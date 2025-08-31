『荒野行動』×『この素晴らしい世界に祝福を！』コラボ初公開！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesが開発・運営する大人気バトルロワイヤルゲーム『荒野行動』にて、2025年8月31日(土)～9月20日(土)の期間中、アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』（以下「このすば」）とのコラボを開催いたします。

■アクア、めぐみんなどの限定スキンとアイテム登場！

今回のコラボでは、アクアやめぐみんが得意とする魔法の要素を取り入れたコラボ限定アイテムが多数登場します。めぐみんは衣装スキンに加え、爆発系最上級クラスの「爆裂魔法」をテーマにした特別仕様のSPアイテムが登場。SP品質の「CS LR4:めぐみん・爆裂魔法」は、4倍スコープが標準装備されており、発射時は銃身が豪華な爆裂魔法のエフェクトで包まれます。さらに、名台詞「エクスプロージョン！」をはじめとする専用ボイスも搭載されており、バトル中も抜群の存在感を放つでしょう。

また、SP品質の「カプセルカー:爆裂魔法」も登場。自動でエネルギーを回復できるスキルを持ち、めぐみんの爆裂魔法をモチーフとしたビジュアルも魅力です。

アクアは、通常衣装とメイド衣装の2種が登場。どちらもボイス付き衣装として実装されます！

他にも、アクアのコミカルな宴会芸を再現した「エモート:花鳥風月」も実装！あわせて登場する「PP2000医療銃:アクア・花鳥風月」も、戦場での回復をしっかりとサポートしてくれるアクアらしいアイテムに仕上がっています。

■コラボイベント：異世界の豪華報酬をゲットしよう！

プレイヤー投稿キャンペーン

実施期間：8月31日（日）～9月20日（土）

#荒野このすばコラボ #荒野行動 ２つのハッシュタグをつけて、YouTube、TikTok、Xいずれかに動画やスクリーンショットを投稿すると、20連ガチャ、5000金券、5000円分のAmazonギフト券などの豪華報酬を獲得できるチャンス！（本コラボアイテムの使用が必須）

詳細ルール：

https://x.com/GAME_KNIVES_OUT



カズマのスティール投稿イベント

実施期間：2025年8月31日（日）～9月20日（土）

特設ページから、カズマのスキル「スティール」を使って報酬ゲットを目指すシェアイベントが登場！イベントに参加すると必ず1～5枚のコラボコインが獲得できます。さらに、5000円分のAmazonギフト券が当たるチャンスも…！

フレンド招待イベント

実施期間：2025年8月31日（日）～9月20日（土）

招待したフレンドの人数に応じてガチャ回数が増加！最大3人招待で、10連ガチャを獲得可能！

20日間ログインボーナス

実施期間：2025年8月31日（日）～9月20日（土）

イベント期間中累計ログイン20日達成で、10連ガチャと500バインド金券をプレゼント！

交換ショップ

実施期間：2025年8月31日（日）～9月20日（土）

バトルミッションをクリアしてコラボコインを集めよう！「ダクネス」の金枠衣装、「エモート:花鳥風月」や「オブジェ:ダクネスクッション」などのコラボアイテムと交換できるほか、最大10連ガチャとも交換可能です。

■『この素晴らしい世界に祝福を！』とは

シリーズ累計1000万部突破した、角川スニーカー文庫『この素晴らしい世界に祝福を！』（著：暁なつめ、イラスト：三嶋くろね）を原作としたアニメ作品。

TVアニメ1期、2期、劇場版、スピンオフ作品『この素晴らしい世界に爆焔を！』TVアニメ化を経て、

2024年4月からTVアニメ3期『この素晴らしい世界に祝福を！３』が放送されました。

海外でも絶大な人気を誇る”KONOSUBA”は、まさに異世界コメディの決定版！

アニメ公式サイト：https://konosuba.com/3rd/

アニメ公式X：https://x.com/konosubaanime

■『荒野行動』とは

中国の大手ゲーム企業NetEase Gamesが開発・運営するスマホゲームです。 100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、ハラハラドキドキする対戦を体験できます。 自由にルールを決め、楽しいゲームモードを作ることもできます。 さらに、マッチングした人と一緒に戦うことができるほか、友人と一緒に戦うこともできます。

『荒野行動』公式X（旧Twitter）：https://x.com/GAME_KNIVES_OUT

『荒野行動』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@game_knives_out

『荒野行動』公式YouTube：https://www.youtube.com/@GAME_KNIVES_OUT

『荒野行動』公式LINE： https://lin.ee/smrTljx

『荒野行動』公式サイト：https://www.knivesout.jp/

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会

(C)NetEase, Inc. All Rights Reserved