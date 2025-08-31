本日配信スタート!!『CRAFT vol.117』キュンを届けるボーイズラブ雑誌最新号(ハート)

株式会社大洋図書

電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.117が、8月31日（日）より各電子書店にて配信されます。

表紙を飾るのは、秋雨るい先生の大人気「ディア」シリーズ『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』。

今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！

【新刊情報】※最新号は偶数月末日発売

●『CRAFT vol.117』

発売日：2025年8月31日（日）順次配信開始

表 紙：木下けい子

販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-117/

ラインナップ：

ラブシック探偵事務所……しび

おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい

ひとみBIG LOVE……山本小鉄子

つばめがくるりと輪を描いた……後藤

バカ者たちに桃色を……中川カネ子

鄙には稀なエリー……木下けい子

あめとつち……庭田羊々

恋人契約中につき……まつだいお

GAPS countdown……里つばめ

＜巻頭カラー＞

✧『ラブシック探偵事務所』しび

＜大好評連載中＞

✧『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい

＜大好評連載中＞

✧『ひとみBIG LOVE』山本小鉄子

＜大好評連載中＞

✧『つばめがくるりと輪を描いた』後藤

＜大好評連載中＞

✧『バカ者たちに桃色を』中川カネ子

＜大好評連載中＞

✧『鄙には稀なエリー』木下けい子

＜大好評連載中＞

✧『あめとつち』庭田羊々

＜大好評連載中＞

✧『恋人契約中につき 更新！』まつだいお

＜SS＞

✧『GAPS countdown』里つばめ

●『CRAFT vol.117』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00063/

【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/

【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT