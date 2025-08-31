¡Ú¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¡ÛÆüËÜ¥·ー¥É¥ëº×¤ê2025¤Ë½ÐÅ¸¡¡¼«¼Ò¥·ー¥É¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤âÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¥·ー¥É¥ëº×¤ê2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëKOVAL¥«¥¹¥¯¥·ー¥É¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë2¼ï¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¥·ー¥É¥ëº×¤ê2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥·ー¥É¥ëº×¤ê¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥·ー¥É¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¤ª¼ò¡Ö¥·ー¥É¥ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥·ー¥É¥ëÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¡¦¿¶¶½¡¢À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸òÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Õー¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤äÍÎÁ»î°û¡¢¥Õー¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥·ー¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥«¥¯¥Æ¥ë¤´¾Ò²ð
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤ÏKOVAL¥«¥¹¥¯¥·ー¥É¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öºé¥°¥é¥¹¥·¥êー¥º¡×¤Î¡Öºé¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·ー¥É¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ïºé¥°¥é¥¹¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
SPARKLE ROUGE¡Ê¥¹¥Ñー¥¯¥ëー¥¸¥å¡Ë
KOVAL¥«¥¹¥¯¥·ー¥É¥ë¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥°¥ìー¥×¥¸¥åー¥¹¤È¥íー¥º¥Þ¥êー¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥í¥Þ¤ò²Ã¤¨¡¢¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹¤ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
SILKY RUBY MOSCATO¡Ê¥·¥ë¥ー¥ë¥Óー¥â¥¹¥«ー¥È¡Ë
KOVAL¥«¥¹¥¯¥·ー¥É¥ë¤Ë¥·¥§¥êー¥ï¥¤¥ó¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¸¥åー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤È¥«¥ë¥Ô¥¹¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤È¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë2¼ïÎà¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·ー¥É¥ëº×¤ê¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¥·ー¥É¥ë°¦¹¥²È¤ÎÊý¤«¤é¡¢¥·ー¥É¥ë¤ò½é¤á¤Æ°û¤àÊý¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷¡¡ÀÅÃ« ÏÂÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¡ÖBAR LIVET¡×¡ÖBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡£2019Ç¯¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤ÇÂè8Âå¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¼ïSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¡Öºé¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¢¸½ºß¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï250Ëü¿Í¥ªー¥Ðー¡£BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¯¥Æ¥¤¥ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÃ´Åö¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ÖWhisky Galore¡×¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¤½¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×ÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·2025Ç¯8·î¤Ë½é¤ÎFCÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ëÏ»ËÜÌÚ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ:2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00～18:00
²ñ¾ì: ¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¸æÃã¥Î¿å±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡½©ÍÕ¸¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
https://maps.app.goo.gl/wi7YSBXfPZrGqs7x9
Æþ¾ìÊýË¡: ¥Á¥±¥Ã¥È»öÁ°¹ØÆþ¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü·ô
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»¡¢ÅöÆü·ô¤Ï»Ä¿ô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß
