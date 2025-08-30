【提携ナシでも選ばれる理由】花嫁衣装のプロが『あえて』選ぶ、老舗のオンラインレンタル── ウェディングプランナー様からのご注文が継続しているわけ

株式会社LIN

近年は全国的に結婚式の件数が減少し、それに伴って衣裳レンタルを行う路面店も年々減少傾向にあります。その結果、フリープランナー様や式場プランナー様にとって衣裳の手配が難しくなっている現状があります。

こうした背景のなか、花嫁衣裳をオンラインで全国展開している当店へのご依頼は年々増加しており、コロナ前後でご注文やお問い合わせ件数に大きな変化が見られます。2018年におけるプランナー様・式場様経由のご注文は年間12件でしたが、2025年上半期だけで45件のご依頼をいただいております。実際に「近隣のレンタル店がなくなり、ネットでお客様と相談しながら衣裳を探している」というお声も多く寄せられており、現場のニーズが大きく変化していることを実感しています。

営業活動や提携契約を積極的に行っているわけではなく、あくまでも“自然な流れ”のなかで、2023年後半から継続的にプランナー様や式場様よりご注文をいただいている状況です。これはつまり、現場をよくご存じのプロの方々に、当店の衣裳やサービスを「安心して任せられる」とご評価いただいている証でもあります。

静かに広がる「現場の信頼」

2023年からは、ご注文者様の名義が「新郎新婦」ではなく「プランナー様」や「式場スタッフ様」となるケースも継続しており、以前当店をご利用いただいたご縁からリピートくださる方も増えています。新郎新婦に安心してすすめられる衣裳店として、プロの方々から“裏で選ばれている”流れが、静かに広がりはじめています。

選ばれる理由は、『無理がない』サービス設計

・商品ページでサイズや雰囲気がわかりやすい（写真と解説付き）

・メールのみで完結する、細やかで丁寧なやりとり（必要に応じて電話対応も可）

・着用日ベースでの配送設定が可能

・レンタル後は脱いでそのまま返却OK（クリーニング不要）

──など、式場の現場を支えるプランナー様が「段取りしやすい」と感じていただけるような、『無理なく使える』仕組みを整えてまいりました。

実際に選ばれている花嫁衣装とは？

近ごろご注文いただいているのは、以下のようなラインナップです。

いずれも、写真での印象・和婚との調和など、「新郎新婦の当日を美しく彩る」視点で選ばれているものばかりです。

今後に向けて

私たちは、特別な提携や法人向けプランを拡大する予定はありません。

ですが、プランナー様からのご利用実績が積み重なっている今こそ、これからご自身で衣装を探される新郎新婦様にも、安心してお選びいただけるショップとしてご活用いただけたら──そう願っています。

これまでどおり、『おひとりおひとりに寄り添った丁寧なサービス』を何よりも大切にしています。

大きく広げすぎず、でも、ちゃんと支えられる範囲で──

無理のない誠実な姿勢で、お客様ファーストの衣装提案をこれからも続けてまいります。

担当者コメント

「プランナー様のように、現場をよく知る方から、『またここで借りたい』と思っていただけるのは本当に光栄なことです。

大切な一日を支える衣装として、安心して任せていただける存在でありたい。

そんな想いで、これからも変わらずお迎えいたします。」

記事等でのご利用にあたって

当店の調査データや情報をご紹介いただく際は、下記のご対応をお願いいたします。

引用元として「着物レンタルマイセレクトによる調査」である旨の明記

下記リンクの設置：

着物レンタル「マイセレクト」（花嫁衣裳レンタル）

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/238077/list.html(https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/238077/list.html)

留袖マイセレクトについて

レンタル着物「マイセレクト」は、創業50年の貸衣裳店が運営する、フォーマル着物専門のオンラインレンタルショップです。

お宮参りの産着から、七五三、卒業式、成人式、結婚式、親としての晴れ舞台まで──

人生の節目一つひとつに寄り添いながら、装うよろこびと安心を全国へお届けしています。

訪問着・色留袖・黒留袖・振袖・卒業袴・婚礼和装まで、人生の「とっておき」にふさわしい装いを、上質なラインナップでご提供しています。

