本日配信スタート!!『CRAFT vol.117』キュンを届けるボーイズラブ雑誌最新号(ハート)

株式会社大洋図書


電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.117が、8月31日（日）より各電子書店にて配信されます。


表紙を飾るのは、秋雨るい先生の大人気「ディア」シリーズ『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』。


今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！




【新刊情報】※最新号は偶数月末日発売


●『CRAFT vol.117』


発売日：2025年8月31日（日）順次配信開始


表　紙：木下けい子



販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-117/



ラインナップ：


ラブシック探偵事務所……しび


おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい


ひとみBIG LOVE……山本小鉄子


つばめがくるりと輪を描いた……後藤


バカ者たちに桃色を……中川カネ子


鄙には稀なエリー……木下けい子


あめとつち……庭田羊々


恋人契約中につき……まつだいお


GAPS countdown……里つばめ




＜巻頭カラー＞


✧『ラブシック探偵事務所』しび







＜大好評連載中＞


✧『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい







＜大好評連載中＞


✧『ひとみBIG LOVE』山本小鉄子







＜大好評連載中＞


✧『つばめがくるりと輪を描いた』後藤







＜大好評連載中＞


✧『バカ者たちに桃色を』中川カネ子







＜大好評連載中＞


✧『鄙には稀なエリー』木下けい子







＜大好評連載中＞


✧『あめとつち』庭田羊々







＜大好評連載中＞


✧『恋人契約中につき 更新！』まつだいお







＜SS＞


✧『GAPS countdown』里つばめ





●『CRAFT vol.117』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00063/



【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/



【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT