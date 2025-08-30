VTuber事務所WACTOR 過去の重大な契約違反4名を訴訟・4件勝訴。裁判所は違反者にWACTORへ合計1,000万円を超える損害賠償の支払いを命令【VTuberマーケティングWACTOR】

株式会社WACTOR

VTuber事務所として2018年創業・累計フォロワー数200万人・視聴回6,000万回などの実績を持ち、TikTok LIVEやニコニコ動画など複数の配信アプリと一直接契約を交わしている株式会社WACTOR（代表取締役：大石昂）は、過去に所属し重大な契約違反を行なった4名の被告に対して提起した国内外の損害賠償請求訴訟において、4件勝訴し、裁判所は違反者にWACTORへ損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。

なおWACTORが勝訴した4件の損害賠償金は1,000万円を超え、さらにこれらの判決を判例とし、同様の契約違反者に対する追加訴訟の準備を進めています。

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/trials-win/

弊社はこれまで契約違反者によって深刻な風評被害を被ってきましたが、有難いことに多くのお取引先企業様や今も活動に尽力してくださっているVTuberメンバーらなどの関係者の皆様のご理解・ご協力をいただき、事業を存続・成長を続けることができましたこと、改めて御礼申し上げます。

今後は違反者の違反行為などの詳細や続報などを適切な形で発信していくことを予定しております。

判決１.：WACTOR勝訴、日本国内男性ライバー違反者敗訴判決

事件の表示：令和6年（ワ）第18258号

被告は敗訴の事実を隠し、投資家に対して出資を募る某YouTube番組にも出演していると通報があり、関係者へ報告を予定。

判決２.：WACTOR勝訴、日本国内女性ライバー違反者敗訴判決

事件の表示：令和6年（ワ）第21241号

被告は「判決１.：WACTOR勝訴、日本国内男性ライバー違反者敗訴判決」の被告と同一住所と発覚。

被告は弊社に対して虚偽のセクハラ被害の主張するもそれらは認められず敗訴し、弊社が勝訴。（被告と弊社スタッフは採用面接・企業案件収録の引率・事務所内オフコラボの3回しか対面した機会はない。）

判決３.：WACTOR勝訴、スペイン女性ライバー違反者敗訴判決

スペイン現地の弁護士事務所を代理人とし、スペイン語による裁判対応を経ての勝訴。

この判決は日本同様に財産の差し押さえ等の強制執行が可能。

判決４.：WACTOR勝訴、パラグアイ女性ライバー違反者敗訴判決

パラグアイ現地の弁護士事務所を代理人とし、スペイン語による裁判対応を経ての勝訴。

最初の代理人となった弁護士事務所は被告を擁護する過激派のファンによる「銃などの凶器を用意するメッセージ動画」の形での殺害襲撃の脅迫を受けて辞退するものの、後任の弁護士事務所を見つけることで無事に勝訴判決までに至る。

この判決は日本同様に財産の差し押さえ等の強制執行が可能。

またこの被告は日本に移住している可能性があると通報があり、適切なビザが適用されての滞在なのかや日本への納税がなされているのかなどの確認のための関係各所への通報や、日本での強制執行権を得るための日本国内での同様の訴訟をすることを検討中。

メディア関係者様・VTuber事務所様へ

下記に該当される方は無償にてお問い合わせに対して対応をさせていただくご用意がございますので、お気軽にお問い合わせください。

- 本件の取材をご希望のメディア関係者様- 契約違反者から事務所関係者や誠意を持って業務に取り組んでいるライバー保護にお悩みのVTuber事務所関係者様- 海外ライバーマネジメントにお悩みのライバー事務所関係者様

WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

株式会社WACTORはこれからもこのVTuber業界・広告代理店業界・グッズOEM業界等にて健全な事業展開をしてまいります。

弊社が契約違反者によって受けてきた風評被害以降も、大手企業様を含む継続的なお取引様の拡大や、魅力的な所属ライバーの増員など事業拡大ができていることが、弊社の組織体制や業務実態の正当性を示す証左として受け取っていただけますと幸いです。

これ以降はその他弊社サービスやオーディション情報も掲載をさせていただきます。

オンラインくじ『FAPON(ファポン)』とは

FAPON |ハズレなし限定グッズのオンラインカプセルサプライズサービス

FAPON（ファポン）はVTuber事務所WACTORが提供するオンラインカプセルサプライズサービスです。スマホやPCからいつでも簡単に遊べ、ハズレなしで限定グッズをお得にゲット！有名VTuber・インフルエンサー・IPとタイアップしたオリジナル商品も続々登場予定です！

FAPONサービスページ：https://fapon.club/(https://fapon.club/)

WACTORはVTuberマーケティング特化の広告代理店として、「VTuberキャスティング～タイアップ書き下ろしイラスト～グッズ制作」をワンストップで、大手企業を含む広告主であるクライアント様に提供してきた数多くの実績がございます。

その体制を活かし、WACTORの自社所属VTuberやパートナーインフルエンサーなど発注先の関係各所と連携し、オンラインくじを展開することといたしました。

ユーザーの皆様は無料会員登録後に、応援しているインフルエンサー様や人気IPタイトルのFAPON（プレイ台）を選択し、回したい回数分のお支払い後に、FAPONを回してグッズをゲットすることができます。

賞品のお届けは期間終了から2,3ヶ月後の発送となります。

今後はVTuber事務所はもちろん、VTuberに限定せず、アイドルグループやアニメIP・ゲームIPなどとのコラボも決定しています。

また提供する国にに関して、まずは日本国内向けに提供となりますが、海外配送を含むグローバルでの展開も予定しております。

複数の新人VTuberオーディションを常時開催中

VTuber黎明期から事務所事業を継続しているWACTORでは、ハイクオリティなキャラクターデザインやLIVE2Dに加えて、配信背景なども用意が可能。

また3Dモデルは未公開なものも含めて10体以上の3D化実績があり、3Dライブを目指したい方にもおすすめです。（本オーディションはVsingerではなく雑談・ゲーム配信をメインとしたVTuber枠となります。）

魂交代VTuberオーディションも開催中！：https://x.com/910inc/status/1925156243955679388(https://x.com/910inc/status/1925156243955679388)

配信背景：FAPON神引きガチャ実況プ配信

FAPONタイアップ希望のインフルエンサー様・IP保有企業様を募集

弊社とのタイアップに関しまして、ご依頼・ご相談はお気軽にいただければと存じます。

グッズ製造OEMサービス『WACTORY』も提供中。

お問い合わせはこちら：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

WACTORとは

VTuber黎明期である2018年からVライバー事務所としても、広告代理店としても展開するVTuberマーケティング企業WACTOR

《企業概要》事業：広告代理店＆ライバー事務所( https://910.inc )＆グッズ製造OEM＆オンラインくじサイト / 取引先：DMM.com様長期取引/TikTok様公式一次代理店/日本テレビClaN様業務提携/SEGA様包括契約等

WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

910incの前身となるWACTORはVTuber事務所として2018年に立ち上げられ、初期から日本を含むグローバル展開を方針とし、中国のbilibiliと契約し中国進出を達成、その後南米市場においてはパイオニアとして大きくマーケティングを成功させる等、グローバル展開のノウハウを持ちます。

またインフルエンサーマーケティングにおける広告代理店事業を柱とし、上場大手を含む多数の広告主と施策を実行する外部パートナーインフルエンサーとの取引実績があります。

また2023/6には、日本テレビ新会社であるClaN Entertainment様とも広告代理店事業における業務提携を発表いたしました。

案件最高額は1,000万円規模で、所属クリエイターは実績のある営業力による案件獲得＆売上拡大のチャンスを受けることができます。

910incとは



910incは配信プラットフォームと契約を交わし、LIVEクリエイター配信売上100%還元を実現する体制を構築いたしました。

つまり、所属クリエイターは個人勢と同じ売上を自身で確保したまま、企業所属のメリットを受けることができます。

取り扱い配信アプリはTikTok LIVE等の有名プラットフォーム等で、弊社のパートナーライバー事務所とのフランチャイズ展開も行っております。

LIVEクリエイターを絶賛募集中ですので、ご興味がある方はぜひご応募ください！

910incサイト：https://910.inc(https://910.inc)

魂交代オーディションも開催中！

X：https://x.com/910inc/status/1925156243955679388(https://x.com/910inc/status/1925156243955679388)

◼︎VTuberマーケティングをご検討の広告主様・グッズ展開を行いたい芸能/ライバー/VTuber事務所様・オンラインくじFAPONとタイアップしたいVTuber/インフルエンサー様

下記広告代理店ページよりお気軽にお問い合わせください。

FAPONタイアップに関しては広告代理店ページ：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

