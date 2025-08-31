新理事就任のおしらせ

特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろ

NPO法人栃木県こども応援なないろは、2025年8月1日付で、梅村久美子が新たに理事に就任したことをご報告いたします。

新たな仲間を迎え、地域や学校とのつながりを一層深め、子どもたちの未来を支える活動をさらに推進してまいります。今後とも皆さまの温かいご支援・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

梅村久美子（Kumiko Umemura）から参加のご挨拶

この度、「NPO法人 栃木県こども応援なないろ」のメンバーとして参加させていただくことになりました、梅村久美子と申します。

2023年から食の支援「学校フードパントリー」に地域コーディネーターとして参加したことをきっかけに、なないろの活動を知る機会を得ました。次年度には、年間を通じて食の支援・不登校支援（居場所支援）にも携わることとなり、ご協力に心より感謝申し上げます。

活動を共にする中で、皆川代表の発信力・行動力、運営協力者の皆様のご尽力、学生の皆さんの実行力に感銘を受け、「子どもたちが生まれてきて良かったと思える社会づくり・未来を創る」ための一助となれることを嬉しく思っております。

このご縁を通じ、学校・地域・こども、人とのつながりの大切さを改めて実感しております。今後の活動の場が広がるよう努力してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろについて

所在地：栃木県宇都宮市東今泉

代表者：皆川純子

設立：2021年10月

HP URL：https://tochigi-nanairo.net/

事業内容：こどもの食の支援、こどもの学生服支援、こどもの居場所支援 ほか