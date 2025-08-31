限定ビール「Diggin’Beer - Dj Muro Diggin’ Ice 96 -」完売御礼と新たなコンサルティングサービス開始について

株式会社クラフトビールインク

株式会社クラフトビールインク（本社：東京都、代表取締役：田中悟志）は、株式会社ディスクユニオン、株式会社横浜ビール醸造所との共同企画により販売を開始した限定ビール「Diggin’Beer - Dj Muro Diggin’ Ice 96 -」が、発売開始直後に予定数量を完売したことをご報告いたします。多くのお客様にご支持いただき、心より御礼申し上げます。

なお、ディスクユニオン社の一部店舗および通販サイトにおいては、少数の在庫が流通しており、引き続きお求めいただける可能性がございます。

商品URL： https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009073314

販売元：CraftBeer.inc https://craftbeer.inc

コンサルティングサービス開始

好評につき即完売となったDiggin’Beer

当社はこれまでも「商品開発」「製造連携」「販売促進」に関するノウハウを蓄積してまいりましたが、今回の販売を通じて、その有効性があらためて証明されました。

さらに、当社のコンセプトである 「クラフトビール×ストーリー＝価値の共創」 を体現する取り組みとして、本プロジェクトが多くの共感を生んだことは大きな成果であると考えております。

この強みを活かし、当社では新たに以下の領域を中心としたコンサルティングサービスを開始いたします。

- ビール商品の企画・製造支援- 外部製造委託の仲介- イベントの企画・運営

当社は今後も、クラフトビールと物語を結びつけることで新しい価値を創造し、企業やブランドの魅力を最大限に引き出すサポートを行ってまいります。