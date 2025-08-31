本日配信スタート!!『CRAFT vol.117』キュンを届けるボーイズラブ雑誌最新号(ハート)
電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.117が、8月31日（日）より各電子書店にて配信されます。
表紙を飾るのは、秋雨るい先生の大人気「ディア」シリーズ『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』。
今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！
【新刊情報】※最新号は偶数月末日発売
●『CRAFT vol.117』
発売日：2025年8月31日（日）順次配信開始
表 紙：木下けい子
販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-117/
ラインナップ：
ラブシック探偵事務所……しび
おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい
ひとみBIG LOVE……山本小鉄子
つばめがくるりと輪を描いた……後藤
バカ者たちに桃色を……中川カネ子
鄙には稀なエリー……木下けい子
あめとつち……庭田羊々
恋人契約中につき……まつだいお
GAPS countdown……里つばめ
＜巻頭カラー＞
✧『ラブシック探偵事務所』しび
＜大好評連載中＞
✧『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい
＜大好評連載中＞
✧『ひとみBIG LOVE』山本小鉄子
＜大好評連載中＞
✧『つばめがくるりと輪を描いた』後藤
＜大好評連載中＞
✧『バカ者たちに桃色を』中川カネ子
＜大好評連載中＞
✧『鄙には稀なエリー』木下けい子
＜大好評連載中＞
✧『あめとつち』庭田羊々
＜大好評連載中＞
✧『恋人契約中につき 更新！』まつだいお
＜SS＞
✧『GAPS countdown』里つばめ
●『CRAFT vol.117』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00063/
【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/
【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT