをよろしくお願いいたします。

＜2025シーズン チケット完売試合＞

明治安田Ｊ１リーグ 第25節8/10(日)京都サンガF.C.戦＠豊田スタジアム 【入場者数：39,896人】

明治安田Ｊ１リーグ 第27節8/23(土)川崎フロンターレ戦＠豊田スタジアム 【入場者数：40,055人】

明治安田Ｊ１リーグ 第28節 8/31(日)FC東京戦＠豊田スタジアム